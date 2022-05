DIKTATORENS SØNN: Bongbong Marcos (64) taler foran et bilde av seg selv under et valgmøte i Lipa i Batangas-provinsen på Filippinene i april.

Valg på Filippinene: Diktatorsønn og Dutertes datter tar makten

For 36 år siden styrtet folket diktatoren Ferdinand Marcos i et sivilopprør. Nå er det klart at filippinerne har stemt frem diktatorens sønn som landets nye president.

Av Håkon Kvam Lyngstad

64 år gamle Bongbong Marcos har brukt de siste tiårene i politikken på blant annet å renvaske sin fars navn. Selv om han ble døpt Ferdinand Marcos Junior etter sin far, går han som oftest under kallenavnet han fikk som barn.

Farens regime ble beskyldt for sløseri, korrupsjon og brutal vold under den militære unntakstilstanden han selv innførte. Titusenvis av filippinere ble fengslet i politisk motiverte pågripelser under Marcos-regimet.

Etter at han til slutt ble kastet fra makten, levde han sine siste dager i eksil på Hawaii.

Når har 110 millioner stemmeberettigede filippinenes bestemt hvem som blir landets president. Og det er diktatorens sønn som vinner valget:

Bongbong Marcos fikk nesten 30 millioner stemmer, over dobbelt så mange som den nærmeste utfordreren, liberale Leni Robredo, ble det opplyst da over 90 prosent av stemmene var talt opp. Det endelige resultatet er først ventet om flere uker.

57 år gamle Robredo, som i dag er visepresident, erkjenner nederlaget og oppfordrer sine tilhengere til å respektere resultatet.

Marcos valg av visepresidentkandidat leder også klart. Sara Duterte-Caprio, datter av avtroppende president Rodrigo Duterte, har fått over dobbelt så mange stemmer som sin fremste rival, Francisco Pangilinan.

Ferdinand Marcos styrte Filippinene med hard hånd fra 1965 til 1986, da han ble styrtet i et folkelig opprør og flyktet til USA der han døde tre år senere.

Tospannet Marcos/Duterte bekymrer menneskerettsaktivister, som frykter at de vil videreføre fedrenes linje med grove brudd på menneskerettighetene.

Fredsprisvinner Ressa: Advarer om desinformasjon

I valgkampen har Bongbong Marcos malt et bilde av at landet må tilbake til «glansdagene» under hans far. Han ønsker å renvaske faren og Marcos-dynastiet. The New York Times beskriver valget som «en kamp mellom de som husker fortiden, og de som forsøker å forvrenge den».

Dette bildet underbygger nobelprisvinner Maria Ressa, som i fjor ble tildelt Fredsprisen for sitt arbeid for den frie pressen i landet. Hun grunnla det uavhengige nyhetsnettstedet Rappler.

– Om vi faller, faller ikke Filippinene alene, sier hun til Bloomberg mandag.

Ressa mener en Marcos-seier vil føre til mer desinformasjon i landet – og i verden.

ADVARER: Fredsprisvinner Maria Ressa trekker linjer fra 2022 og Marcos til 2016 – og Duterte, Brexit og Trump. Her fra et besøk på Stortinget i Norge i fjor.

Hun mener det samme skjedde etter at Rodrigo Duterte vant i landet i 2016.

– Da var vi den første dominobrikken som falt. Den ble etterfulgt av Brexit, Trump og Bolsonaro i Brasil. Brasil har nye valg i oktober og USA i november. Faller vi, følg med videre: Det vil komme etter dere også, advarer hun.

TILHENGERE: På valgkampens siste folkemøte med Bongbong Marcos, holder støttespillerne hans opp det filippinske nasjonalflagget i dette bildet fra lørdag kveld.

Bak Marcos på meningsmålingene: Den rosa revolusjonen

Dutertes tidligere visepresident Leni Robredo (57) ligger som nummer to på meningsmålingene – et godt stykke bak Marcos. Hun vant mot diktatorsønnen i visepresidentvalget i 2016 og representerer en ganske annen politikk enn president Duterte.

UTFORDREREN: Nummer to på meningsmålingene er kvinnen i rosa: Leni Robredo,

Presidenten har siden 2016 anført en voldelig krig mot narkotika i landet, hvor tusenvis av mennesker har blitt drept – noen ganger av borgervernsgrupper og leiemordere.

Robredo ønsker å stanse denne krigen mot langere og rusavhengige. Marcos vil fortsette den harde linjen Duterte har tegnet opp.

Som den eneste kvinnelige kandidaten i presidentvalget, og tidligere menneskerettsadvokat, har Robredo samlet en stor skare av yngre tilhengere.

Titusenvis har flokket til valgmøtene hennes, under den politiske merkevaren «den rosa revolusjonen». Både Robredo selv og hennes tilhengere kler seg i nettopp denne fargen under de store folkemøtene.

FARGET VALG: Med rosa lys, flagg og mobiltelefoner viser Robredos tilhengere sin støtte.

Etter visepresidentvervet hadde hun egentlig lovet døtrene sine å ikke stille i politiske valg igjen, forteller en av døtrene hennes i et intervju med The New York Times.

– Løftet til hennes døtre og det større målet, som er å forhindre at en Marcos kan bli president på nytt. Jeg tror nok disse to tingene gikk gjennom hodet på henne, sier datteren, Tricia Robredo.