KRIGSMASKINEN: Russlands hær er åtte ganger så stor som den ukrainske, ifølge The New York Times.

Lav kampmoral blant Putins menn: − En betydelig faktor

Russiske soldater sliter med motivasjonen. Desperasjonen kan føre til mer vilkårlig krigføring, ifølge militærekspert.

Av Ingri Bergo

Publisert: Nå nettopp

Etter to uker med intense kamper har Russland mislykkes i å ta kontroll over store, viktige byer i Ukraina – til tross for sin militære overlegenhet.

Dårlig planlegging, dårlig ledelse og dårlig koordinering, er trukket frem som forklaringsfaktorer. Men det spekuleres også i hvorvidt russiske soldater sliter med lav kampmoral.

Russland har lidd betydelige militære tap i Ukraina på kort tid. Selv de mest konservative estimatene, 500 drepte soldater ifølge russiske myndigheter, er høyere enn Storbritannias totale tap i løpet av 20 år i Afghanistan.

Info Russiske tap under invasjonen USAs forsvarsdepartement anslo på tirsdag at mellom 2000 og 4000 russiske soldater er drept siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Tallene oppgitt av Ukraina er langt høyere: 12 000 russiske soldater, ifølge tirsdagens uttalelse. Russiske myndigheter hevdet på sin side i forrige uke at nesten 500 russiske soldater var drept. Det er flere enn antallet britiske soldater drept i løpet av 20 år i Afghanistan. Ukrainske myndigheter har ikke opplyst hvor mange soldater som er døde på ukrainsk side. Kilde: NTB, House of Commons Library Vis mer

Videoer på sosiale medier viser det som skal være russiske soldater som har forlatt kjøretøyene sine, sabotert utstyr, gitt opp eller som vegrer seg for å kjempe.

Hvor utbredt dette er, er vanskelig å vurdere.

– Vi tror det er en betydelig faktor, men hvor stor vet vi ikke, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen, til VG.

Det er åpenbart vanskelig for russiske styrker å gå til angrep på ukrainerne, mener han.

– Dette er nabolandet. Det ser ut som hjemme, folkene ser ut som de gjør hjemme, de snakker samme språket som hjemme. Det er jo ikke sånn de har blitt fortalt at det skulle være, at de skulle gå til angrep på ukrainske fascister, sier oberstløytnanten.

PÅ VEI INN: Russiske soldater går ut av et militærhelikopter på et ukjent sted i Ukraina. Bildet er utgitt av det russiske forsvarsdepartementet.

The Guardian har rapportert om krigsfanger som sier de var sjokkerte over mottagelsen i Ukraina, at de trodde de skulle bli behandlet som helter. En fange sa seg «lurt» av russiske myndigheter.

En annen hevdet at «ingen» russere ville delta i krigen, men at de risikerte syv år i fengsel. Det er Daily Mail som gjengir sitatene hans fra video publisert av ukrainsk etterretning.

Oberstløytnanten påpeker at det er viktig å være kritisk til uttalelser fra for eksempel russiske krigsfanger, som vil føle seg presset til å si det ukrainske styrker vil at de skal si.

Men det har vært andre tegn på at russiske styrker var uforberedt på det som ventet dem i Ukraina.

VRAKET: Ødelagte russiske tanks ligger i veibanen i Sumy, nordøst i Ukraina, 7. mars.

– Mamma, jeg er redd

Flere analytikere har påpekt at russiske styrker kanskje ikke engang visste at de deltok i en invasjon. Da de kom frem, gikk de fort tom for mat og andre forsyninger.

Dagen etter Russland invaderte, 1. mars, leste Ukrainas FN-ambassadør høyt det han sa var en tekstmelding fra en russisk soldat til moren sin, sendt like før soldaten omkom:

«Mamma, jeg er i Ukraina. Det er en virkelig krig her. Jeg er redd. Vi bomber alle byene sammen, til og med sivile. De sa vi kom til å bli ønsket velkommen. Og de faller under de pansrede kjøretøyene våre, kaster seg under hjulene og lar oss ikke passere. De kaller oss fascister. Mamma, dette er så vanskelig.»

– Sjokket har lagt seg

For å selge inn krigen, har president Vladimir Putin dyrket propaganda som at Russland må «de-nazifisere» Ukraina, og redde etniske russere i ukrainske utbryterrepublikker fra folkemord.

– I begynnelsen var det kanskje et sjokk som soldatene ikke var forberedt på, men det sjokket har sannsynligvis lagt seg, sier kaptein Amund Osflaten, lærer i taktisk samvirke ved Krigsskolen, spesialist på russisk strategisk kultur og militær metode, til VG.

Han tror moralproblemene på russisk side vil minke med tiden.

– Når du innser at du er i kamp og i livsfare og ser andre russere og kamerater blir drept, hardner det ofte til, sier han.

SJEFEN: Russlands president Vladimir Putin.

Kan føre til vilkårlig krigføring

Det høye sivile dødstallet kan tyde på at russiske styrker er i ferd med å bli desperate på grunn av egne tap, ifølge Jean-Francois Ratelle, en militærekspert og assisterende professor ved Universitetet i Ottawas fakultet for samfunnsvitenskap.

– Vanligvis når de lider disse tapene, vil de sakte men sikkert gli over til mer vilkårlig artilleriild, og det er det vi ser, sier han til abc17news.