Stoltenberg om angrep på sivile: − Totalt uakseptabelt

Nato-sjef Jens Stoltenberg har tirsdag diskutert sikkerheten i Europa med Latvias president Egils Levits.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har nettopp hatt en viktig diskusjon om Russlands brutale invasjon av Ukraina, sier Jens Stoltenberg.

Stoltenberg sier mange sivile er drept eller skadet av russiske styrker.

– Det finnes veldig troverdige rapporter på at sivile angripes når de prøver å evakuere. Å angripe sivile er en krigsforbrytelse, og det er totalt uakseptabelt, sier Stoltenberg.

Det er innført flere og kraftige sanksjoner mot Russland som en straff for invasjonen.

– Lidelsene vi nå ser i Ukraina er forferdelige, det påvirker oss alle, sier Stoltenberg.

Han forteller videre at Nato har økt tilstedeværelsen i øst betraktelig.

– Vi har et ansvar for å sørge for at konflikten ikke eskalerer og sprer seg utenfor Ukraina.

Ifølge Stoltenberg har Nato 130 kampfly i høy beredskap, over 200 skip og tusenvis av ytterligere militære styrker.

NATO: Jens Stoltenberg lover at alle allierte vil beskyttes.

På spørsmål fra salen om landene i Baltikum er trygge, svarer president Levits følgende:

– Svaret er veldig klart, vi er trygge. Vi er beskyttet og vi er medlem av Nato. Andre allierte står sammen oss og beskytter oss, sier Levits.

– Vi vil beskytte hver eneste del av våre allierte land, sier Stoltenberg.

Nye forsøk på våpenhvile

Tirsdag ble det gjort nye forsøk på å evakuere innbyggere i Sumy, Irpin og Mariupol.

Byene har vært under kraftige angrep.

Evakueringen av Sumy og Irpin er i gang, men tirsdag formiddag melder BBC om brudd på våpenhvilen i Sumy.

Også i Mariupol skal russiske styrker ha brudd enigheten om våpenhvile.

– Vi trenger reelle humanitære korridorer som er fullstendig respektert, sier Stoltenberg tirsdag.

Over to millioner på flukt

FN melder tirsdag at over to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina. Organisasjonen frykter at flere millioner vil flykte hvis ikke krigen stopper.

– Vi står overfor den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, sier Grandi på en pressekonferanse tirsdag.

Det er snart to uker siden Russland invaderte Ukraina.