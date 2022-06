TAR YACHTEN OG DRAR: Superrike russere forlater hjemlandet og forventes i stor grad å velge seg Dubai, som her, som sitt nye hjemland.

15.000 rikfolk forventes å forlate Russland i år

Superrike russere i tusentall forventes i år å snu ryggen til Putins regime og finne seg andre land å bo i, viser ny analyse.

Rundt 15.000 russere med mer enn en million dollar, nesten 10 millioner kroner, i frie midler forventes å flytte fra Russland før slutten av 2022, viser en ny analyse utført for britiske Henley & Partners.

Selskapet fungerer som mellomledd mellom de superrike og land som selger statsborgerskap.

– Russland blør millionærer, sier Andrew Amoils, som er ansvarlig for analysebyrået New World Health som har utført undersøkelsen, til Guardian.

Analytikeren forklarer at velstående folk har emigrert fra Russland i et stadig økende antall hvert år det siste tiåret. Det er « et tidlig varseltegn på de problemene landet står overfor», ifølge Amoils.

– Historisk sett har store demografiske kollapser ofte blitt innledet av en akselerasjon i emigrasjonen av velstående mennesker, som ofte er de første til å forlate, siden de har midler til det, sier Amoils til den britiske avisen.

FORLATT: Ledige butikklokaler preger bybildet i Moskva.

London ut, Dubai inn

Russlands invasjon av Ukraina har ledet til en rekke sanksjoner mot russere, og den russiske økonomiske eliten kan ikke lenger, som tidligere, enkelt bosette seg i Vesten.

Det fører til endringer i hvilke land russerne slår seg ned i.

De forente arabiske emirater forventes å erstatte Storbritannia og USA som toppdestinasjon for de velstående russerne. Landet forventes å tiltrekke seg den største netto innflyttingen av millionærer globalt i år, viser den britiske undersøkelsen.

Emiratene har ikke innført sanksjonene som så mange andre land har mot russere nå, og landet heller ikke kommet med kritikk av Russland for krigføringen. Russere som ikke står på den internasjonale sanksjonslisten kan lett få visum.

I Dubai økte kjøp av eiendommer av russere med 67 % i løpet av de tre første månedene av 2022. Selskaper som hjelper nyankomne å etablere virksomhet i Dubai, har sett en enorm økning av russiske kunder siden krigen brøt ut.

– Vi mottar fem ganger flere henvendelser fra russere siden krigen startet. De er bekymret for en økonomisk nedsmelting som kommer. Det er derfor de flytter hit for å sikre sin formue, sier George Hojeige fra Virtuzone til BBC.

ELITEN: Det kan bli færre bord å dekke for denne kelneren ved en privat klubb for rike i Moskva fremover.

«Tsunami av penger» ut

Rundt 4000 dollarmillionærer globalt forventes å gjøre De forente arabiske emirater til sitt nye hjemland før utgangen av året. Det gjør dem til den fremste destinasjonen for rikfolk i verden.

Australia er spådd en annenplass, med rundt 3.500 nye superrike innbyggere. Malta, Mauritius og Monaco, «de tre M-ene», er også populære, så vel som Singapore og Israel. Sistnevnte har allerede en stor russisk diaspora.

I en kommentar i Henley Global Citizens Report sier den prisbelønte journalisten Misha Glenny at velstående russere flytter til De forente arabiske emirater og Israel i stort antall.

– I god tid før sanksjonene ble innført mot det russiske banksystemet, var det en tsunami av penger som forlot landet, i stor grad foranlediget av den stadig mer lunefulle styrestilen til president Vladimir Putin og hans krav om lojalitet stilt til middelklassen og velstående russere, kommenterer Glenny i rapporten.

ALENE: Russlands president Vladimir Putin.

Ny æra

Landene som derimot forventes å miste flest millionærer i 2022 er Russland, Kina, India og Hongkong.

Direktør for «matchmaking»- selskapet for de superrike og deres potensielle nye hjemland, Henley & Partners, skriver i en uttalelse at de forventer at 88.000 dollarmillionærer finner seg nye land å bo i i år.

Det er 22.000 færre enn før pandemien. I 2023 forventer direktøren at dette endrer seg.

– Neste år forventes de største migrasjonsstrømmene av millionærer som er registrert - 125. 000 av dem - når velstående investorer og deres familier seriøst forbereder seg på den nye verdensorden etter covid, skriver han i en kommentar.

Det er likevel Ukraina som forespeiles å miste størst andel av sine mest bemidlede. 42 prosent av ukrainere med over 10 millioner kroner i likvide midler forventes å ha forlatt det krigsrammede landet i løpet av 2022.