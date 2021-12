HARDT PRESSET: På intensivavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ( UNN) har spesialsykepleierne inndratt fridager i julen.

Ansatte ved UNN mister fridager i julen: − Jeg vet mange gråt

Et presset helsevesen og fulle sykehus gjør at ansatte på intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge nå får inndratt deler av juleferien sin.

Den utfordrende bemanningssituasjonen gjør at flere ansatte nå har fått beskjed om at de ikke vil få så mye fri i julen som de egentlig skulle.

– Vi vet jo at det er mangel på folk med kompetanse generelt, så at det skulle være mangel i jula var vel ikke noen overraskelse. Men at vi skulle få en sms med melding om at lederne våre er pålagt å inndra en fridag, og at vi skulle ta kontakt for å få høre hvilken dag det er, er nedslående, mildt sagt, sier gruppeleder for intensivsykepleierne, Rita Paulsen, til VG.

Nordlys meldte saken først. Avisen får opplyst at 30 av 133 ansatte på intensivavdelingene på UNN får inndratt en fridag i jula.

Paulsen sier til NRK at flere gråt da de fikk beskjeden.

– Jeg tror med hånden på hjertet det ikke var en eneste en som jublet. Jeg vet mange gråt, fordi de synes de hadde en ganske tøff turnus fra før av, sa hun til kanalen.

Også i Bergen sier direktør Eivind Hansen i Helse Bergen at det kan bli aktuelt å inndra feriedager, men at de har forståelse for at de ansatte trenger en pause:

– Vi vil ikke gå til det steget uten at det er helt nødvendig, og må bruke et slikt virkemiddel med klokskap, sier han til Bergensavisen.

– Sårende

– Dette kommer på toppen av alt annet. Nå har vi strukket oss så langt. Vi vet jo at vi har et yrke der vi skal jobbe når alle andre har fri, men nå under pandemien har fridagene, og det å få lov til å tilbringe litt juletid med familie og ungene våre, blitt enda mer verdifullt. Da er det ekstra kjipt å få en fridag inndratt og ikke annen kompensasjon enn de vanlige glansbildene de deler ut, sier Paulsen.

– De kunne ha strukket ut en hånd og spurt om hvordan vi kunne løse dette sammen. Kanskje er det noen som frivillig hadde meldt seg til å jobbe. Dialog må til for at vi skal klare å mobilisere enda en gang.

– Dette gjør vi gang etter gang. Det er bare sårende at de skal være så lite smidig, mener Paulsen.

Selv har Paulsen fått beskjed om at hun må på jobb en dag midt i romjula, da hun hadde sett frem til en dag fri med sin kjære.

– Hvor lenge tror de at de kan holde på sånn?, spør Paulsen. Snart er det verken noen igjen å beholde, eller til å bli rekruttert, sier hun.

Ahus-løsning: Frivillig merarbeid

Tillitsvalgt sykepleier Berit Langset for Norsk Sykepleierforbund ved Ahus forteller til VG at det også hos dem er et stort behov for ekstra kapasitet, men at sykehuset har dekket behovet med en merarbeidsavtale. Det innebærer at ansatte frivillig påtar seg merarbeid, i bytte mot noe bedre lønn for disse vaktene.

– Etter hva jeg vet nå, er vaktene dekket ut fra den planen som er, forteller Langset. Hun sier det ekstra behovet på intensivavdelingen bare på Kongsvinger sykehus utgjør rundt 48 ekstra vakter i uken.

Hun sier sykepleierne er ekstremt lojale, overfor pasienter, kollegaer og ledere, og dessuten villige til å bidra. Samtidig sier hun at det er viktig at arbeidsgivere legger til rette for de ansatte.

ADVARER MOT OVERARBEID: Berit Langset ber arbeidsgivere i helsevesenet unngå å bruke tvang for å sikre nok folk på jobb.

– Å bli sett og anerkjent av kolleger og ledelsen, samt å få litt bedre lønn, motiverer til videre innsats. Å kjenne at det er godt å komme på jobb er tross alt er veldig viktig faktor for alle.

– Det innebærer at vi fortsatt klarer å ha det hyggelig på jobb. For eksempel at ansatte får de små tingene som mat, drikk og annet julegodt. Videre må man sikre pauser underveis: At man kan legge seg nedpå og få en liten pust i bakken. Arbeidsgiver må være raus. Det er ikke dette som koster for helsevesenet i Norge akkurat nå, sier Langset.

Hun påpeker at kapasitetsmangelen i helsevesenet ikke noe nytt, og at det også etter pandemien vil ta lang tid før man har hentet inn etterslepet av pasienter som har vært nødt til å vente på operasjoner og helsehjelp de har hatt behov for.

– Den konstante belastningen på dem som står i dette, vil vedvare lenge. Det er svært bekymringsverdig og da må vi gjøre alt i vår makt for at det offentlige helsevesenet ikke bruker tvang, sier Langset.

Hun sier det også er behov for at noen setter grenser.

– Jeg erfarer at erfarne kollegaer forteller at de er så tappet for krefter, men i stedet for å ta imot en sykmelding fra lege, evner de å mobilisere for enda mer. Hva skjer i det lange løp for alle disse? spør intensivsykepleieren seg.

– Du har bare din egen helse. Går den fyken, har vi i hvert fall en sykepleier mindre. Vi må forvalte høykompetente sykepleiere som de er vår viktigste investering. Vi har ingen å miste, hverken på overarbeid eller på grunn av tvang.