Rakettforsyninger fra USA kan doble Ukrainas våpenrekkevidde

Amerikanske myndigheter vil forsyne Ukraina med våpen, som vil gi ukrainske styrker mulighet til å beskyte russiske artillerisystemer.

Ukraina har siden krigen startet, kommet med flere bønner om tyngre våpen i kampen mot russiske styrker. De siste ukene har amerikansk og vestlig rakettartilleri stått høyt på listen.

Onsdag ble det kjent at USA vil bidra med mer avanserte rakettsystemer som kan treffe russiske mål på opp mot 80 kilometer avstand.

Rakettsystemene er en del av nok en ny våpenpakke fra USA til en verdi av 700 millioner dollar. Det er ventet at detaljene fra denne pakken vil bli kjent onsdag.

En kilde fra Biden-administrasjonen sier Ukraina har gitt forsikringer om at våpnene ikke skal brukes til å treffe mål inne i Russland.

Natt til onsdag uttalte en ikke navngitt tjenestemann til Reuters at det dreier seg om raketsystemet HIMARS, High Mobility Artillery Rocket Systems.

– Disse systemene skal brukes av Ukraina for å slå tilbake russisk fremrykking på ukrainsk territorium, men de skal ikke brukes mot Russland, sier tjenestemannen ifølge NTB.

Systemet er ifølge CNN det mest avanserte Ukraina har fått tilsendt til nå. Til sammenligning har Howitzer, som USA sendte i april, en rekkevidde på opp mot 25 kilometer.

Wall Street Journal skrev tidligere tirsdag Biden-administrasjonen planlegger å forsyne ukrainerne med artillerisystemer, som vil kunne doble rekkevidden til våpnene ukrainske styrker opererer med i dag.

Ukrainerne ba om systemet MM77 GMLRS rakettsystem (Guided Multiple Launch Rocket System).

– Dette er nok et av våpensystemene Ukraina er mest interessert i, fordi russisk artilleri er en såpass stor trussel, sier oberstløytnant ved Forsvarets Høgskole Geir Hågen Karlsen til VG.

Attraktive våpen

HIMARS, som skal være systemet ukrainerne får, er et lettere hjuldrevet system som har mange av de samme kapasitetene som GMLRS, skriver CNN.

Dette er også et system ukrainerne har bedt om.

GMLRS er ifølge Hågen Karlsen et beltedrevet rakettsystem, hvor det finnes flere forskjellige typer ammunisjon. Rekkevidden varierer, men standard ammunisjon er opptil 70 kilometer, i likhet med våpnene USA nå vil sende til Ukraina.

Dette er attraktive våpen for Ukraina, ettersom det gir dem mulighet til å skyte tilbake mot russernes artilleri.

Ofte beskyter russerne med artilleri i dager og uker, før de går til angrep med bakkestyrker, forklarer Hågen Karlsen. Beskytningen ødelegger forsvarsstillinger og utstyr, og sliter ut motstanderen.

– Det fine med MLRS, er at ukrainerne får lang nok rekkevidde til å skyte tilbake på russernes artilleri. Russlands artilleri er i dag såpass langt unna at ukrainerne ikke når det, sier han.

Det er ikke bestemt hvor mange våpen USA eventuelt vil sende. En representant for amerikanske myndigheter, skal ha sagt til Wall Street Journal at våpnene vil ankomme Ukraina i løpet av noen uker.

Vil unngå beskytning inn i Russland

Meldingen om USAs våpenforsyninger, kommer dagen etter at Biden utelukket å gi langtrekkende rakettsystemer til Ukraina.

– Vi kommer ikke til å sende rakettsystemer som kan rekke inn i Russland til Ukraina, sa Biden til journalister mandag.

Men våpnene USA nå vil sende, er utstyrt med missiler som har langt kortere rekkevidde enn USAs tyngste våpen.

Målet med en slik forsyning, er ifølge amerikanske myndigheter å styrke Ukrainas forsvar – uten å gjøre det mulig for ukrainerne å ekspandere krigen inn på russisk territorium.

– Ukraina og Russland har en lang grense, og det er ingen problem å skyte inn i Russland. Sannsynligvis baserte Bidens uttalelse seg på at MLRS-systemet også kan utstyres med missiler, som rekker opp til 300 kilometer, sier Hågen Karlsen, og legger til,

– Det er nok disse missilene ukrainerne ikke får, da amerikanerne er bekymret for at om ukrainerne skal kunne skyte på mål langt inne i Russland, sa Hågen Karlsen til VG, før det ble kjent at det altså skal være Himars-systemet ukrainerne får.