TRYGGE I POLEN: Den lille familien på tre (fra venstre Anita (14), Nastia (32) og Arina (7)) er endelig trygge sammen i Polen etter nesten fire døgn på flukt.

Flyktet fra Kyiv: − Jeg vil tilbake, jeg vil hjem

ŻYRARDÓW, POLEN (VG) Søndag var ukrainske Nastia og polske Gosia totalt fremmede. Nå bor familiene deres sammen i Gosias toroms utenfor Warszawa.

– Jeg bærer på en stor sorg. Jeg har aldri følt noe slikt. Det er en sterk følelse, sier ukrainske Anastazia (32).

– Men jeg vet jeg må ta meg av jentene mine. Hvis noe skulle skjedd med meg, kan ingen ta seg av jentene mine.

Anastazia – eller Nastia, som vennene kaller henne – jobbet som logoped i Kyiv og tok seg av de to døtrene Anita (14) og Arina (7). Etter å ha vært på flukt i nesten fire døgn, sitter den lille familien mandag trygt sammen i en leilighet tre kvarter utenfor Warszawa.

– Jeg er roligere nå. Men i går fikk jeg et panikkanfall, sier hun.

FØLGER MED: De polske nyhetskanalene viser kontinuerlige nyheter fra Ukraina, men Nastia får dirketeoppdateringer på chatte-grupper med venner i Kyiv.

Koffertene, med det hun ikke kan etterlate i Ukraina, har stått ferdigpakket i en måned og de har avtalt med en nær venn, rektoren på jentenes skole, at han varsler dem så fort de første missilene sendes mot ukrainsk jord.

– Da vi åpnet vinduet, hørte vi missilene som eksploderte og så lysglimtene, sier Nastia.

Hun, døtrene og den seks måneder gamle valpen Joki kaster seg inn i bilen med nære venner, et ektepar, og kjører mot vest. De har fått beskjed om at de har to timer på å komme seg ut av Kyiv og mot grensen til Polen.

Hørte missilene

Like før klokken 05 natt til torsdag skjer det som ukrainerne har fryktet. De russiske styrkene invaderte Ukraina like etter at Russlands president Vladimir Putin har holdt sin krigstale på nasjonal TV.

Nastia, Anita og Arina har forberedt seg i en måned. Hun vet at leiligheten i niende etasje, like ved flyplassen i Kyiv, fort kan bli truffet av missiler.

UTSLITT: Nastia sov kun to timer i løpet av de tre dagene de var på flukt fra russiske tropper.

Mandag sitter de i en toromsleilighet på drøyt 50 kvadratmeter i Żyrardów i Polen, tre kvarter utenfor Warszawa.

De har fått bo hos Gosia og hennes partner, som ikke ønsker å bli intervjuet. Ingen av de som er intervjuet i saken ønsker etternavnet sitt på trykk.

For et døgn siden var Gosia og den lille ukrainske familien totalt fremmede. Nå bor de under samme tak og forbereder ukrainsk borsj til middag.

I leiligheten utenfor Warszawa er organiseringen rundt hjelpen til ukrainerne som kommer over grensen i full sving. Store sekker med varme klær samles opp og blir hentet på døren. Telefonene plinger konstant.

HJELPER TIL: Gosia og hennes partner organiserer hjelp til ukrainere på grensen i Polen. Her samler de inn varme klær som blir plukket opp senere på dagen.

– Se her, sier 14-åringen Anita.

Hun viser et bilde hun nettopp har fått tilsendt av ei jente i klassen.

– En missil landet i skolegården min, sier hun.

– Hvordan har venninnen din det?

– Hun er her nå.

Hun viser et bilde av et hjemmesnekret bomberom i en kjeller.

Bildet til venstre viser bomberommet og bildet til høre viser missilet i skolegården.

– Følte dere at dere var trygge på vei til grensen?

– Nei, sier Nastia.

– Da vi forlot forstedene til Kyiv, var byen Zjytomyr, som vi måtte kjøre gjennom, allerede truffet av missiler. Barna var redde. Hovedveien var også under angrep, så vi endret vår planlagte rute og kjørte på små landeveier og over jorder.

