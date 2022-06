Den hellige kampen

Ungdommene

bor i telt. Målet deres

er å okkupere

mer land. Det blir det

bråk av.

Den hellige kampen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Velkommen! Bare kom inn. Vil dere ha kaffe?

Meir Simcha (21) har langt, uflidd skjegg og en kipa på hodet.

– Du må forstå, de der borte er terrorister.

Han nikker bort mot den palestinske nabolandsbyen. Der ser vi lave betonghus, snirklete veier og et stort palestinsk flagg.

Meir Simcha er sjefen for denne teltleiren. Den består av en gruppe som omtaler seg som «hilltop youth», en mediesky og myteomspunnet bevegelse.

De er jødiske bosettere, ofte i 20-årene, og de okkuperer nytt land.

Meir Simcha søker ly fra solen under et hjemmelagd telt. Utenfor er det tomme vinflasker, søppel og en utstoppet løve de bruker som blink når de øver på å kaste stein.

Dette er første gang gjengen på denne bakketoppen lar seg intervjue, forteller de.

Andre ganger bosettere er blitt intervjuet, spesielt av utenlandske journalister, er «de blitt misforstått», eller «hendelser blir tatt ut av sammenheng», hevder han.

En ru fjelltopp er det de kjemper om. Kampen står mellom de israelske ungdommene som har okkupert landet, og palestinerne i nabolandsbyen som mener det har vært deres land i flere generasjoner.

Skudd er blitt avfyrt, og steiner er blitt kastet i konfrontasjonene. Spesielt én hendelse ble blodig. Mer om det siden.

– Fremtiden til Israel skjer på disse bakketoppene, sier Meir Simcha.

Hvit kalkstein, knusktørre busker og noen få oliventrær er det som er å finne på stedet som ligger mellom den israelske bosetningen Ain Issa på den okkuperte Vestbredden, og den palestinske byen Sufir.

Men for de som strider, betyr denne fjelltoppen alt.

Det bygges konstant. De omkring femten menneskene i «Hilltop youth» forsøker å gjøre teltene og bosetningen mer permanent.

Flere ganger har de opplevd at teltene blir revet ned av palestinere, eller det israelske militæret som hevder de ikke har lov til å være der.

Men ungdommene bygger det opp igjen. Bærer opp nye sekker med betong, plugger nye barduner i den tørre jorden og slår seg til rette.

– Jeg vil bo uten innlagt vann, strøm og toalett. Og det av en enkel grunn: Hvis vi ikke rykker frem og er i bevegelse, blir vi drevet ut herfra, sier Meir Simcha.

– Dette er frontlinjen for å utvide bosetningene?

– Ja, men også en spirituell front for å styre hele Israel. Vi styres av Gud, og han beordret oss til å bo her i Israel og kjempe for det.

Så er det tid for bønn. Noen av mennene tar frem bønnebånd og strammer det rundt armen. Små vers fra Toraen er inngravert i det svarte lærbåndet.

19 år gamle Lashard Lavid setter seg ned på en stein, og forsvinner ned i Toraen.

Etter bønnen samler de seg rundt et middagsbord i et av teltene.

Det kokes te og forberedes til middag, og gjengen snakker om fotball og favorittlaget Manchester United.

«Allahu Akbar!». «Allahu Akbar!».

Bønneropene fra nabolandsbyen starter i det fjerne. Gjengen i «hilltop youth» fortsetter å småprate om fotball.

Det har skjedd før. Israelske bosetninger utvider seg, og nytt land blir okkupert. Nye knauser går tapt til jødene som mener de har historisk rett på området.

Palestinerne som bodde der protesterer og kaster stein, men blir møtt med israelske sikkerhetsstyrker.

Den nye israelske bosetningene møtes av internasjonal fordømmelse. FN uttaler at det er i strid med folkeretten. At dette må ta slutt.

Men etter litt stilner kritikken. Og de nye bosetningene forblir.

Det er blitt et ritual, og gjengen i «hilltop youth» er i førstelinjen.

Israelske myndigheter bygger så nye «sikkerhetsmurer», ofte med billig palestinsk arbeidskraft. Disse nye murene skiller israelske bosetninger fra palestinske landsbyer.

Slik fortsetter det, år etter år, i området som både muslimer, kristne og jøder anser som deres hellige land.

Som kartet under illustrerer, de siste 75 årene har området som palestinere kontrollerer blitt stadig mindre:

1947. 1947 – FNs delingsplan. 1949–1967. 2022.

Dette kartet strides også om. Gjengivelsen av kartet baserer seg på kart som blant annet FN, BBC og Al Jazeera har publisert.

Palestinere mener det er en korrekt fremstilling av virkeligheten, mens Israel-vennelige organisasjoner mener det gir en feil fremstilling og at det aldri har eksistert noen palestinsk stat. Hos dem blir det referert til som «palestinernes løgnkart».

Midtøstenforskerne Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo (UIO) og Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (PRIO) mener kartet er noe forenklet, men gir en korrekt fremstilling. Begge bruker lignende kart i sine foredrag.

