Boris Johnson med Thunberg-sitat: − Bla, bla, bla

Storbritannias statsminister Boris Johnson siterte klimaaktivist Greta Thunberg da han holdt tale på FNs klimatoppmøte mandag.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da Storbritannias statsminister holdt åpningstale på klimatoppmøtet i Glasgow, var det med en klar referanse til den etter hvert så verdensberømte klimaaktivisten Greta Thunberg fra Sverige.

– Hvis ikke vi tar klimaendringene på alvor i dag, er det for sent for våre barn å gjøre det i morgen, sa Johnson, og tok for seg løftene som har blitt gitt når verdens statsledere har kommet sammen for å snakke om klima.

– Alle disse løftene blir ikke annet enn bla, bla bla, for å bruke et sitat, sa Johnson fra talerstolen.

For en drøy måned siden refset Thunberg verdenslederne, blant dem Johnson, for tomme ord i klimakampen. Utropet «bla, bla, bla» var gjennomgående i Thunbergs tale.

KLIMAENGASJERT: Prins Charles ankom klimatoppmøtet i Glasgow mandag sammen med hertuginne Camilla.

Royal apell

Johnson er i godt selskap med sitt klimaengasjement. Også den britiske kongefamilien er representert på scenen på COP26 mandag.

Intet mindre enn en kampanje i «militær stil» kreves for å få bukt med klimakrisen, mener Storbritannias prins Charles.

Allerede er det lekket biter av talen prinsen skal holde på FNs klimatoppmøte mandag. Tronarvingen er klar i sitt budskap.

I talen oppfordrer han verdens statsledere til et tett samarbeid med næringslivet for takle klimautfordringene. Her kreves drastiske grep, mener han.

– Vi trenger en enorm kampanje i militær stil for å samle styrken til den globale private sektoren, med billioner til disposisjon, kommer prinsen til å si ifølge BBC.

Her kan du følge klimatoppmøtet direkte:

Apell til verdenslederne

Prins Charles, som også tidligere har markert seg som en ambassadør for klima og miljø, har beskrevet COP26 som en «siste sjanse» for å redde kloden.

– Dette er siste sjanse. Det er umulig ikke å høre de fortvilte stemmene til unge som ser dere som jordens forvaltere, som holder levedyktigheten til deres fremtid i sine hender, sa Charles til verdenslederne på møtets første dag, søndag.

Dette er ikke første gang Charles sammenligner klimakampen med krig.

Da han adresserte deltagerne i New Yorks klimauke i fjor, krevde han en «Marshall-lignende plan for naturen, folk og planeten», skriver Express.

Fakta: FNs klimatoppmøte i Glasgow ** Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow holdes fra 31. oktober til 12. november. Storbritannia og Italia er vertskap. ** Møtet skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien. ** Over hundre stats- og regjeringssjefer ventes å være til stede 1. og 2. november. ** Nesten alle verdens land deltar i forhandlingene. I tillegg er organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede. ** I forkant av toppmøtet har et stort antall land oppdatert og innskjerpet sine frivillige klimamål i tråd med Parisavtalen. (Kilder: COP26, BBC, The Guardian, NTB) Vis mer

KLIMAPRINSEN: Prins Charles var også til stede på helgens G20-møte, hvor klima var øverst på agendaen. Her i samtale med Frankrikes president Emmanuel Macron og Italias utenriksminister Luigi Di Maio.

Mørke utsikter

Høstens klimatoppmøte i Glasgow er blitt omtalt som det viktigste siden Paris-toppmøtet i 2015, der verdens ledere ble enige om å stanse den globale oppvarmingen på 2 grader, og ideelt sett holde den nærmere 1,5.

Så langt ser det ikke lyst ut.

I stedet for en oppbremsing, ser det ut til at verden er på vei mot 2,7 grader hvis alle land overholder utslippsmålene de så langt har fastsatt, ifølge FN.

– Det er åpenbart en enveisbillett til katastrofe, mener FNs generalsekretær António Guterres.

I en FN-rapport som ble publisert før toppmøtet, kritiseres verdens land for å være altfor slappe i sine klimaløfter.

Det landene lover er ikke engang i nærheten av å være nok til å unngå «endeløs lidelse», er organisasjonens dom.

TIL STEDE: Statsminister Jonas Gahr Støre er på plass i Glasgow, og klar for å legge norske penger på bordet for miljøet.

Verden meteorologiorganisasjon (WMO) mener de syv siste årene ligger an til å bli de varmeste i historien.

Havet fortsetter å stige, og i fjor nådde verden en ny topp hva gjelder utslipp av klimagasser i atmosfæren, skriver WMO på sine nettsider.

Tallet 1,5 er likevel noe man fortsetter å strebe mot. I slutterklæringen etter helgens møte mellom verdens tyve rikeste land i G20 ble dette gjentatt.

Se også:

Støre: – Trenger forpliktelser

G20-erklæringen inneholder likevel få konkrete forpliktelser. Her er forventningene til COP26 høyere.

Statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som mener lovnadene så langt har vært for generelle.

– Det vi trenger i Glasgow, er forpliktelser. Det er for stor avstand mellom de kuttene land har lovet, og det målet vi skal nå, sier Støre til NRK.

UTÅLMODIG: Dronning Elizabeth skal ha uttrykt frustrasjon over mangel på handling for å redde klodens klima.

Irritert dronning

I Glasgow har prins Charles kongelig selskap av sønnen prins William og svigerdatteren hertuginne Kate og sin kone hertuginne Camilla.

Selv om dronning Elizabeth er forhindret å stille på grunn av sin helsetilstand, blir det under møtet sendt en forhåndsinnspilt tale fra henne.

Tidigere i høst skal dronningen ha uttrykt irritasjon over mangel på handling fra i kampen for et bedre klima.

– Det er virkelig irriterende når de snakker, men ikke gjør noe, sier dronningen i et videoklipp i Daily Mail, gjengitt av BBC.