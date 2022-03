PÅ FLUKT: Ukrainere krysset grensen ved Palanca i Moldova på onsdag denne uken.

EU bekymret for Moldova: Frykter at Russland ikke vil stoppe med Ukraina

På grensen til krigsrammede Ukraina ligger Moldova. Landet er ikke medlem av NATO og har en russiskstøttet utbryterrepublikk. Kan Putin vende blikket dit?

Publisert: Nå nettopp

Det lille landet, som grenser mot Ukraina på tre sider, var etter andre verdenskrig en delrepublikk i Sovjetunionen. I 1991 erklærte det seg uavhengig.

Moldova erklærte torsdag nasjonal unntakstilstand i 60 dager etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, og har også stengt landets luftrom.

Relativt nær grensen sørøst i Moldova har det vært angrep:

EUs utenrikssjef Josep Borrell uttalte på en pressekonferanse i Brussel mandag at EU er bekymret for hva som kan skje i hele regionen.

– Vi frykter at Russland ikke vil stoppe med Ukraina, sa han, og nevnte spesifikt Georgia og Moldova.

– Vi må følge nøye med på hva som skjer der.

Han er i Moldova onsdag for å møte landets president Maia Sandu og besøke et flyktningmottak.

MØTE: Josep Borell (t.v.) fra EU i møte med Moldovas president Maia Sandu i Chisinau onsdag denne uken.

Vanskelig å vite om Moldova kan være neste steg

Russlandekspert og seniorforsker ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) Helge Blakkisrud synes det er vanskelig å si noe om Putins videre planer og om en invasjon av Moldova kan være et neste steg.

Han innrømmer uoppfordret at han var en av dem som tok feil da han trodde Putin kun drev med «sabelrasling».

– Men sånn som krigen utvikler seg, kan jeg ikke se at han er tjent med å åpne nye fronter nå. Putin har tilsynelatende mer enn nok med å forsøke å nå sine mål i Ukraina.

TRANSNISTRIA-KJENNER: Russlandekspert og seniorforsker ved NUPI Helge Blakkisrud forsker også på ikke anerkjente stater som Transnistria i Moldova.

Moldova har ifølge FN fire millioner innbyggere (andre kilder viser til både 2,5 og 3,5 millioner). Landet har vaklet mellom øst og vest siden Sovjetunionens fall, forklarer Blakkisrud. Til tider har myndighetene vært pro-russiske, til tider vestlig orientert.

Selv om Moldova ikke ønsker medlemskap i NATO, ble landet medlem av NATOs Partnerskap for fred i 1994. Dette samarbeidet er senere utdypet med gjensidige besøk og handlingsplaner.

– Er det sånn at de ikke ønsker å være med i NATO?

– Moldova har grunnlovfestet nøytralitet. De er mest opptatt av en EU-tilnærming og markedstilgangen til EU, sier Blakkisrud.

Onsdag sa president Maia Sandu at Moldova vil søke om medlemskap i EU.

UD fraråder Moldova-reiser

Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til eller opphold i den russiskstøttede utbryterrepublikken Transnistria øst i Moldova.

Den erklærte seg som egen stat i 1990 og dekker store deler av den østlige grensen mot Ukraina, men er ikke anerkjent som stat.

Les også Transnistria: Eget statsapparat og egen hær Transnistria er langt unna å vera ein utopi. Men når det gjeld russisk politikk andsynes tidlegare sovjetstatar er…

UD fraråder også reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendig til øvrige deler av Moldova.

Den norske ambassaden i Romania har ansvaret for Moldova. De opplyser til VG at de ikke har mottatt henvendelser fra nordmenn der knyttet til situasjonen i Ukraina.

Syv nordmenn har registrert at de er i Moldova for øyeblikket. En håndfull nordmenn har også registrert seg ved den svenske ambassaden, som ligger i Moldova.

Norske studenter evakuert

Fire optikerstudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fikk avbrutt sitt tre måneder lange opphold i Moldova etter en måned da de fredag ble evakuert ut av landet.

Instituttleder Bente Monica Aakre snakket med studentene mandag. De var opptatt av å få frem at de ikke hadde opplevd situasjonen som dramatisk, men forsto at de ble rådet til å reise hjem.

