NY KURS: Franak Viačorka i Hviterusslands opposisjon forteller til VG at de har endret arbeidet sitt etter krigen.

Hviterussere kjemper for at Ukraina skal seire: − Vår eneste sjanse

VILNIUS (VG) Fremtiden til Hviterussland er avhengig av at Russland taper krigen i Ukraina, mener opposisjonen i landet.

Publisert: Nå nettopp

Lederne for den hviterussiske demokratibevegelsen har endret kurs etter krigen i Ukraina.

– Før den russiske invasjonen av Ukraina kjempet vi for frie valg i Hviterussland, nå kjemper vi for et fritt Ukraina, sier Franak Viačorka til VG.

Han er en kjent skikkelse i opposisjonen, og arbeider som rådgiver for presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja. VG møter ham i hovedkvarteret til bevegelsen i Vilnius i Litauen, hvor de bor i eksil.

Siden det hviterussiske valget i 2020, hvor president Aleksandr Lukasjenko erklærte seier, har Tikhanovskaja krevd hans avgang – og et nytt valg. Valget ble fulgt av store demonstrasjoner og anklager om valgfusk.

– Vi ser at den eneste måten Hviterussland kan bli demokratisk er om Ukraina vinner. Det er ingen fremtid for Hviterussland om ikke Ukraina er fritt. Vi er avhengige av hverandre nå, så vi legger all energi og arbeidskraft inn for å hjelpe, sier Viačorka.

I SAMTALE: Svetlana Tikhanovskaja med rådgiver Franak Viačorka til venstre.

– Russland gjør det de vil

Lukasjenko blir kalt «Europas siste diktator» og er kjent for et autoritært styre. En av de få som gratulerte Lukasjenko med valgseieren var den russiske presidenten Vladimir Putin. De to lederne har tett bånd.

– Hviterussland var det første landet til å bli tatt over av Russland, men det var ingen motstand. Vi har et styre som valgte å samarbeide med russiske okkupanter, og som ga vekk deler av landet. Hviterussland er nesten helt styrt av russiske styrker.

Under invasjonene av Ukraina har Russland sendt inn soldater fra Hviterussland. Begge landene straffes nå med sanksjoner.

I slutten av februar åpnet Hviterussland opp for å ha russiske atomvåpen på sitt territorium. President Lukasjenko har også gjort det klart at hviterussiske styrker er klare til å hjelpe Russland i Ukraina.

EU staffer landet for å ha bidratt til krigen.

– Russland gjør det de vil. Fordi Alexander Lukashenko lar dem gjøre det. Han ga vekk vår suverenitet til Putin uten noen motstand, uten raketter og kuler. Vi hadde en myk invasjon i Hviterussland, sier Viačorka.

DÅRLIG TID: De siste dagene har opposisjonene i Hviterussland jobbet med å påvirke deler av styret til Lukasjenko.

– Vil eskalere videre



Han forteller at opposisjonen har endret hele strategien for bevegelsen. Viačorka har venner, slektninger og kollegaer i Ukraina.

– Det første jeg gjorde var å sjekke om folk hadde overlevd de første angrepene. Så endret vi kursen i demokratikampen.

I starten av invasjonene i Ukraina, trodde Viačorka at alt håp var ute. Han trodde Russland hadde tatt nok et område.

– Men etter dag tre ble jeg optimistisk. Vi håper alle Ukraina vil vinne, mange hviterussere tror det. Russland har allerede tapt i det store bildet, sier han og legger til:

– Om Russland vinner vil de ekspandere videre i Europa. Om de føler at de tar over Kyiv vil de fortsette med Moldova, Romania, Polen og de baltiske statene.

TRAVELT: Svetlana Tikhanovskaja kaller seg selv «The national leader of Belarus» på Twitter. De siste dagene har hun brukt på å få samle støtte fra andre land. Her ringer hun Viačorka for råd.

Midt i intervjuet med VG ringer telefonen hans. Det er sjefen Svetlana Tikhanovskaja

– Jeg må svare. Det er viktig, sier Viačorka.

Tikhanovskaja er kritisert av russiske myndigheter flere ganger, og flere ganger har hun uttalt at befolkningen i Hviterussland har solidaritet med Ukraina. Nå samler hun støtte, og gjør seg klar for å tale for FN om situasjonen i regionen.

– Hviterussere blir holdt som gisler akkurat nå. Vi ser at mange blir behandler som en part i Russlands invasjon. Vår jobb nå er å forklare vestlige ledere at hviterussere ikke er ansvarlige for Lukasjenkos handlinger, sier Viačorka.

Etter det omstridte valget i 2020 ba Ukrainas presidenten Volodymyr Zelenskyj Hviterussland gjennomføre et omvalg. Nå kjemper demokratibevegelsen for han.

– Vi ble respektert for å være fredfulle i 2020, nå blir vi kritisert for det. Nå skammer vi oss over det, sier han.

SANNHETEN: Propagande er krevende i kampen for demokrati i Hviterussland. Demokratibevegelsen jobber nå med å få inn objektive nyheter om krigen i Ukraina.

Falske russiske nyheter

En stor utfordringer for demokratibevegelsen i Hviterussland er ifølge Viačorka propaganda fra Vladimir Putin.

– Nå jobber vi med å sørge for at hviterussere får med seg hva som skjer i Ukraina. Mange er hjernevasket eller indoktrinert av russisk propaganda.

Han forteller at kampen om informasjon er viktig.

– Vi må knuse falske russiske nyheter for å samle folk.

De siste dagene har opposisjonene i Hviterussland jobbet med å påvirke deler av styret til Lukasjenko.

– Først nå har jeg skjønt at mange av dem som jobber under han er redde. Det er vanskelig for dem. De kan styre landet, men alt de gjør er av frykt.

Han forteller at krigen som pågår nå er med på å samle folk som ønsker endringer i Hviterussland.

– På søndag var det den største protesten i landet siden 2020. Mange mobiliserer seg og er sinte. Nå får vi en nye æra med protester og motstand mot det Putin-vennlige regimet.

Han mener det som skjer nå er en mulighet til å gjøre slutt på totalitære regimer i hele Øst-Europa.

– Det er en stor feil å si at hviterussere allerede har gitt opp. Hver krise eller krig bringer sjanser og risikoer. Kanskje dette blir slutten at Russlands herredømme, og den egentlige slutten på Sovjet.