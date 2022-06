REPRESENTERER UKRAINA: Victoria Apanasenko (31) ble nummer to i fjor. I år skal hun representere Ukraina under den internasjonale finalen.

Jobber frivillig under krigen: Blir Ukrainas Miss Universe-deltaker

Ukraina måtte avlyse årets lokale Miss Universe-konkurranse. Fjorårets nummer to Victoria Apanasenko vil representere landet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ukrainas Miss Universe-komité har valgt å sende 31-årige Apanasenko til den internasjonale konkurransen. Det skriver komiteen på Instagram.

Victoria Apanasenko ble nummer to i fjor, og er altså valgt ut av komiteen siden det ikke ble arrangert noen lokal konkurranse.

Komiteen skriver på Instagram at Apanasenko jobber aktivt for Ukrainas seier i krigen mot Russland. Hun jobber med informasjon, og har også deltatt som frivillig på gaten i Kyiv og bidratt med å dele ut mat til eldre, og forberede rasjoner til de ukrainske styrkene som kjemper i krigen.

FRIVILLIG ARBEID: Bildet skal vise Apanasenko mens hun deler ut mat til eldre under krigen.

Hun er utdannet sosialarbeider, og ifølge komiteen valgte hun denne jobben fordi hun alltid har ønsket å jobbe med sosialt arbeid og å hjelpe utsatte grupper.

Komiteen jobber nå med antrekket 31-åringen skal bruke under konkurransen, som ifølge Instagram-posten skal «symbolisere styrken i det ukrainske folket».

Apanasenko kommer fra Tsjernihiv, nord i Ukraina ved grensen til Belarus og Russland. Det er en by som har vært under kraftige angrep. I slutten av mars meldte ordføreren at byen er «fullstendig ødelagt».

Noen dager før ble det meldt at dødstallene var så høye at byens gravplass ikke lenger klarte å ta i mot døde.