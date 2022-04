VENTER: EN ukrainsk soldat står klar ikke langt fra frontlinjen i Izyum-distriktet mandag 18.april.

Slaget i Øst-Ukraina er i gang: − Det er helvete

«Slaget om Donbas» er i gang. Det kan bli nye grusomheter som i Butsja, sier forsker Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.

Av Nora Thorp Bjørnstad

De russiske styrkene har startet «slaget om Donbas», sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram mandag kveld.

– Vi kan nå bekrefte at russiske styrker har startet slaget om Donbas, som de har forberedt i lang tid. En stor del av den russiske hæren er nå satt inn i denne offensiven, sier presidenten.

– Det er helvete. Offensiven har begynt, den vi har snakket om i ukesvis. Det er konstante kamper i Rubizhne og Popasna, og andre fredelige byer, sier guvernøren i Luhansk fylke, Serhij Hajdaj, mandag ifølge BBC.

Et nytt Butsja

Militære eksperter har i flere uker allerede pekt på byene Izyum og Dnipro som de neste målene for russiske styrker.

Izyum betegnes som «inngangsporten» til Donbas-området.

Der frykter innbyggerne nå at byen deres kan bli et nytt Butsja, skriver Guardian, og viser til overgrepene i byen utenfor Kyiv som sjokkerte en hel verden og drepte minst 400 sivile.

– Butsja og Izyum er veldig like. I begge er over 80 prosent av boligene ødelagt. Folk i begge byer har gjemt seg i kjellere i over en måned under konstante artilleriangrep. Det er ikke mat igjen, sier Izyums ordfører Valerii Marchenko, til den britiske avisen.

PÅ VEI: Bildet viser russiske kjøretøy på vei over en bombet bro til Izyum-området, ifølge ukrainske myndigheter.

Forsker: Fare for nytt Butsja

Izyum kan bli et nytt Butsja, sier Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning og førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, til VG mandag kveld.

– Ja, det kan det. Når vi har sett en slik brutalitet flere steder nord for Kyiv, er det også en fare i øst. Og når det er ekstremt harde kamper så blir går det ofte ut over sivilbefolkningen. Vi har sett klare indikasjoner på krigsforbrytelser, sier Røseth.

Men brutaliteten kommer også an på hvilke styrker som er der, forklarer forskeren.

– I Butsja fortalte øyenvitner i avhør at det trolig ikke var de vanlige, unge russiske soldatene som utførte drap på sivile. Det skal ha vært en annen styrke som kom inn senere og foretok disse overgrepene, som var annerledes utstyrt og ikke brydde seg om krigens folkerett på samme måte som de ordinære styrkene, sier Røseth til VG.

Dette kan ha vært leiesoldatenheten Wagnergruppen, tsjetsjenere eller eventuelt andre «hjelpere», kanskje fra Syria, mener forsker Røseth.

– Uansett var disse under russisk kommando og ansvaret ligger i Moskva, sier han.

UTSTYRT: Ukraina har fått nye våpenleveranser fra Vesten.

Ukraina posisjonerer seg

Byen Izyum har nå blitt et knutepunkt for russiske styrker, som har gjort det mulig for dem å flytte inn militært materiell mot ukrainskkontrollerte områder i Donbass, skriver avisen Guardian, og siterer myndighetene.

I påvente av en storoffensiv i Donbas har også ukrainske styrker flyttet tropper til området og styrket seg, forklarer Tom Røseth.

– Ukrainerne søker å holde området syd for Izyum og må posisjonere seg i defensive posisjoner der. Da vil de passe på langs veiene, slik de allerede har gjort en stund, og holde stillingene der de klarer å få beskyttelse, for eksempel ved vannbarrierer eller bygningmasser, sier han.

Ukrainerne vil også posisjonere seg i landsbyer, og man kan forvente kamper der slik vi har sett andre steder, forklarer Røseth.

– Slike defensive posisjoner gir en tidkrevende krigføring, og russerne vil bruke en kombinasjon av å skyte med artilleri og bomber fra luften, forklarer forsvarseksperten til VG.

SLAGET I GANG: Mandag senkveld sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russiske styrker har startet sin offensiv i øst.

Stor slitasje på russiske styrker

Det har vært knyttet spenning til om Russland vil bruke tid på å la soldatene sine hente seg inn igjen, og få på plass alt nødvendig utstyr før de starter en større offensiv i øst. Det virker ikke som Kreml prioriterer dette nå, sier Røseth.

– Det ser ut som om de setter inn styrker ganske umiddelbart, sier han til VG.

Russland har et stort press på seg til å fortsette offensiven for å beholde momentum, forklarer Røseth til VG.

– Ulempen er jo at det ikke blir optimal krigføring når slitasjen på personell og utstyr er stor. Det blir mindre marginer på at ting går galt. Men Russland har ofte høy risikovillighet i krigføringen sin for å få en rask seier.

«Ikke nødvendigvis fornøyd» med Donbas

I slutten av mars erklærte russiske myndigheter at de ville trekke seg ut av Kyiv og andre områder nord i Ukraina for å konsentrere seg om Donbas-regionen.

– Hvorfor gjør Russland det kjent hvor de skal angripe?

– Vi må huske på at det i utgangspunktet ikke festes stor lit til russiske myndigheters uttalelser. Men samtidig er dette troverdig, fordi det sannsynligvis handler om at Moskva har et behov for å forklare tilbaketrekkingen fra Kyiv, sier Røseth.

I Donbas-området har de større muligheter for å raskt fylle på med personell og utstyr, og sånn sett kanskje større sjanse for å lykkes, forklarer forsvarseksperten til VG.

– Men dette betyr ikke nødvendigvis at de vil se seg fornøyd med å ta Donbas. Går det bra for dem der, er det nok ikke Russland imot å ta seg videre inn i landet, mener forskeren.