Sverige styrker forsvaret

Den svenske forsvarsevnen må styrkes, sier den svenske statsministere. To prosent av Sveriges brutto nasjonalprodukt vil gå til det svenske forsvaret.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Sveriges forsvarsevne må styrkes kraftig, sier Magdalena Andersson på pressekonferansen.

Hun viser til krigen i Ukraina, og sier at de må fortsette å styrke den svenske forsvarsevnen.

Bevilgningen til det svenske forsvaret til 2 prosent av BNP, opplyser Andersson.

– Vi ønsker å komme dit så fort det er mulig, sier Andersson.

Forsvarsministeren i Sverige, Peter Hultqvist er også til stedet under pressekonferansen.

– På grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen har regjeringen tatt initiativ til å forhandle med Forsvarskomiteen, sier Hultqvist.

Strid om Nato-medlemskap

Støtten for at Sverige skal bli med i Nato har økt betraktelig etter Russlands invasjon av Ukraina. Flere svenske politiske partier har oppfordret partiledere til å starte en diskusjon om et mulig medlemskap.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson, lederen av de svenske Socialdemokraterna, har avslått disse forespørslene.

Hun har tidligere uttalt at et medlemskap i Nato vil destabilisere Europa.

Opposisjonen mener uttalelsen er «svært uheldig» i dagens situasjon.

– Om Sverige skulle velge å sende inn en søknad, ville det ytterligere destabilisere denne delen av Europa og øke spenningene. Sverige ville bidratt til å destabilisere situasjonen, sa Andersson under en pressekonferanse tirsdag.