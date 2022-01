BER YARA TREKKE SEG UT: Svetlana Tikhanovskaja sier at Yara er med og opprettholder diktaturet i Hviterussland når de fortsetter å handle med et statlig hviterussisk selskap. Her er Tikhanovskaja sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Oslo i august 2021.

Øker presset: Eksil-lederen ber Yara bryte med Hviterussland

Den hviterussiske opposisjonen øker presset på Yara, som fortsetter å kjøpe kalium fra et statseid selskap i Hviterussland. Svetlana Tikhanovskaja sier til VG at Yara dermed er med på å opprettholde Lukasjenko-regimet.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Yara bidrar nå med penger som regimet trenger for å overleve, og for å fortsette å undertrykke sitt folk. Vi ber Yara stoppe støtten til regimet og være på parti med den fremtidige demokratiske Hviterussland, skriver opposisjonslederen i Hviterussland, i en uttalelse til VG.

– Diktaturet i Hviterussland og folkets lidelse bør ikke forlenges med penger fra Norge, legger hun til.

Svetlana Tikhanovskaja leder motstandskampen mot den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko fra sitt eksil i nabolandet Litauen.

I august var hun i Oslo og møtte Yaras toppsjef Svein Tore Holsether.

Ba Yara stoppe

Tikhanovskaja ba Yara-sjefen fryse samarbeidet med det hviterussiske selskapet Belaruskali, som leverer kalium til Yaras gjødselproduksjon.

Holsether lovet for sin del å ta en avgjørelse om Yaras fremtid i Hviterussland innen desember, og samtidig fortsette arbeidet for arbeidstagernes sikkerhet og menneskerettighetene.

Nå har Yara bestemt seg, ifølge Tikhanovskaja:

– Selskapet har avgjort at de vil fortsette partnerskapet med statlig eide Belaruskali, og har fornyet sin kontrakt til tross for at ingen vilkår er imøtekommet og undertrykkelsen fortsetter. Yaras samarbeid med Belaruskali forsyner regimet i Minsk med penger som de desperat trenger for å opprettholde det undertrykkende systemet og sikkerhetsstyrkenes lojalitet, skriver Tikhanovskaja i uttalelsen til VG.

Staten ved Næringsdepartementet eier 36,2 prosent av aksjene i Yara. I tillegg eier Statens pensjonsfond Innland 7,1 prosent av aksjene.

Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether.

– Kan bedre situasjonen

Kommunikasjonsdirektør i Yara, Kristin Nordal, opplyser til VG at Yara har kjøpt 10-15 prosent av kaliumet den Hviterussiske leverandøren Belaruskali utvinner i året.

«Vår vurdering har vært at vi gjennom vårt kundeforhold kan bruke markedskraften for å bidra til å bedre situasjonen for de ansatte ved Belaruskali. Denne vurderingen har hele veien blitt støttet av den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland (BITU og BKPD), som ber oss innstendig om å fortsette», skriver Nordal i en e-post til VG.

«Vi kan ikke forandre regimet, men vi kan utgjøre en positiv forskjell for arbeiderne ved Belaruskali – og vi mener at et lite steg i riktig retning er bedre enn ingen steg i det hele tatt. I tråd med gjeldende sanksjoner har vi fortsatt å kjøpe kalium fra Belaruskali, men vi vurderer situasjonen fortløpende», legger hun til.

Snakket med opposisjonen

Gjennom krisen i Hviterussland har Yara også hatt løpende dialog med Svetlana Tikhanovskaja og hennes kontor, samt med Helsingforskomiteen, LO og flere.

«Dette er en sak med svært krevende dilemmaer, og derfor har disse dialogene vært viktige», skriver Nordal.

På spørsmål om Yara er enig med Tikhanovskaja i at Yara forsyner regimet i Minsk med penger, svarer kommunikasjonsdirektøren slik:

– Vi har en god dialog med Svetlana Tikhanovskaja, det har vi hatt i hele perioden, og vi ønsker ikke å føre den dialogen i media.

Ektemannen fikk 18 års fengsel

Tikhanovskaja viser til at situasjonen i hjemlandet Hviterussland har forverret seg siden møtet med Yara-ledelsen i august:

– Min ektemann Sergej ble for kort tid siden dømt til 18 års fengsel. Radio Free Europe-journalisten Ihar Losik fikk 15 års fengsel. De blir straffet for å spre sann informasjon, og for å utfordre Lukasjenko, skriver opposisjonslederen.

Ektemannen Sergej Tikhanovskij var opposisjonens ledende kandidat mot Lukasjenko foran presidentvalget i 2020. Da han ble arrestert og hindret fra å stille til valg, steppet Svetlana Tikhanovskaja inn og tok hans plass.

Hun legger til at nær 1000 personer i Hviterussland nå er anerkjent som politiske fanger, og at folk fortsatt blir vilkårlig anholdt, torturert og tvunget til å unnskylde seg i videoopptak.

Nye sanksjoner kan ramme Yara

I desember gikk USA og Canada sammen med USA og vedtok en ny runde med sanksjoner mot Hviterussland. Norge har sluttet seg til disse sanksjonene, ifølge Utenriksdepartementet.

Yaras leverandør Belaruskali har transportert kalium over Litauens territorium, og Litauen frykter nå store erstatningskrav fra Belaruskali dersom denne transporten stoppes. Dette har skapt politisk strid i Vilnius.

– De nye sanksjonene og Litauens transitt-restriksjoner vil trolig begrense Yara’s mulighet til å kjøpe kalium, og dermed finansiere regimet. Men vi forventer at Yara vil stå opp for moralske prinsipper, ikke prøve å omgå sanksjonene, og ikke gå foran som et dårlig eksempel for andre virksomheter, sier Tikhanovskaja til VG.

På spørsmål om Yara kan bli omfattet av sanksjonene, svarer kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal slik:

«Yara følger internasjonal rett og nasjonal lovgiving der vi driver virksomheten vår. Dette innebærer at vi overholder alle sanksjoner som berører vår virksomhet. Vi fortsetter å vurdere situasjonen i Hviterussland og tilpasser oss utviklingen og de til enhver tid gjeldende krav.»