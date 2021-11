SINTEF-SJEFEN: Alexandra Beck Gjørv sier at Sintef nå for egen regning starter forskningsprogrammer på å fange karbon fra luften.

Forskere på jakt etter klima-gjennombrudd: Vil lagre CO₂ i alger

GLASGOW (VG) Går det an å fange CO₂ i store mengder fra atmosfæren, og så lagre det i alger på havbunnen? Det skal norske forskere på Sintef nå forsøke å finne svaret på.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Alexandra Bech Gjørv, toppsjefen i Sintef, er i Glasgow for å presentere ideen og forhåpentlig finne investorer som vil være med å løfte ideen til noe som kan være til hjelp for å dempe klimakrisen.

– Alle scenarioene for å løse klimakrisen har større eller mindre innslag av CO₂-fangst i seg. Vi må kutte alle utslipp vi kan, men vi må også fange CO₂ som allerede er i luft og vann, som best vi kan. Det har vi lyst å jobbe med, sier Gjørv til VG.

Mandag tok flere verdensledere ordet på klimatoppmøte, deriblant president Joe Biden som unnskyldte seg for at Donald Trump meldte USA ut av Parisavtalen og britenes statsminister Boris Johnson, som advarte mot at klokken er «ett minutt på midnatt». Tirsdag ettermiddag skal statsminister Jonas Gahr Støre holde sitt innlegg.

Også prins Charles kom med advarsler – se video her:

Underforsket

Sintef har ikke funnet noen programmer i Forskningsrådet, og bare ett i EU, som støtter forskning og utvikling av å fange «gammel» CO₂.

– Dette er et område som er underforsket. Så for et par år siden satte vi oss ned og spurte oss selv hva vi kan bidra med. Sintef har et ganske stort avtrykk av utslipp fordi forskerne må reise til konferanser, og jeg reiser med fly til klimatoppmøter, forklarer hun.

Dermed lager Sintef sitt eget forskningsfond, for egen regning:

– I stedet for å kjøpe billige SAS-kvoter, bruker vi nå de pengene på å forsøke å finne noen svar som kan være til hjelp i møte med klimautfordringene. Vi har satt av syv millioner kroner årlig i tre år for egen regning- og det er mye penger for Sintef – for å finne ut av dette selv, sier Gjørv.

Går til havbunnen

Så først må klimagassene fanges. Og så må de lagres. En av løsningene Sintef ønsker å undersøke, er om skog under vann – altså tare – er stedet.

– Tare er det aller mest potente vi har for å lagre. Det vokser raskt og har stor evne til å ta opp CO₂. Men vi må sikre at det ikke råtner og slipper ut metan. Så det må vi også finne ut av, sier Sintef-sjefen.

– Vi skal altså finne ut om det er mulig å deponiløsninger under vann hvor trykk og temperatur er slik at det ikke råtner, og ikke dreper annet liv under vann, legger hun til. Vi kan ikke garantere at det fungerer, men det er viktig å forske på det.

Dronning Elizabeth med klar oppfordring – se video:

Microsoft vil rydde opp

Foreløpig har hun en partner: Sparebanken Midt-Norge gjør som Sintef – betaler inn en tusenlapp pr. tonn CO₂ som bankens virksomhet genererer utslipp av.

Men Gjørv jakter også på større selskaper: I Glasgow skal hun møte Microsoft.

– Microsoft har sagt at de skal kompensere for alle sine utslipp: Ikke bare de fremtidige men også det som er sluppet ut historisk fra tidenes morgen. Der er veldig kult. Klarer vi å få til dette og verifisere løsningene, tror jeg at det finnes kjøpesterke kunder, sier hun.

Ideen med det Sintef gjør, er anvendt forskning – oppdrag for eksisterende selskaper, men også oppfinnelser og teknologi som kan spinnes ut og bli egne selskaper som kan tjene penger på ideene.

Selskapet Climeworks på Island, som Teknisk Ukeblad har omtalt, er allerede i gang med å fange CO₂ fra atmosfæren. Alexandra Bech Gjørv har merket seg at andre tenker på samme måten, men tror at dette kan bli stort også for Sintef om det lykkes.

Klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier ar han er kjent med miljøer som forsker på «direct air capture», altså å fange CO₂ direkte fra atmosfæren:

– Man må jobbe alt man kan for å finne de løsningene som kan bidra til å fange karbon. Men man må ikke ta for gitt at de kommer. Å fange fra luften er dyrt, og det billigste nå er skog, myr og våtmark. Det er viktig at vi tar vare på naturens egen evne til å lagre CO₂, men vi må supplere det med industrielle løsninger, sier han til VG.