– Jeg har nok vært mer bekymret og er veldig glad for at de er tilbake i Norge, sier hun.

Luftrommet var stengt, så studentene måtte kjøre minibuss over til Romania.

– Det gjorde inntrykk på dem å se flyktningene på grensen og at menn ble stoppet, sier Aakre.

Ukraina har kalt inn alle stridsdyktige menn mellom 18 og 60 til tjeneste for å forsvare fedrelandet.

114.000 flyktninger

Siden 2015 har USN hatt et samarbeid med universitetet i hovedstaden. Yrkesgruppen optiker fantes ikke, men optikerutdanning ble etablert i landet ved hjelp av USN i 2017.

– Moldova er det fattigste og mest underutviklede landet i Europa og har en mye høyere andel svaksynte og blinde, sier instituttlederen.

Når ukrainske flyktninger nå kommer over grensen, fikk studentene se hvor hjertevarmt det moldovske folket er, forteller Aakre.

– De har ingenting, men åpner likevel hjemmene sine for flyktninger fra Ukraina.

Moldovas utenriksminister Nicu Popescu skriver onsdag på Twitter at 114.000 flyktninger har ankommet landet siden krigen startet.

Russiske styrker i Transnistria

NUPI-forsker Helge Blakkisrud forteller at Transnistria øst i Moldova ønsker sterkest mulig tilknytning til Russland – som hele veien har sagt nei til utbryterregionens ønske om å bli en del av landet.

– Det er nyttigere å kunne bruke dem som mulig pressmiddel overfor moldovske myndigheter enn selv å skulle sitte med kostnadene og det politiske ansvaret, sier Blakkisrud, som har forsket på slike ikke anerkjente stater.

Det er russiske styrker i Transnistria, men langt fra noen invasjonsstyrke, forteller han.

En del driver vakthold ved gamle sovjetiske ammunisjonslagre som aldri har blitt destruert, en annen er en del av en trilateral fredsbevarende styrke sammen med styrker fra Moldova og Transnistria.

– Fredsbevarende i hermetegn?

– Det er en avtale Russland, Transnistria og Moldova ble enige om, for å unngå at det skjer en ny oppblussing av konflikten, sier Blakkisrud.

– Det var en kort og blodig krig på begynnelsen av 1990-tallet, men siden har dette vært en relativt uproblematisk konflikt med en salig samrøre av politiske og økonomiske interesser på tvers av våpenhvilelinjen.

Får meldinger fra redde venner

Dommer i Borgarting lagmannsrett, Inger Wiig, har et sterkt og nært forhold til Moldova

Hun var der i 2014 og 2015 som representant for regjeringsoppnevnte NORLAM (The Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Moldova) som bidro til rettsstatsbygging.

Siden har hun vært tilbake flere ganger, og hun har mange gode venner der.

– Jeg skulle vært der nå, men det ble det selvsagt ingenting av. Senest i går var jeg i kontakt med fire venner som bor der, sier hun.

I innboksen på Facebook kommer det meldinger om en viss frykt for at Moldova også blir invadert – og fortellinger om at hoteller, kafeer og privatpersoner åpner dørene for flyktningene som kommer fra Ukraina.

LENIN I TRANSNISTRIA: Utbryterstaten har egen grunnlov, president, valuta, flagg og forsvar, men ingen andre land anerkjenner disse institusjonene. En tredjedel av innbyggerne er russiske, en tredjedel ukrainske og en tredjedel moldovske.

Wiig har også vært i Transnistria.

– Der har russerne fotfeste. Det drives som en gammel sovjetrepublikk.

– Hvordan er Moldova ellers?

– Det er et lite jordbruksland med veldig fruktbar jord, stor vinproduksjon og et sterkt familiesamhold. Hovedstaden Chișinău er flott, om enn litt falmet, den har store parker og kulturlivet blomstrer.

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karin-Anna Eggen, vurderer som at den russiske tilstedeværelsen i utbryterregionen Transnistria kan være «et forsøk på å koble sammen der».

– Kan det være at Putin i så fall vil gjøre det samme i Moldova som han nå gjør i Ukraina?

– Jeg vil ikke spekulere i om det er en plan å invadere Moldova etter hvert. Målet nå er nok å sikre Ukraina, men vi vet at Moldova også har en ledelse som lener seg mot Vesten.