Hun forteller at et ukrainsk fløy svært lavt over oss da de kjørte over det ene jordet. Lyden var så høy. Nastia tror det var et passasjerfly som forsøkte å unngå å bli truffet av missiler. Det føltes som flyet var knapt 200 meter over dem.

De visste ikke hvor de russiske troppene var og følte at de til enhver tid kunne møte på dem.

STØTTER HVERANDRE: Mamma Nastia tar flere ganger til tårene i løpet av intervjuet. Eldstedatteren Anita kommer med trøst.

Forlatte biler og kofferter

Allerede torsdag kveld ankom Nastia grensen til Polen sammen med døtrene og ekteparet.

– Bilkøen til grensepasseringen var flere kilometer lang. Det gikk nesten ikke fremover og flere hadde forlatt bilene sine på veien, sier Nastia.

Det var kaldt, midt på natten. De så flere som måtte gå i 10 til 15 kilometer. Mødre og fedre som bar på sine barn og sine liv i trillekofferter.

– Da de ble for slitne, satte de fra seg koffertene på vei mot grensen. Vi så mange forlatte kofferter, sier Nastia.

Bildet Nastia tok på vei til den polske grensen viser koffertene som er satt igjen.

Det eneste de hadde av mat og drikke, var det de fikk med seg fra leiligheten.

Omkring 1,5 kilometer ved grensen, var den siste butikken. De fleste på veien var enten stengt, eller hadde lange køer. Den første natten ved grensen tilbrakte Natia i kø utenfor butikken. Men da hun endelig slapp inn, var det kun noen få pølser og vann igjen.

– Vi spiste ikke mye. Vi måtte rasjonere maten utover de tre dagene, så vi spiste litt og sparte på det vi hadde, sier Nastia.

Hun anslår at hun sov totalt to timer i løpet av de tre døgnene ved grensen. Etter tre døgn ved grensen, kunne reisefølget endelig gå de siste meterne over til Polen.

– Vi hadde med oss en stor koffert og resten hadde vi i plastposer. Men før vi kom til grensepasseringen, raknet posene. Vi mistet mye klær på veien.

PASSER PÅ: Arina på syv år og hunden Joki er uatskillelige.

Nastia forteller at hun møtte en kvinne i køen til Polen. De gikk sammen over grensen.

– Da vi kom oss på andre siden, gråt vi sammen. Jeg gråt av lettelse. Vi gråt for hjemlandet vårt og familiene våre.

Ble stoppet på grensen

Mannen i Nastias reisefølget ble stoppet på grensen, forteller hun. Han er mellom 18 og 60 år og nektes å reise ut av landet.

Hun ønsker ikke å oppgi navnet på ekteparet.

Nastia forteller at mannen jobbet som taxisjåfør i Kyiv. Han har bodd i hovedstaden de siste årene, etter han flyktet fra Sevastopol på annekterte Krim-halvøya.

– Han kunne ikke dra tilbake til Kyiv, så han har leid et sted ved grensen. Nå kjører han frem og tilbake med kvinner og barn, så de slipper å gå flere kilometer til grensen, sier Nastia.

Familien har kommet seg til Polen og Nastia har holder kontakten med sin venn.

– Han frykter at de russiske troppene vil komme nærmere grensen. Nå står han klar til å kjempe, om de kommer dit, sier hun.

VENNER HJEMME: Anita bekymrer seg for vennene som fortsatt er i Kyiv. Men de har klart å holde kontakten på sosiale medier.

Takknemlige

Da Nastia og jentene endelig kom til Polen, ble de møtt med te, mat og varme klær. En venn av Nastia ba sin polske venninne Gosia om å be om et sted å bo for den familien på tre på Facebook.

Men innlegget ble aldri lagt ut. Gosia inviterte dem rett hjem til seg selv.

– Hvordan føles det å bli møtt med støtten fra dem?

– Vi er utrolig takknemlige. Vi trodde vi måtte stå i det alene, vi hadde aldri forventet å få så mye støtte.

Nå venter hun på å få på plass dokumentene til valpen Joki, så de kan reise videre til en onkel i Portugal.

– Tror du at du vil reise tilbake til Kyiv?

– Jeg vil tilbake, jeg vil hjem. Men vi vet ingenting om når eller om det vil bli mulig, sier Nastia.