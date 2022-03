KJERNEKRAFTVERK: Et bilde tatt i 2017 av Tsjernobyl, i horisonten ses kuppelen rundt atomreaktoren i Tsjernobyl som eksploderte i 1986.

DSA om strømbruddet i Tsjernobyl: − Ikke umiddelbar fare

En av bekymringene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) var nettopp at det skulle oppstå strømbrudd ved det nedlagte atomkraftverket i Tjernobyl.

Nå er er atomkraftverket rammet av et strømbrudd som skaper en risiko for økt radioaktiv stråling, ifølge operatøren i Tsjernobyl.

– En av de bekymringene vi hadde var jo nettopp at det kunne bli strømbrudd. Det er ikke noe umiddelbar fare, men vi er bekymret, sier Astrid Liland, avdelingsdirektør for beredskap i DSA til VG.

Direktoratet har jevnlig kontakt med ukrainske myndigheter og kontaktpersoner i Ukraina, som de har hatt et stående arbeid med i mange år. Fra kontaktene i Ukraina har de også fått meldinger om strømbruddet, forteller hun.

Dette er blant tingene DSA har informert om i et møte i kriseutvalget for atomberedskap onsdag.

– Vi har hatt et møte i kriseutvalget for atomberedskap hvor vi ga en brief om situasjonen for medlemmene som stiller der, og uttrykte vår fortsatte bekymring for at noe kan gå galt i Ukraina, sier Liland.

I kriseutvalget sitter forsvaret, politidirektoratet, helsedirektoratet, DSB, Mattilsynet, Kystverket og UD.

Dette er de bekymret for

Det DSA er bekymret for, er potensielt utslipp av radioaktive stoffer fra Tsjernobyl om kraftverket ikke kan kjøle ned brukt kjernebrensel etter at strømforbindelsen er brutt.

Ved lageret hvor det er brukt brensel, er det nemlig behov for at dette kjøles ned i et vannbasseng. Om det ikke kjøles ned, vil temperaturen i vannet kunne stige uten pumper som kan tilføre nytt vann.

– Over tid vil kjølevannet da dampe bort, og da kan det bli brann idet lageret. Men det vil først være om lengre tid. Det er ikke noen umiddelbar fare akkurat nå for at det vil vil skje - men det at de da ikke har strøm er alltid et alvorlig faresignal, sier Liland.

Ved problemer med kjøling av systemet, vil man kunne få radioaktive utslipp til miljøet. Men Liland viser også til at det er dieselgeneratorer ved anlegget.

Disse reservegeneratorene har Ukrainske myndigheter opplyst om at vil holde i 48 timer før nedkjølingen av brukt kjernebrensel stoppes.

– Da er de tjo avhengig av om de får tilført mer diesel eller ikke til disse dieselgeneratorene for å kunne ha strøm. Det er viktig både for kjøling, ventilasjon, sier Liland.

Potensiale for utslipp over større områder

Skulle dieselforsyningen ta slutt uten at det er tilgang på strøm, vil det altså uansett ta noe tid før vannet eventuelt skulle fordampe.

– Da har man selvfølgelig noe tid på å få ny diesel til anlegget eller forsøke å reparere strømforsyningen for å hindre at det skal gå galt, sier Liland.

– Hvor alvorlig ville det være hvis det skulle oppstå en brann?

– Det er veldig store mengder med radioaktivt materiale som er lagret der, og så er det jo da usikkerheter rundt hvordan en sånn eventuell brann ville forløpe eller hvor stort utslippet ville bli. Men det er helt klart et potensiale for radioaktive utslipp som kan fraktes over større områder, samtidig er det ikke samme type farepotensiale som et operativt kjernekraftverk.

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har vært på jobb i det nedlagte kjernekraftverket i nesten to uker uten stans fordi det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye skift etter at Russland grep kontrollen over anlegget 24. februar.

Det russiske utenriksdepartementet hevder at Tsjernobyl nå er under «felles kontroll» av russiske styrker, nasjonalgarden og ukrainske spesialister.

– Som eieren av en utviklet kjerneindustri er Russland klar over den potensielle risikoen for kjernefysisk infrastruktur, og gjør alt i vår makt for at sikre riktig sikkerhet for Ukrainas atomanlegg, sa Maria Zakharova, en representant fra russisk UD, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

DSAs viktigste oppgave er å følge med på situasjonen, og sørge for at strategisk og politisk ledelse får informasjonen de trenger.

