KAN ENDELIG KLEMME: Viktoria Chaika (37) sammen med sine foreldre Raisa (71) og Ivan Stogniy (73). Foreldrene er nettopp kommet ut fra landsbyen Kovali der det har vært voldsomme kamper den siste tiden.

Intense kamper i Øst-Ukraina: Overlevde i potetkjeller – reddet ut i kuleregn

VALKY (VG) Etter å ha gjemt seg i en potetkjeller i tre uker, ble ekteparet Raisa (71) og Ivan Stogniy (73) reddet av en sjåfør som var villig til å kjøre inn i bomberegnet. Lørdag ble de endelig gjenforent med datteren.

Kampene her øst i Ukraina har eskalert de siste to dagene. Nå presses enda flere ukrainere på flukt.

VG besøkte lørdag et av områdene som nå tar imot hundrevis av ukrainere som flykter fra de voldsomme angrepene i regionene Kharkiv og Luhansk. Dagen i forveien sa guvernøren i Luhansk, Sergiy Gaiday, at beskytningen fra russisk side nå foregår døgnet rundt. Han ba folk om å «evakuere om du har muligheten til det».

Mens kampene de siste dagene har økt i intensitet, kan en familie endelig gjenforenes etter uker med frykt for sine liv. De klemmer hverandre når de kommer inn i rommet. Her i barnehagen i byen Valky, en halvtime vest for Kharkiv, ser Raisa og Ivan Stogniy sin datter Viktoria Chaika (37) for første gang på tre uker. Stedet vil bli deres nye hjem på uviss tid.

– Jeg klarte i det minste å redde ut mine foreldre, sier Viktoria da VG besøker barnehagen lørdag.

Samme dag klarte hun endelig å få en sjåfør til å kjøre inn i bomberegnet for å hente foreldrene ut. De to gamle hadde lenge søkt tilflukt i en potetkjeller i landsbyen Kovali, ikke langt fra den russiske grensen.

Intens bombing

– Det verste var nettene. Da var bombingen veldig intens og vi hørte også skuddsalver hele tiden, forteller 71 år gamle Raisa. Hver natt sov hun og mannen i potetkjelleren i hagen. Der lå de på noen pledd de hadde tatt med seg.

Nå er de gjenforent med datteren, og skal bo sammen med 71 andre i barnehagen.

De siste ukene har dette området opplevd en enorm tilstrømming av folk på flukt fra øst, spesielt fra områdene rundt millionbyen Kharkiv. Befolkningen har på kort tid doblet seg til 40.000 mennesker, ifølge lokale myndigheter.

DOBLET: Innbyggertallet i Valky-distriktet, en halvtimes kjøretur fra byen Kharkiv, har doblet seg til 40.000 på grunn av alle flyktningene.

Mangel på medisiner

– Hver eneste dag er det rundt 200 mennesker innom her for å få hjelp, sier Yulia Kompan (36), ansvarlig for den humanitære bistanden i Valky-distriktet. Hun står i et stort rom på en nedlagt skole i byen som er fylt opp med barnemat, bleier, tannbørster, klær og såpe.

– Det er fortsatt stor mangel på medisiner, spesielt astmamedisiner til barn nå som våren kommer. Hygieneartikler trenger vi også mye mer av, det er enormt mange mennesker her som trenger hjelp, sier hun.

Fem naboer døde

I barnehagen forteller Viktoria Chaika om sin egen flukt, som startet tre uker før foreldrene ble hentet ut. Da bodde hun sammen med sin sønn og foreldrene i byen Zolochev.

– Russerne bombet sentrum av byen vår 10. mars. To dager senere begynte de å bombe boliger. Hele vårt nabolag ble utslettet. Et av nabohusene begynte å brenne etter at det ble truffet, og flere av naboene løp ut fra kjellerne sine for å hjelpe til med å slukke brannen.

– Da slo en ny bombe ned. Den drepte fem av naboene våre, blant dem var min sønns 16 år gamle bestevenn, forteller Viktoria gråtkvalt.

PREGET: Viktoria Chaika flyktet sammen med mannen og sønnen fra hjembyen for tre uker siden.

Hun, mannen og sønnen valgte å flykte til Valky og slo seg ned i barnehagen. Foreldrene reiste til nabolandsbyen hvor kampene fortsatt ikke var kommet.

– Men nå er det nesten like ille der, med angrep fra russere hver eneste dag. Vi er lykkelige over at datteren vår klarte å få oss ut. Å gjemme seg i en potetkjeller er ingen garanti mot bombene, sier Raisa.

Fire generasjoner

Spesielt i regionene Kharkiv og Luhansk har det vært voldsomme kamper de siste dagene. Fredag sa guvernøren i Luhansk, Sergiy Gaiday, at bombingen fra russisk side nå foregår døgnet rundt. Han ba folk om å evakuere om de har mulighet til det.

I byen Valky er det nå køer på veien og i butikkene, og de mange tomme bolighusene er plutselig bebodd av ukrainere på flukt. Noen blir værende lenge, mens andre fortsetter ferden nordover mot Kyiv.

Rommene i barnehagen er fylt med senger. I ett av dem bor en familie på fire generasjoner. Eldstemann er 92 år gamle Oleksey, den yngste er oldebarnet Evgeniy på syv.

STOR FAMILIE: Fra venstre: Olena (51), Viktoria (32), Polina (11), Oleksey (92), Evgeniy (7), Oleksey (33), Sergey (42), Svitlana (57), Vasiliy (67), Sofiay (15), Katerina (46), Vlad (8) og hunden Joy. Hele familien på fire generasjoner flyktet fra Saltovka-distriktet i Kharkiv da russerne startet bombingen av området 6. mars. Nå lever de alle sammen i barnehagen i Valky.

De har bodd her siden 6. mars, da angrepene på bydelen Saltovka i Kharkiv startet. Bydelen er et av områdene som er hardest rammet av russiske angrep.

– Vi er en stor familie og før krigen bodde vi alle i nærheten av hverandre i leiligheter, forteller sier Sergey (42).

– Så vi er glade for at vi kan holde sammen på flukt også.