67 år gamle Yousef Baradaye tar et trekk av sigaretten og ser over mot den israelske teltleiren til «hilltop youth». Han er palestinsk og oppvokst på Vestbredden. Da han ble født, var store deler av det som i dag er kjent som Israel, styrt av palestinere. I dag er mesteparten av området under israelsk kontroll. – Når jeg ser over på teltene, så får jeg vondt i hjertet. I flere generasjoner har familien hans bodd her, forteller han. – Alt de ønsker, er å utvide bosetningene. Og de bruker disse teltleirene som en forsvarslinje. De vil ta over hele det palestinske området, for de sier at dette er deres land. Men samtalen går om bosetningen, kommer syv år gamle Loor løpende forbi. Hun skal i et bryllup. Yousef fortsetter. – Der oppe hadde jeg 1000 oliventrær, sier han og peker mot området «hilltp youth» har tilhold. – Nå har jeg bare 25–30 igjen etter at bosetterne og militæret brant alle oliventrærne mine. Oliventrær går gjerne i generasjoner og kan rundt 500 år gamle. Når oliventrær blir brent ned, kan flere tiår med arbeid forsvinne – og levebrødet til en familie. – Dette er mitt land og jeg må forsvare det. Selv om jeg må ofre mitt liv.

– Dette er en uoffisiell måte for Israel å ta over nytt palestinsk land. Israel tillater bosetterne å være der.

Det sier talsperson Dror Sadot for den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem.

– Mange av bosetterne er voldelige, de skremmer, truer, kutter ned palestinske oliventrær og kan bruke ildpåsetting. Hver dag hører vi at de er voldelige.

Vesten håper fremdeles på en en tostatsøsning, men i Israel og Palestina er denne diskusjonen lagt død.

Israelsk politikk er blitt stadig mer høyrevridd de siste årene, og det er stadig mindre politisk vilje på å få slutt på utvidelsene av det israelske området.

Sadot forteller at myndighetene, gjennom det israelske militæret, ofte hjelper bosetterne med å skremme bort palestinerne.

– Dette er et apartheidregime. Frem til nå har man snakket om et demokrati og at det er en midlertidig okkupasjon, men det stemmer ikke, og det er viktig å adressere.

Konflikten om den palestinske og den israelske bosetningen, ble ekstra tydelig i starten av mai.

De er uenige om mye. Bortsett fra én ting: Det ble kastet steiner.

Versjon 1:

– Plutselig hører vi rop fra fjellet. De ropte «hjelp, hjelp, vi blir angrepet med kniver», forteller Meir Simcha.

Ungdommene i teltleiren kvikner til. Litt lenger opp i åsen blir noen av gutta fra «hilltop youth» angrepet av en gruppe palestinere.

– Vi løp oppover, og der var det 150 arabere. De angrep oss med et hav av steiner. Det var så intenst.

Palestinerne skal ha satt fyr på flere av teltene.

Etter hvert så kom det andre israelske bosettere for å hjelpe dem i å beskytte teltleiren. Det israelske militæret kom også for å skille partene.

Versjon 2: Palestinske Jamal Ismael (60) ser utover landet sitt, denne fjellsiden som familien hans har eid i flere hundre år. Nå skimter han noen hjemmelagde telt og flagget til «hilltop youth». – Jeg var på vei opp dit, og vi var syv stykker. Bosetterne begynte å kaste steiner på oss. Så vi kastet steiner tilbake for å forsvare oss. – De sier at dere var 150 stykker, og at dere angrep først. – Det var de som fulgte etter oss og kastet steiner. Jeg tror de forsøkte å drepe meg. Han forteller at det israelske militæret dukket opp, og ifølge han, at de hjalp bosetterne. Så sier han at det israelske militæret og bosetterne skøyt mot dem. – Se, jeg ble til og med truffet. Han drar opp sin nystrøkne dressbukse. To ferske arr kommer til syne. Der kulen gikk inn, og der den gikk ut. Så drar han opp T-skjorten. Også i overarmen blir to runde arr synlige. – Jeg så at det blødde, men jeg følte ingenting. Så kjørte jeg ut derfra og ringte ambulansen. De er virkelig ekstremister. – Steg for steg tar de mer land. Før var det ingen bosettere her. Nå er de her, og sånn er det over alt i Palestina.

Moshe (26) drar frem en bajonettsag og begynner å sage et hull i brakkebygget der leirleder Meir Simcha bor. Målet er å gjøre teltleiren til en permanent bosetning.

Når han strekker seg opp, løftes T-skjorten, og pistolen han har i bukselinningen kommer til syne.

– Det er fantastisk det de gjør her, forteller Moshe. Moshe bor selv i en annen bosetning noen hundre meter unna.

I hjørnet av det nye brakkehjemmet står Meir Simcha og leker med en tåregasspatron.

– Den er fra da de israelske soldatene skjøt mot araberne her. Men de er ikke så smarte. De burde brukt ekte kuler, sier Meir Simcha.

Meir Simcha og Moshe ler rått.

– Nå bruker vi patronen til å drikke kaffe fra.

– Det er dem eller oss, til syvende og sist. Vi tror Gud skapte jorden og ønsket at jøder skulle være her. Vi følger bare ønsket til Gud, sier Moshe.

– Men det står i Koranen at de også har krav på dette landet.

– Ja. Det får så være.

– Kan det bli fred mellom jøder og muslimer her?

– Ja, vi ønsker bare fred, og vi ber tre ganger om dagen om å skape fred. Men vi vil ikke gi fra oss landet.

– Men hvordan kan det da bli fred?

– Jeg vet ikke.

