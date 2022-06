FORHANDLER: Den republikanske senatoren John Cornyn er blant hovedforhandlerne bak lovforslaget i Senatet. Han er kjent som en tydelig forsvarer av amerikaneres rett til å bære våpen.

Nærmer seg våpenenighet i USA

Senatorer på tvers av partilinjene har presentert en foreløpig avtale om lovforslag med en beskjeden økning i våpenkontrollen.

Eirik Husøy

NTB

Rammeverket for avtalen ble presentert søndag, melder nyhetsbyrået AP.

Våpenpakken anses for å ha gode muligheter for å gå gjennom, ettersom den har støtte fra flere sentrale republikanere, ifølge NBC News.

Ti republikanske senatorer skal ha stilt seg bak pakken, som gjør at den har den nødvendige støtten fra 60 av 100 senatorer, ifølge Reuters.

Avtalen inneholder både skjerpet våpenkontroll og økte investeringer i psykisk helse og sikkerhet på skolene, skriver Washington Post.

Rammeverket legger opp til betraktelig svakere våpenlover enn president Joe Biden og demokrater flest ønsker seg – nemlig forbud mot enkelte typer automatvåpen og store ammunisjonsmagasiner. Men dersom forslaget går gjennom, vil det likevel være den største føderale innskjerpingen i våpenlovene siden midten av 1990-tallet, skriver Washington Post.

Mitch McConnell, republikanernes mindretallsleder i Senatet, sier han håper at en mulig avtale kan føre til fremgang når det gjelder mental helse, skolesikkerhet og samtidig respektere amerikaneres grunnlovsfestede rett til å bære våpen, ifølge Reuters.

Bakgrunnssjekk og røde flagg

– I dag offentliggjør vi et fornuftig, tverrpolitisk forslag om å beskytte USAs barn, sikre skolene våre og redusere voldstrusselen over hele landet, opplyser flere senatorer i en uttalelse, deriblant hovedforhandlerne, demokraten Chris Murphy og republikaneren John Cornyn.

I forslaget skal delstatene oppmuntres til å innføre såkalte rødt flagg-lover som gjør at myndighetene kan ta våpen fra enkeltpersoner som en dommer vurderer som en trussel.

Forslaget går også ut at føderale bakgrunnssjekker for våpenkjøpere under 21 år for første gang omfatter et obligatorisk søk i straffesaksregisteret for ungdomsforbrytere.

Samtidig skal milliarder av føderale dollar pumpes inn i psykiske helseprogrammer og sikkerhetstiltak på skolene. Det innebærer finansiering til bevæpning.

Pakken inneholder ingen forslag om universelle bakgrunnssjekker for våpenkjøpere.

Demokratenes majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, sier planen er et steg i riktig retning. Loven vil kunne hindre en potensiell masseskyter å skaffe seg et halvautomatisk våpen raskt, ifølge Schumer.

To masseskytinger

Drap utført med skytevåpen er dagligdags i USA, men i mai var det to skytemassakrer som vakte spesielt sterke reaksjoner.

I slutten av mai ble 19 barn og to voksne drept på en barneskole i byen Uvalde i delstaten Texas. Tidligere samme måned ble ti svarte amerikanere skutt og drept i en antatt rasistisk motivert skyting på et supermarked i Buffalo i delstaten New York.

I etterkant har våpendebatten i USA nok en gang blusset opp. USAs president Joe Biden har tryglet om at man denne gangen må man gjøre noe.

Skuespilleren Matthew McConaughey, som også har uttrykt politiske ambisjoner tidligere, var gråtkvalt da han talte i Det hvite hus i forrige uke.

– Oppdraget om å holde våre barn trygge er mer enn en rettighet, det er vår plikt, sa McConaughey og ba om ansvarlig våpeneierskap, bakgrunnssjekker, økt aldersgrense for kjøp av halvautomatiske våpen og lengre ventetid for kjøp av AR-15.

Kan bli vedtatt i juni

Enkelte republikanere har på sin side tatt til orde for bevæpning av lærere. I delstaten Ohio er de svært nær å få gjennom en lovendring der ansatte skal få bære våpen på skolen etter 24 timer med våpentrening.

Nå er det snakk om at lovendringene kan bli vedtatt allerede denne måneden.

Lørdag deltok tusenvis av amerikanere i demonstrasjoner med krav om økt våpenkontroll over hele USA.

Hittil i år har våpenvold krevd over 19.400 menneskeliv i USA, over halvparten ved selvmord, ifølge Gun Violence Archive.