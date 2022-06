KRIGSKLAR: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil gå til angrep på YPG-militsen i de kurdiske områdene i Syria.

Erdogan varsler ny militæroffensiv i Syria

Tyrkias president forbereder alle sine styrker på å gå inn på bakken i nabolandet nok en gang. Målet er å knuse den kurdiske militsen som er i kjernen av Nato-striden.

– Vi vil svare på våre sikkerhetsproblemer med nye operasjoner, sa Recep Tayyip Erdogan under et møte i regjeringspartiet AKP i Ankara lørdag.

Det melder den tyrkiske storavisen Hurriyet.

Den tyrkiske presidenten har ved flere anledninger de siste ukene hintet til at Tyrkia har planer om en ny, omfattende militæroffensiv i de kurdiske områdene i Nord-Syria.

Nå blir dette etter alt å dømme en realitet i løpet av kort tid.

I BEREDSKAP: Tyrkiskstøttede syriske opprørsgrupper kjører i kolonne på vei fra al-Bab i retning Manbij i Nordøst-Syria 1. juni.

Sier det er en «prinsippsak»

Målet er den kurdiske militsen YPG – som er blitt helt sentral i Tyrkias protest mot Nato-utvidelsen.

Sverige og Finland har søkt om å bli tatt opp i forsvarsalliansen, men Tyrkia, som er et av de 40 medlemmene og dermed har vetorett, nekter – med mindre landene går med på en rekke krav. Tyrkia krever blant annet at Sverige slutter å støtte YPG og det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet i Tyrkia, EU og Nato.

Erdogan står fortsatt på sitt, til tross for hektisk diplomati i ukevis i et forsøk på å få Tyrkias sterke mann til å endre mening:

Lørdag uttalte han at dette er en «prinsippsak» for Tyrkia, og at Nato ikke skal være en organisasjon som «gir sikkerhet til terror».

– Ingen skal forvente at vi gjør den samme feilen igjen, samtidig som terrororganisasjoner streifer fritt rundt i Sverige og Finland, og mens terrorlederens plakater veives i folks hender under beskyttelse av svensk, finsk, tysk, fransk og nederlandsk politi, uttalte Erdogan.

Med «den samme feilen» siktet han til at Nato innlemmet Hellas i alliansen i 1952, samme år som Tyrkia ble medlem. De to nabolandene har et anstrengt forhold, og krangler om alt fra gassressurser og Nord-Kypros til medlemmer av Gülen-bevegelsen.

Nyheten kan åpne opp for nye allianser i krigsherjede Syria. Ifølge Reuters sier lederen av kurdiskledede Syrian Democratic Forces (SDF) – som har støtte fra USA – at Bashar al-Assads syriske hær nå må bruke luftvern mot angripende tyrkerne.

SDF-leder Mazloum Abdi siteres søndag på at kurderne nå er «åpne» for å jobbe sammen med syriske tropper for å kjempe mot tyrkerne.

KOLONNE: Tyrkia-støttede syriske opprøre ankommer en militærøvelse med Tyrkia i nærheten av Manbij 2. juni.

Vil ha «sikkerhetssone»

Den varslede militæroffensiven vil bli rettet mot de kurdiske provinsene Tal Riifat og Manbij, som er kontrollert av YPG. Militsen har tilknytning til PKK, og var den USA-ledede koalisjonen mot terrorgruppen IS sin fremste samarbeidspartner.

Dette skjer samtidig som Tyrkia for kort tiden siden innledet en omfattende, men lite kjent militæroffensiv mot PKK i Qandil-fjellene i Nord-Irak, med kodenavn «Operasjon låst klo».

Offensiven i Nord-Syria er et ledd i Tyrkias store, årelange prosjekt om å skape en 30 kilometer dyp «sikkerhetssone» på den syriske siden av grensen, der altså Tyrkia selv skal ha kontroll.

– Vi fortsetter vårt omhyggelige arbeid med å sikre grensen i sør, og forbereder alle våre styrker, inkludert marinen, hæren og bakkestyrkene, på nye operasjoner, sa Erdogan lørdag.

Med en slik sone mener regjeringen i Ankara å kunne beskytte egne innbyggere mot terrorisme. Den tyrkiske regjeringen hevder at kurdiske militser vil opprette en «terrorkorridor» langs grensen, som de så vil bruke som base for å angripe Tyrkia. Erdogans slagplan er i stedet å repatriere syriske flyktninger til grenseområdet, og på den måte skape seg en buffer.

ØVELSE: Tyrkiskstøttede syriske opprørere under en militærøvelse i regi av Tyrkia på landsbygda utenfor Manbij i nordøstlige Syria 2. juni.

Fjerde militæroperasjon i Syria

Dette blir fjerde gang Tyrkia forbereder seg på å krige på syrisk jord. I starten var løftene å overta IS-fanger, skape fred og bosette syriske flyktninger. Men det virkelige målet var – og er – den kurdiske YPG-militsen. Og denne gangen er det altså et uttalt mål, noe som kan gi Tyrkia økt tyngde inn i Nato-forhandlingene.

Med en pågående militæroperasjon mot YPG i Syria vil Erdogan kunne vektlegge Tyrkias sikkerhetshensyn, som landet krever at Sverige og resten av Nato anerkjenner.

Dette er Tyrkias offensiver i Syria:

«Operasjon fredsvåren»: 9. oktober 2019 innledet Tyrkia en bakkeoffensiv øst for Eufrat-elven i Nordøst-Syria, etter at daværende president Donald Trump hadde gitt Erdogan grønt lys. Offensiven skjedde i lys av USAs militære tilbaketrekning fra Syria, og skapte uro internt i Nato og EU. Dette førte til at flere land, deriblant Sverige, innførte et 9. oktober 2019 innledet Tyrkia en bakkeoffensiv øst for Eufrat-elven i Nordøst-Syria, etter at daværende president Donald Trump hadde gitt Erdogan grønt lys. Offensiven skjedde i lys av USAs militære tilbaketrekning fra Syria, og skapte uro internt i Nato og EU. Dette førte til at flere land, deriblant Sverige, innførte et forbud mot våpeneksport til Tyrkia

«Operasjon olivengren»: I januar 2018 gikk Tyrkia til I januar 2018 gikk Tyrkia til angrep på den kurdiske enklaven Afrin . Området ble bombet fra luften og beskutt med artilleriild. Tyrkia fremstilte offensiven som en fredsaksjon, der befolkningen skulle reddes fra YPG-militsen.

«Operasjon Eufrats skjold»: I august 2016 gikk tyrkiske spesialsoldater sammen med opprørsgruppen Free Syrian Army inn på bakken inn i grensebyen Jarablus for å drive ut den såkalte Islamske staten (IS). I august 2016 gikk tyrkiske spesialsoldater sammen med opprørsgruppen Free Syrian Army inn på bakken inn i grensebyen Jarablus for å drive ut den såkalte Islamske staten (IS). Tyrkia tok full kontroll , og gjorde om byen til for internt fordrevne flyktninger. Militæroperasjonen omfattet et større område langs Eufrat-elven, og ble avsluttet i mars 2017.

