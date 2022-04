Avslørte mistenkt T-baneskytter på gaten: − Det er ham!

NEW YORK (VG) Zack Tahhan (21) så plutselig T-bane-skytteren og tilkalte politiet på andre siden av gaten. Nå utropes den syriske flyktningen til helt.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ropte til folk på gaten «stol på meg, det er ham, hold dere unna ham, han kommer til å gjøre noe!» roper 21 år gamle Zack Tahhan til et stort presseoppbud i East Village.

– Jeg så politi på andre siden av gaten og så ropte jeg til dem «her er han fra Brooklyn! Fang ham!» Så fanget de ham, takk Gud, de fanget de ham, sier han oppskaket til jubel fra fremmøtte newyorkere.







«Bravo!» ropte folk, ifølge VGs reporter, som var utenfor butikken Tahhan jobber i onsdag ettermiddag lokal tid. Zack sier han er syrisk flyktning, men at han nå bor i New Jersey og jobber med å installere sikkerhetskameraer:

– Jeg elsker USA! sier han.

Om faren for at gjerningsmannen skulle gjøre noe lignende igjen, svarer Tahhan:

– Hvis du røyker én sigar, kommer du til å røyke en sigar til, vet du!

På sosiale medier begynne hyllestene og heltestatus-meldingene å hagle.

«30.000 politifolk i New York, bare én Zack», «Zack for mayor!», «Zack burde aldri betale for en drink i denne byen igjen». Flere tar også til orde for at han bør få utbetalt dusøren på 50.000 dollar.

Videoer på sosiale medier viser at Tahhan blir kjørt fra stedet i en politibil, mens han vinker farvel til en jublende og applauderende folkemengde.

Se øyeblikket der den mistenkte Frank R. James blir pågrepet:

62 år gamle Frank R. James, som er mistenkt for skyteepisoden på T-banen tirsdag morgen, ble pågrepet i det populære nabolaget East Village, et tett befolket området på Manhattan med mye barer og restauranter.

James ble pågrepet etter en 30 timer lang politijakt.

– Vi har tatt ham, vi har tatt ham! sia ordfører Eric Adams på en pressekonferanse onsdag ettermiddag lokal tid.

OPPSKAKET: Zack Tahhan fra New Jersey var mildt sagt oppskaket etter å ha oppdaget den antatte gjerningspersonen.

Gjerningsmannen på T-banestasjonen hadde på seg gassmaske da han detonerte en røykgranat og fyrte av minst 33 skudd i en T-banevogn midt i morgenrushet.

I alt har minst 29 fått behandling ved sykehus for skuddskader, å ha pustet inn røyk og andre skader. Ti personer ble skutt, og tilstanden til fem av dem skal ha vært kritisk, men det ventes at de overlever.