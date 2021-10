ØKENDE PROBLEM: Trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv ser på politijakter i Sverige som et økende problem, og mener svensk politi må vise en bedre side enn de gjør i dag.

Trafikkulykkeforsker om svensk politi: − De må være forbilder, og det er de ikke nå

ALINGSÅS (VG) Norske Alexander Storåker (16) døde i mai i fjor etter en dramatisk politijakt i Lerum i Sverige. Trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv mener det må en holdningsendring til i politiet.

– Jeg mener politiet må jobbe med dette problemet. Vi skal prøve å få ned antall dødelige skader, og politiet må lede nullvisjonen. De må være forbilder, og det er de ikke nå, sier trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv utenfor rettssalen i Alingsås tingrett.

Han har fulgt saken til Alexander Storåker tett, og møtte mandag opp for å følge rettssaken, i likhet med en gjeng ungdommer og Alexanders foreldre.

En politimann er tiltalt for «å ha forårsaket en annen persons død», etter at Alexander Storåker (16) omkom i en mopedulykke under en politijakt i Lerum i fjor.

Etter en 300 meter lang jakt krasjet mopeden han og kompisen satt på inne i et boligfelt. Kameraten overlevde uten store skader, mens Alexander traff en lyktestolpe. Til tross for at han hadde hjelm, døde han kort tid etter.

I dokumentene fra etterforskningen kommer det frem at Alexander ikke var mistenkt for noe annet enn en mulig trafikkforseelse. Det er ifølge etterforskningsdokumentene ikke en god nok grunn for å starte en biljakt på gangvei i Sverige.

Se minidokumentaren Aftonbladet har laget, som tar for seg det høye antallet politijakter i Sverige de siste årene:

Sjåføren av den sivile politibilen nekter straffskyld. Han møtte ikke opp i retten mandag på grunn av sykdom, forklarte hans forsvarer, og saken er nå utsatt til fredag neste uke.

Lundälv ser på politijakter etter mopeder i Sverige som et økende problem.

– Politiet må vise en bedre side enn de gjør i dag, det sender feil signaler. Det er viktig å lytte til ungdommen her, for det er de som er fremtiden, sier Lundälv.

– De har ikke sluttet

VG har tidligere skrevet om ungdom i Sverige som forteller om lignende hendelser som Alexanders.

Lundälv skriver i sin rapport «Vilda biljakter, viljor och skador» fra 2016 at stadig flere barn og unge er involvert i biljakter i veitrafikken i landet. Den bygger på medienes rapportering. Ellers finnes det lite statistikk på biljakter.

– Politiet har ikke den statistikken og kan ikke redegjøre for hvordan skadeutviklingen ser ut. Det skaper frustrasjon. Skal man fortsette å kjøre etter mopeder? Det kan ikke være et spørsmål for Alingsås, det må være et spørsmål for hele Sverige, sier forskeren.

– Jeg har tidligere sett på disse hendelsene som skade- og ulykkessteder, men jeg tror det er på tide å se på det som åsteder, sier Lundälv.

I etterforskningsdokumentene i saken mot den tiltale politimannen kommer det fram at føreren av bilen skal ha «handlet i strid med politiets regelverk og generelle råd» da han forfulgte mopeden inn på gangveien.

Selv har den tiltalte politimannen nektet for dette, og sagt i avhør at han ville gjort det samme igjen. Politimannens forsvarer, Erik Pousard, bekrefter at hans klient mener det ikke var snakk om noen form for jakt.

– Han benekter at han handlet uforsiktig og mener at handlingene hans ikke forårsaket Alexanders død. Videre vil jeg ikke spekulere i hva som skal tas opp i rettssaken, sier Pousard til VG onsdag.

Foreldrene til Alexander, Anna og Frode Storåker, sier til VG at de har blitt kontaktet av foreldre som forteller at deres barn skal ha blitt jaktet på av politiet etter Alexanders ulykke.

– Så de har ikke sluttet. Det er ikke mange ungdommer her i området som synes godt om politiet, sier Anna Storåker.

POLITIJAKTEN ENDTE HER: Inn denne grusveien ble Alexander og kompisen jaget av politiet.

Politiet: – Tar slike saker på alvor

Forskriften som gjelder biljakter ble skjerpet i 2016, etter at en politijakt endte med at to personer mistet livet ved Hjulstabron i 2013. Fra da av ble det blant annet krav om alvorlig lovbrudd for å kunne forfølge, umiddelbar rapportering til vakthavende og ekstra forsiktighet for tohjulinger i trafikken.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med rikspolitisjef Anders Thornberg, og svensk politi viser i stedet til svar fra pressevakt.

– Driver politiet aktivt med politijakter av mopeder?

– Jakten på kjøretøy er regulert i en forskrift som tar sikte på å redusere faren for trafikkulykker. Det juridiske sammen med behovs- og proporsjonalitetsprinsippet og vurderte risikoer avgjør om en forfølgelse skal fortsette eller stanses, skriver politiet i en e-post.

– Det er tragisk når noen blir skadet eller drept i forbindelse med politiets forfølgelse av kjøretøy. Politiet tar slike saker på alvor og sakene overleveres alltid videre for vurdering.

Kritiserer etterforskningen

Trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv er også sterkt kritisk til etterforskningen i Alexanders sak.

– Det jeg er aller mest kritisk til er at det ikke finnes noen ulykkesanalyse her. Så avhørte man gutten som overlevde med en gang, mens politimannen ikke ble avhørt før lenge etterpå. Det tok også lang tid før man tok politibilen i beslag, sammenlignet med mopeden, sier Lundälv.

Se markeringen «#Ride4Alex», startet av vennene til Alexander:

Han er også skeptisk til at det ikke ble gjort noen vitneavhør av redningsmannskapet fra ulykkesplassen, og at mange av avhørene generelt ble gjort over telefon.

– Så fort det finnes mistanke om lovbrudd, må man snakke om et åsted, og da skal plassen sperres av. I dette tilfellet har politiet dratt tilbake til stasjonen, og alle vitnene fra mannskapet har pakket sammen og reist hjem. Mitt inntrykk er at man ikke har lagt ned så mye tid, til tross for at etterforskningen har tatt ti måneder, sier Lundälv.

VENTER: Anna og Frode Storåker venter på at rettssaken mot den tiltalte politimannen skal starte neste fredag.

Alexanders foreldre sier at de selv tok initiativ til å finne vitner til sønnens ulykke.

– Da politiet sa de ikke kom til å søke flere vitner, måtte vi gjøre det. Vi løp rundt og delte ut lapper med oppfordring om å ringe politiet om man hadde sett noe, sier Anna Storåker.

Påtaleansvarlig Anders Jakobsson sier til VG at han mener etterforskningen er omfattende og god.

– Det finnes en teknisk etterforskning på hva som har skjedd. Den har vært god – en objektiv etterforskning som har sett på begge sider. Resten må domstolen ta seg av.