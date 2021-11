PASS FOR Å KOMME INN: Danskenes bevegelsesfrihet ble litt mer strevsom fra fredag morgen. Mette Preisner (75) måtte frem med coronapasset for å komme inn på museum.

Danmark strammer til: − Får ikke komme på jobb uten coronapass

KØBENHAVN (VG) Danmark skrur ytterligere til i kampen mot det uregjerlige viruset. Nå må alle vise coronapass eller teste seg flere ganger i uken for å komme på jobb.

Av Karin Muri og Ólafur Steinar Rye Gestsson (foto)

– Om en av våre 150 ansatte ikke kan vise frem coronapass, så får de ikke komme inn på jobben her, sier Bo Veibel.

Det er snart den nye virkeligheten i Danmark.

Veibel er økonomisjef i Ny Carlsberg Glyptotek, museet med 10 000 kunstverk midt i København, en av mange kulturinstitusjoner som er blitt hardt rammet av pandemien.

Konsekvensene er betydelige om folk ikke har coronapasset i orden. Det vil si at de er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19 sykdom innenfor det siste halve året eller de har en ny coronatest.

– Om de må gå hjem igjen, så må de enten trekkes i lønn eller ta ut feriedager, sier Veibel.

CORONAPASS PÅ JOBB: Morten Dam og Bo Veibel på Ny Carslberg Glyptotek innfører nå coronapass for alle sine 150 ansatte.

Den danske regjeringen og helsemyndighetene strammer nå kraftig til for å få folk til å vaksinere seg.

Fortsatt har landet rundt en halv million mennesker som har fått tilbud om vaksine, men som har latt være.

Samtidig stiger smitten og sykehusinnleggelsene.

– Vi må passe godt på hverandre

Samme morgen som coronapasset ble gjeninnført i Danmark, bekreftet den danske regjeringen og partene i arbeidslivet at de er blitt enige om en avtale som gir alle bedrifter mulighet til å kreve gyldig coronapass av ansatte.

Fungerende arbeidsminister Mattias Tesfaye møtte pressen til et såkalt doorstep-møte i departementet.

– Jeg er veldig glad for at vi på kort tid har laget en avtale som kan gi større trygghet på arbeidsplassene, og som kan hjelpe til med at Danmark kommer gjennom vinteren så godt som mulig, sa Tesfaye.

STRAMMER TIL: Danmarks fungerende arbeidsminister offentliggjorde fredag morgen at det nå blir nødvendig med coronapass på danske arbeidsplasser. Her med Pernille Knudsen fra dansk arbeidsgiverforening og Lizette Risgaard fra Fagbevegelsen Hovedorganisasjon.

Avtalen gjelder så lenge covid-19 er erklært en samfunnskritisk sykdom i Danmark, foreløpig for en måned. Den sier også at det er opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme om de ansatte må teste seg og vise coronapass.

– Vi skal passe godt på hverandre og jeg vil oppfordre folk til å la seg vaksinere, sa arbeidsministeren og gjentok regjeringens innstendige bønn til danskene.

– Frykten øker

I den siste ukesrapporten fra Aarhus universitet og HOPE-prosjektet som ble publisert 9. november om danskenes smitteforebyggende atferd og oppfatninger, vises fem hovedtrekk:

Folks frykt for viruset har vært kraftig stigende den siste uken. Den befinner seg nå på det høyeste nivået siden pandemiens start i mars 2020.

Folks tillit til rådene fra helsemyndighetene har utviklet seg svakt negativt den siste uken.

Det er nå et klart fall i folks motivasjon til å handle smitteforebyggende.

Innføringen av nye nasjonale tiltak og restriksjoner har støtte i befolkningen og er svakt oppadgående, blant annet coronapass både i uteliv og på arbeidsplasser.

91 prosent av danskene har enten påbegynt vaksinasjon eller er fullvaksinerte, og vaksinasjonsvilligheten har økt med en prosent den siste uke og 2, 5 prosent den siste måneden.

– Vaksinerte er superspredere

Allikevel finnes det en betydelig gruppe av vaksine-tvilere i det danske samfunnet, spesielt blant unge, konkluderer rapporten.

PÅ KAFÉ: Sanger og influenser Saseline Sørensen akter å gå på utesteder uten coronapass fremover.

