BEKLAGER: Joe Biden unnskyldte sin forgjenger Donald Trump på klimatoppmøtet i Glasgow.

Joe Biden om Donald Trumps klimahandlinger: − Unnskyld

USAs president Joe Biden kryper til korset og unnskylder for at Donald Trump meldte USA ut av Parisavtalen.

– Vi møtes med historiens blikk på oss, sa Joe Biden – og ett vesentlig spørsmål: Greier vi å handle? Vil vi gjøre det som er nødvendig? Vil vi gripe den enorme muligheten som ligger foran oss? Eller vil vi dømme fremtidige generasjoner til å lide? spurte presidenten på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow mandag.

Dette er tiåret vi skal svare ut disse spørsmålene. Dette tiåret, gjentok Biden.

Fra talerstolen ba han om unnskyldning for at hans forgjenger Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen.

– Jeg burde vel kanskje ikke unnskylde, men jeg unnskylder det faktum at USA – den forrige administrasjonen – trakk seg ut av Parisavtalen og satte oss på sidelinjen, sa Biden i Glasgow.

Noe av det første Biden gjorde som president var å melde landet inn i den juridisk forpliktende avtalen igjen.

Biden er nå under press til å vise amerikansk forpliktelse til klimaendringene. Verdensledere har fundert på hvor varige løftene kan være når et lederskifte medfører så drastisk endring i kursen.

FREMTIDIGE LIDELSER: – Skal vi dømme fremtidige generasjoner til å lide, spurte USAs president Joe Biden.

Biden: – Vi har kun et lite vindu nå

Klimatoppmøtet i Glasgow må være begynnelsen på et tiår med store klimaambisjoner, sier president Biden.

– Forskningen er klar. Vi har kun et lite vindu til å øke våre ambisjoner. Dette er et avgjørende tiår, hvor vi har mulighet til å vise hva vi er laget av og holde målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sa Biden fra talerstolen mandag.

– Glasgow skal være begynnelsen på et tiår med ambisjoner og innovasjoner for å sikre fremtiden vår, sa han.

Biden mener også at kampen mot klimakrisen er en unik mulighet for alle land til å investere i den grønne omstillingen, og at dette vil komme økonomien til gode, i følge NTB.

Boris: - Bla, bla, bla

Da Storbritannias statsminister holdt åpningstale på klimatoppmøtet i Glasgow, var det med en klar referanse til den etter hvert så verdensberømte klimaaktivisten Greta Thunberg fra Sverige.

– Hvis ikke vi tar klimaendringene på alvor i dag, er det for sent for våre barn å gjøre det i morgen, sa Johnson, og tok for seg løftene som har blitt gitt når verdens statsledere har kommet sammen for å snakke om klima.

– Alle disse løftene blir ikke annet enn bla, bla bla, for å bruke et sitat, sa Johnson fra talerstolen.

For en drøy måned siden refset Thunberg verdenslederne, blant dem Johnson, for tomme ord i klimakampen. Utropet «bla, bla, bla» var gjennomgående i Thunbergs tale.

– klokken er «ett minutt på midnatt», og den tikker faretruende fort, fordi vi har ventet med å bekjempe klimaendringene, sa den britiske statsministeren.

FN-sjefen: – Graver vår egen grav

FNs generalsekretær Antonio Guterres sparte ikke på advarslene i sin åpningstale

– Vi er i ferd med å grave vår egen grav. Verden må handle umiddelbart, og det på denne klimakonferansen, sa han.

HODEBRY: Britenes statsminister Boris Johnson brukte James Bond-allegorier og sa kloden befinner seg i et dommedagsfartøy, forskjellen er at vi ikke lever i en film. FNs generalsekretær Antonio Guterres sparte heller ikke på glosene om klimakrisen.

Guterres mener vi har nådd sannhetens øyeblikk. Menneskeheten er på vei mot ruin, med en planet som forandrer seg foran øynene på oss. Breer smelter, skog forsvinner og havet forsøples og forurenses. Det er resultatet av å behandle naturen som et toalett, sa han.

– Idet vi åpner denne etterlengtede klimakonferansen, er vi fremdeles på vei mot en klimakrise. Unge folk vet det. Hvert land ser det. Små øystater som er utviklingsland – og andre sårbare – lever i det. For dem er ikke å feile en mulighet. Å feile er en dødsdom, sa generalsekretæren.

Gå for ambisjoner, velg solidaritet og velg å sikre fremtiden og menneskeheten, oppfordret Antonio Guterres.

KONGELIG ENGASJEMENT: Prinsen av Wales og hertuginnen av Cornwall ankom toppmøtet på Scottish Event Campus

Royal appell

Johnson er i godt selskap med sitt klimaengasjement. Også den britiske kongefamilien er representert på scenen på COP26 mandag.

Intet mindre enn en kampanje i «militær stil» kreves for å få bukt med klimakrisen, mener Storbritannias prins Charles.

Allerede er det lekket biter av talen prinsen skal holde på FNs klimatoppmøte mandag. Tronarvingen er klar i sitt budskap.

