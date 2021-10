LANDEMERKE: Snart kan Operahuset i Sydney igjen få besøk av tusenvis av turister, men i første omgang er det aussiene selv som får muligheten til å dra utaskjærs.

I november får australierne trolig reise igjen etter 1,5 år

Etter å ha vært tilnærmet hermetisk lukket i 18 måneder, planlegger Australia å gjenåpne grensene neste måned – og i alle fall før jul.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I mars 2020 innførte Australia noen av verdens strengeste reiserestriksjoner, selv egne innbyggere fikk – bortsett fra noen få unntak – ikke lov til å forlate landet, skriver BBC.

Det bidro til å begrense spredningen av covid-19, men de tøffe bestemmelsene har vært kontroversielle siden de også har splittet familier.

– Det er på tide å gi australierne livet tilbake, uttaler statsminister Scott Morrison.

Snart 80 prosent

Australiere i utlandet vil kunne dra hjem til Australia, og australiere kan få dra til utlandet når målet om 80 prosent vaksinasjonsrate er nådd innen noen uker, ifølge Morrison.

Lettelsene som kommer, gjelder kun personer som har tatt covid-19 vaksine.

Utlendinger vil ikke kunne dra på ferie «down under» umiddelbart, men regjeringen sier den jobber for å «ønske turistene velkommen tilbake.»

I dag kan folk bare forlate landet for helt nødvendige jobbreiser eller for å ta farvel med slektninger som ligger for døden. Det er også meget strenge innreiserestriksjoner.

Minister for handel og turisme, Dan Tehan, sier regjeringen er i gang med arbeidet for å gjenåpne grensene.

– Vi forberederer oss for å sikre at når de internasjonale grensene åpnes, forhåpentligvis før jul, kan australiere reise med en QR -kode knyttet til passet sitt, som vil være bevis for at de er vaksinert, sier Tehan ifølge ABC News i Australia.

Statsminister Morrison gjorde det også klart at landets obligatoriske 14 dagers karantene – som har kostet tilreisende 3000 australske dollar eller drøye 18 000 norske kroner – skal fases ut.

Vaksinerte tilreisende vil i stedet måtte gå i en 7 dagers hjemmekarantene, mens uvaksinerte – når etter hvert også slippes inn – pålegges 14 dager hjemmekarantene.

Storbyer i lockdown

Men det er i øyeblikket lockdown i alle de tre storbyene Sydney, Melbourne og Canberra på grunn av virusutbrudd. Noe som ifølge ABC News i Australia, har satt fart på vaksineringen. New South Wales, Sydneys hjemstat, ligger an til å bli den første staten til å få 80 prosent vaksinerte over 16 år.

Men stater som Queensland og Western Australia har truet med å holde grensene stengt til vaksineraten er enda høyere. Dette er stater som knapt har hatt noe smitte etter at de stengte grensene mot stater som hadde smitte.