JEMENITT: Krigen i Jemen er blitt beskrevet som en av de verste humanitære krisene akkurat nå. Det er dette Fayez flyktet fra.

Flyktningene i «hybridkrigen»: − Vi måtte spise insekter for å overleve

BIALYSTOK (VG) Drapstrusler, vold og innsektspising. Tre flyktninger forteller om opplevelsene på grensen mellom Polen og Hviterussland.

Ved et polsk mottakssenter får VG høre om ferden mot den høyspente situasjonen ved grensen, der flere hundre, trolig tusenvis, av migranter og flyktninger er blitt brikker i en politisk kamp mellom Hviterussland og Polen:

Fayez (37)

– Da vi først kom til grensen ble vi oppdaget av hviterussiske soldater. De angrep oss, forteller Fayez Abed Allah.

– Så pekte de våpnene mot oss og sa «vi vil skyte deg hvis du kommer tilbake til Hviterussland».

Han ble fanget i et ingenmannsland mellom polske og hviterussiske sikkerhetsstyrker.

Andre flyktninger har også berettet om lignende drapstrusler.

Fayez reiste fra hjemmet i Taizz i Jemen. Der har han og familien de siste syv årene bodd mellom de krigene houthi-opprørerne, og myndighetene.

SKADET: Fayez Abed Allah (37) fra Jemen flyktet fra krigen i hjemlandet. På ferden inn til EU ble han drapstruet, og fikk foten ut av ledd.

Fra frontlinjen i hjembyen, reiste han via Egypt og til frontlinjen i den nye «hybridkrigen» i Europa.

De siste ukene har det kommet en strøm av flyktninger fra Midtøsten mot Hviterussland. Målet deres er å nå Polen og komme inn til EU, men de møter en stengt grense. Vesten beskylder Hviterussland for å ha konstruert en flyktningkrise.

For Fayez ble tiden i grenseområdet vanskeligere enn han hadde trodd. Til nå har ni mennesker omkommet der.

– Vi var redde, det var kaldt og vi hadde hverken mat eller drikke. Til slutt klarte vi å komme oss over grensen til Polen, men etter 50 meter så falt jeg og fikk beinet ut av ledd. Da ble jeg tatt hånd om av den polske hæren og fraktet til sykehus hvor de behandlet meg bra.

Til slutt kommer han med en innstendig oppfordring om landet han forlot:

– Menneskeheten, vær så snill og redd Jemen. Det eneste som er igjen der er lukten av blod og død.

SYRER: 27 år gamle Abdo ønsker seg et liv borte fra krig og elendighet i Syria. Derfor benyttet han seg av muligheten til å komme seg til EU.

Abdo (27)

– Jeg vil jobbe som gartner!

27 år gamle Abdo kvikner til når han viser bilder fra hjembyen sin i Daraa, Syria. Rekker på rekker med grønnsaker i et hvitt drivhus. Det vitner om et liv før han kom hit til Polen. Hvis han klarer å nå målet om å nå Tyskland, ønsker han også der jobbe med planter.

Reisen startet 30. oktober da han ankom Hviterussland. Han hadde da betalt 4000 dollar til et reiseselskap han beskriver som en del av syriske mafiaen. Det sikret han et visum og billett ut av landet, noe som var utenkelig for han å få til før de nye flyrutene til Hviterussland.

For etter ti år med krig i Syria hadde han fått nok.

Han ønsker ikke å la seg avbilde med ansiktet synlig av frykt for hva det syriske regimet kan gjøre med familien hans, og hans fire barn tilbake i Syria.

– I Syria er det en konstant frykt. Du kan forsvinne når som helst.

STENGT: Området inn mot grensen mellom Polen og Hviterussland er stengt.

Abdo hadde avtalt med noen menneskesmuglere om å bringe han og vennene fra Minsk og til Polen.

Da han kom frem til grensen ble han møtt med brutal vold, og han ble fanget i ingenmannslandet mellom hviterussiske og polske sikkerhetsstyrker, forteller han.

– De hviterussiske soldatene slo oss omtrent til døde. Mine venner ble slått av politiet og de ble tvunget til å kle seg nakne.

I tre dager prøvde Abdo å krysse grensen inn til Polen, men for hver hundre meter var det nye grupper med polske soldater.

– Så kom de hviterussiske soldatene og fraktet oss til et nytt sted langs grensen. Det var bekmørkt, men vi klarte å kutte oss gjennom tre lag av grensegjerder.

Så kom han inn i EU.

Etter to dager i skogen inne på polsk territorium var han kald, sulten og tørst. Deretter ble han møtt av en menneskesmugler som skulle ta han til Tyskland.

Men mens de kjørte ut av området, ble de stoppet av politiet, og Abdo ble anholdt.

– Da knakk jeg mentalt sammen.

Nå deler han rom med åtte andre på mottakssenteret, men han håper fremdeles å komme seg til Tyskland for å få behandlet asylsøknaden sin der.

PÅ FLUKT: Mohamad (32) har tre barn på 6, 9 og 4 år. Bak barna ligger deres gravide høygravide mor som er blitt syk etter fluktruten fra Irak til Polen.

Mohamad (32)

Småbarnsfaren Mohamad ønsket et bedre liv for familien sin. Sammen med sine tre barn og høygravide kone, reiste han fra hjemstedet i Irak og til Hviterussland.

– I fem dager var vi i ingenmannslandet, og vi hadde ingenting å spise eller drikke.

– Etter at vi klarte å krysse over grensen så tilbrakte vi tre dager isolert i skogen. Vi måtte spise insekter for å overleve.

Han forteller at familien gikk 37 kilometer på veien mot en ventende bil som var organisert av en tysk venn av ham.

– Jeg var så bekymret for min kone, for hun har termin snart. Det har vært veldig vanskelig for oss.

Men inne i skogen ble familien oppdaget og de ble arrestert av det polske politiet.

Unntakstilstand

Hele området som flyktningkrisen utspiller seg i er hermetisk forseglet.

Polen har erklært unntakstilstand langs grensen, noe som hindrer journalister og aktivister i å ta seg nærmere grensen for å uavhengig observere hva som skjer. De som beveger seg innenfor sonen risikerer å bli arrestert.

EU-president Charles Michel og Polens statsminister Mateusz Morawiecki fordømmer det de begge mener er et regissert forsøk fra den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko på å bruke flyktninger som våpen.

– Dette er et hybridangrep, et brutalt angrep, et voldelig angrep, og et skamløst angrep, sa EU-presidenten.

Det er ikke den hviterussiske utenriksministeren Vladimir Makel enig i.

– Migrantkrisen ble fremprovosert av EU og landene som grenser til Hviterussland, sa han på onsdag.

