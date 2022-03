Militærkolonnen forbereder trolig Kyiv-angrep: − Vil bety svært blodige kamper

Kyiv holder pusten mens den uendelig lange, russiske militærkolonnen ubønnhørlig nærmer seg. Ukrainas hovedstad stålsetter seg for artilleriangrep.

Den 65 kilometer lange rekken av pansrede kjøretøyer, artilleri og biler tungt lastet med forsyninger er nådd frem til Antonov-flyplassen 25 kilometer nordvest for Kyiv.

– Militærkolonnen er sannsynligvis starten på en ny offensiv mot Kyiv, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstutt (FFI) Tor Bukkvoll til VG.

For leder for seksjon landmakt ved Krigsskolen Palle Ydstebø viser kolonnen tydelig at russerne planlegger en stor, forberedt operasjon for å ta Kyiv.

– Kyiv er målet. Hovedstaden er i konstant fare, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin tale til EU-parlamentet på krigens sjette dag tirsdag.

KOLONNE: Satellittbildet viser ifølge selskapet Maxar deler av den russiske kolonnen på vei mot Kyiv

Bukkvoll mener russernes mål var å ta Ukraina og hovedstaden med bakkestyrker i løpet av de første par dagene, men invasjonsstyrkene ble slått tilbake.

– Etter en pause fra søndag til mandag har de russiske styrkene omgruppert og fått inn nye forsyninger og materiell, for å gjøre et nytt forsøk på å ta Kyiv, sier Bukkvoll.

Frykter brutal fremferd

Denne gang frykter han at de russiske styrkene vil gå mer brutalt frem.

– Hvis de nå har bestemt seg for å ta Kyiv nesten uansett sivile tap og vil bruke artilleri i mye større omfang, er vi inne i en veldig farlig situasjon, sier sjefforskeren ved FFI.

Det britiske forsvaret skriver tirsdag at fremrykkingen mot Kyiv har hatt liten fremdrift de siste 24 timene, trolig på grunn av vedvarende logistiske problemer.

En ambulanse ses gjennom et vindu ødelagt av kulehull i Kyiv mandag.

Oberstløytnant ved Krigsskolen Palle Ydstebø er ekspert på den type invasjon som Russland er i gang med i Ukraina.

– Artilleriet rydder vei

Han mener kolonnen med stor sannsynlighet frakter forsyninger av ammunisjon og drivstoff som trengs til tunge bakkestyrker.

–De fører frem mekanisert infanteri. Det betyr stridsvogner, selvdrevet artilleri og pansrede personellkjøretøyer, sier Ydstebø.

Han sier et angrep på Kyiv vil innebære å bruke artilleriild og raketter for å rydde vei, før det russiske infanteriet beordres inn i byen.

– Det vil bety svært blodige kamper, sier Palle Ydstebø.

Kommer fra Hviterussland

Alle hovedveier nordvest for Kyiv leder til Hviterussland, som er Russlands allierte. I ukene før invasjonen bygget Russland opp sine styrker hos sin vennligsinnede nabo.

Etter militærøvelsene ved den ukrainske grensen ble russiske styrker og materiell stående i Hviterussland. Nå ruller de sakte over steppelandet mot Ukrainas hovedstad.

Ukrainske myndigheter hevder at hviterussiske soldater allerede befinner seg i Tsjernihiv-regionen i de nordlige Ukraina.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko benekter overfor statlige medier at hæren under hans kommando deltar i militæroperasjonen, ifølge BBC.

En ukrainsk soldat som ble såret i et granatangrep, blir behandlet av lege på et sykehus i Brovary nær Kyiv.

– Operasjonen fortsetter

– Russlands væpnede styrker vil fortsette med sin spesielle militære operasjon inntil vi har nådd alle våre mål, sier Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Ifølge Sjojgu er målet fortsatt å «demilitarisere og avnazifisere» Ukraina, samt å beskytte Russland fra «en militær trussel skapt av vestlige land».

De siste dagene har kampene mellom russiske angripere og ukrainske regjeringsstyrker særlig vært harde i Kharkiv øst for Kyiv, en industriby med 1,6 millioner innbyggere.

Mandag ble minst ti sivile drept da bombene regnet over boligstrøket Saltivika i Kharkiv. Tre barn var blant dem, ifølge borgermester Ihor Terekov, skriver CNN.

En rakett traff tirsdag morgen Kharkiv-regionens administrasjonsbygning ved Frihetstorget. Ukrainske sikkerhetsmyndigheter skriver på Twitter at seks personer ble skadet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller bombingen statlig terrorisme.

– Raketten som ble rettet mot det sentrale torget i Kharkiv er direkte, uhemmet terror. Etter dette er Russland en terrorstat. Ingen vil tilgi og ingen vil glemme, sier Zelenskyj

– Øker faren for sivile tap

Ifølge britisk etterretning tirsdag morgen har russiske styrker økt bruken av artilleri nord for Kyiv og i nærheten av byene Kharkiv og Tsjernihiv.

– Bruken av tungt artilleri i tett befolkede urbane områder øker faren for sivile tap kraftig, heter det i bulletinen fra det britiske forsvarsdepartementet.

Til CNN sier Kyivs borgermester Vitali Klitschko at han ikke kan si noe om hvor lenge byen kan holde ut mot den russiske invasjonen, men legger til at det kan være «lenge».

– Vi er klare til å kjempe og klare til å dø for vårt hjemland, for våre familier, fordi dette er hjemmet vårt, sier borgermesteren i Ukrainas hovedstad.