I talen oppfordrer han verdens statsledere til et tett samarbeid med næringslivet for takle klimautfordringene. Her kreves drastiske grep, mener han.

– Vi trenger en enorm kampanje i militær stil for å samle styrken til den globale private sektoren, med billioner til disposisjon, kommer prinsen til å si ifølge BBC.

– Dette er siste sjanse

Prins Charles, som også tidligere har markert seg som en ambassadør for klima og miljø, har beskrevet COP26 som en «siste sjanse» for å redde kloden.

– Dette er siste sjanse. Det er umulig ikke å høre de fortvilte stemmene til unge som ser dere som jordens forvaltere, som holder levedyktigheten til deres fremtid i sine hender, sa Charles til verdenslederne på møtets første dag, søndag.

Dette er ikke første gang Charles sammenligner klimakampen med krig.

Da han adresserte deltagerne i New Yorks klimauke i fjor, krevde han en «Marshall-lignende plan for naturen, folk og planeten», skriver Expressen.

Sir Attenborough: – Fra tragedie til triumf

Den britiske naturprogramleder-kjempen David Attenborough advarte verdens ledere mot å tenke kortsiktig, og minnet om at det er de som har mulighet til å endre menneskehetens historie over de to neste ukene.

– Vi er i trøbbel allerede, sa han. Stabiliteten som vi alle sammen er avhengige av er i ferd med å bryte sammen. Det er nå vi har muligheten til å skrive om historien, fra tragedie til triumf, sa han i følge CNN.

Attenborough er bekymret over at den «smarteste arten» på kloden ikke makter å se det store bildet, over det å nå kortsiktige mål.

– Vi er alle de største problemløserne som har levd på kloden. Vår motivasjon må være håp, ikke frykt, sa 95-åringen.

DE UNGES DOM: - Fremtidige generasjoner vil dømme dere på én ting; om dere maktet å få karbonkonsentrasjonen i atmosfæren ned, sa Sir David Attenbourough (95) til verdens ledere.

Fakta: FNs klimatoppmøte i Glasgow Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow holdes fra 31. oktober til 12. november. Storbritannia og Italia er vertskap.

Møtet skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Over 130 stats- og regjeringssjefer ventes å være til stede 1. og 2. november. Totalt 25 000 mennesker er ventet å delta på COP26.

Nesten alle verdens land deltar i forhandlingene. I tillegg er organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede.

I forkant av toppmøtet har et stort antall land oppdatert og innskjerpet sine frivillige klimamål i tråd med Parisavtalen. (Kilder: COP26, BBC, The Guardian, NTB) Vis mer

KLIMAPRINSEN: Prins Charles var også til stede på helgens G20-møte, hvor klima var øverst på agendaen. Her i samtale med Frankrikes president Emmanuel Macron og Italias utenriksminister Luigi Di Maio.

Mørke utsikter

Høstens klimatoppmøte i Glasgow er blitt omtalt som det viktigste siden Paris-toppmøtet i 2015, der verdens ledere ble enige om å stanse den globale oppvarmingen på 2 grader, og ideelt sett holde den nærmere 1,5.

Så langt ser det ikke lyst ut.

I stedet for en oppbremsing, ser det ut til at verden er på vei mot 2,7 grader hvis alle land overholder utslippsmålene de så langt har fastsatt, ifølge FN.

– Det er åpenbart en enveisbillett til katastrofe, mener FNs generalsekretær António Guterres.

I en FN-rapport som ble publisert før toppmøtet, kritiseres verdens land for å være altfor slappe i sine klimaløfter.

Det landene lover er ikke engang i nærheten av å være nok til å unngå «endeløs lidelse», er organisasjonens dom.

TIL STEDE: Statsminister Jonas Gahr Støre er på plass i Glasgow, og klar for å legge norske penger på bordet for miljøet.

Verden meteorologiorganisasjon (WMO) mener de syv siste årene ligger an til å bli de varmeste i historien.

Havet fortsetter å stige, og i fjor nådde verden en ny topp hva gjelder utslipp av klimagasser i atmosfæren, skriver WMO på sine nettsider.

Tallet 1,5 er likevel noe man fortsetter å strebe mot. I slutterklæringen etter helgens møte mellom verdens tyve rikeste land i G20 ble dette gjentatt.

Støre: – Trenger forpliktelser

G20-erklæringen inneholder likevel få konkrete forpliktelser. Her er forventningene til COP26 høyere.

Statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som mener lovnadene så langt har vært for generelle.

– Det vi trenger i Glasgow, er forpliktelser. Det er for stor avstand mellom de kuttene land har lovet, og det målet vi skal nå, sier Støre til NRK.

Irritert dronning

I Glasgow har prins Charles kongelig selskap av sønnen prins William og svigerdatteren hertuginne Kate og sin kone hertuginne Camilla.

Selv om dronning Elizabeth er forhindret å stille på grunn av sin helsetilstand, blir det under møtet sendt en forhåndsinnspilt tale fra henne.

Tidigere i høst skal dronningen ha uttrykt irritasjon over mangel på handling fra i kampen for et bedre klima.