En av dem er Saseline Sørensen. En av Danmarks kraftigste motstemmer til covid-19 tiltakene og coronavaksinen.

Vi møter henne på kafé på Østerbro, der hun bor.

Saseline er sanger, influenser og tidligere radioprogramleder på Danmarks Radio. Før jul i fjor hadde hun nesten 100.000 følgere på Instagram, da kontoen hennes ble stengt ned på grunn av kontroversielle meninger om vaksinen og pandemien.

– For meg er dette personlig, ut i fra hensynet til min egen helse. Det er ikke politisk. Jeg er ikke vaksinemotstander, barna mine følger vaksineprogrammet – men jeg kommer aldri til å ta covid-19 vaksinen, sier hun.

Hun mener at vaksinen fortsatt befinner seg i en testfase tre frem til 2023.

– Jeg vil ikke sette hverken meg selv eller mine barn i en situasjon der vi gis en dose som fremdeles er eksperimentell.

SKEPTISK: Saseline mener RNA-vaksinene fortsatt er eksperimentelle og velger å ikke ta dem.

– Ta corona passet med smil og godt humør

På Petter Stordalens nyåpnede hotell i København, Villa Copenhagen, ble alle frokostgjestene fredag morgen nødt til å vise coronapass for å få lov til å komme inn i matsalen og spise dagens første måltid.

– Jeg har måttet avvise flere uten gyldig coronapass. De ble forståelig nok irriterte fordi de har betalt ekstra for å spise her, sier kelner Sophie Baagø Günzel (29) som registrerte alle gjestene inn.

STRENGERE IGJEN: Alle som ville inn til Sophie på frokost på Villa Copenhagen fredag morgen måtte ha med seg coronapass. Her gjør hun klart til lunsj.

Flere nordmenn må gjøre vendereis til hotellrommene, fordi de glemte å ta med seg telefonen med de norske coronasertifikatene på.

– Jeg føler meg litt som en politibetjent her jeg står. Og fordi jeg er litt følsom som person, så blir det litt overveldende med folks reaksjoner. Men etter en uke vil jeg nok være helt vant med det, sier Sophie.

– Hva vil du si til nordmenn som etter hvert også må forholde seg til coronapass?

– Ta det med et smil og godt humør. Tiltakene blir gjort for å passe på oss og for å hindre en ny nedstengning. Alternativet er verre, at folk blir permitterte og mister jobb og hus.

TAR IKKE VAKSINEN: Sophie Baagø Günzel velger å teste seg flere ganger i uken, i stedet for å få et stikk i armen, nå som hun må vise coronapass for å komme på jobb.

Trøtte av pandemi

På det store museet Glyptoteket i København sentrum, strekker staselige antikke statuer seg mot renessanse-arkitektur og vinterhagen med alle palmene og den store kuppelen tar nesten pusten fra de besøkende.

Men de har blitt færre. Pandemien har ført til 30–40 prosents nedgang i besøkende, og museet har ikke maktet å komme opp på 2019-nivå.

– Vi merker at folk fortsatt er bekymret for å komme, selv om vi er svært nøye på å følge helsemyndighetenes coronaråd, sier sikkerhetssjefen på Ny Carlsberg Glyptotek, Morten Dam.

ARBEIDSGIVERE: – Nå må alle de 150 ansatte vise et gyldig coronapass på Københavns store museum Glyptoteket. Det er sikikerhetsssjef Morten Dam og økonomisjef Bo Veibel med på å implementere.

– Det gir ikke mening at vi kontrollere alle gjestene våre og ikke gjør det samme med våre medarbeidere. Derfor kommer vi til å følge regjeringens forslag om å innføre dette på arbeidsplassene også, sier Bo Veibel.

Fredag ansatte museet en ekstra vakt som skal ta seg av å sjekke folks coronapass ved inngangen. Absolutt ingen slipper inn uten. Noen måtte snu i døren.

Mette Preisler (75) og Birthe Larsen (76) hadde begge coronapasset klart på mobiltelefonene sine før de gikk inn på museet fredag formiddag.

TRØTT AV TILTAK: Mette Preisler og Birthe Larsen spriter og finner frem coronapass på telefonen i København fredag formiddag.

Men nå er de lut lei av alle restriksjonene.

– Dette er så kjedelig og vi er så trøtte av denne pandemien nå, sier de to eldre kvinnene.

