UNDER ANGREP: Røyk stiger opp etter angrep mot en kjemisk fabrikk i byen Sievjerodonetsk i Luhansk fylke, øst i Ukraina 10. juni.

Ukraina: Luhansk angripes fra ni kanter

Den ukrainske militærsjefen Valerij Zaluzjnyj sier at russiske styrker har satt i gang et massivt angrep nord i Luhansk fylke, øst i Ukraina.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette melder det statlige kommunikasjonssenteret Spravdi på Telegram.

Zaluzjnyj sier at angrepet kommer fra ni forskjellige kanter, og at Russland har konsentrert sine hovedstyrker sentralt i Luhansk.

– Den voldsomme kampen for Luhansk fylke fortsetter, sier han og legger til at russerne bruker luftfartøy, rakettdrevne granater og artilleri i sitt angrep.

Zaluzjnyj sier også at byen Sievjerodonetsk, som før krigen hadde rundt 100.000 innbyggere, er et nøkkelpunkt for den ukrainske forsvarsoperasjonen i fylket.

– Byen kan ikke bli sett på som noe annet, fortsetter han.

Mandag sa guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk at russiske styrker har ødelagt samtlige av de tre broene som går over elven Donets til byen, og la til at ukrainske styrker fremdeles hadde kontroll 30–40 prosent av byen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag at slaget om Sievjerodonetsk kommer til å bli husket som ett av de blodigste i historien.

ØDELEGGELSER: Kampene er harde i byen Sievjerodonetsk i Luhansk. Her er et lokalt marked som er blitt knust i fillebiter av militærangrep.

Mangler vann

Saviano Abreu, en talsperson for FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, opplyser til BBC at mangelen på vann og hygieneartikler i Sievjerodonetsk er svært bekymrende.

– Det fører til helseproblemer dersom de begynner å bli avhengige av usikre kilder for å få tak i vann, sier han til kanalen.

– Vi er nødt til å sikre befolkningen vann så snart som mulig, legger han til.

Rundt 10.000 ukrainere skal fremdeles befinne seg i byen, som har vært under russisk skyts over lengre periode.