FUNNET DREPT: Spansklæreren Nohema Graber (66).

Skoleelever (16) siktet for å ha drept læreren (66)

To 16-åringer er arrestert, siktet for å ha drept spansklæreren Nohema Graber i Iowa.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

66-årige Graber ble meldt savnet tirsdag, og hun ble funnet i en park i nærheten av Fairfield i delstaten senere samme dag.

To 16 år gamle skoleelever er siktet for drap og drapsplanlegging ifølge Sheriffen i Jefferson County.

Ifølge rettsdokumenter døde Graber etter slag mot hodet. Hennes døde kropp ble funnet forsøkt skjult under en presenning og trillebår i parken hvor hun pleide å gå turer, skriver ABC.

Politiet fikk et tips om at en av de siktede postet informasjon om drapsplanlegging og et mulig motiv på sosiale medier, og politiet fant blodige klær i en av de siktedes hjem.

En kamerat hadde møtt de to i parken, og vedkommende forklarte hva den ene hadde på seg. Disse klærne var forenelige med de blodige klærne som ble funnet hjemme hos den ene, skriver avisen Des Moines Register.

Saken er under etterforskning, og er på «ingen måte avsluttet», opplyser Chauncey Moulding fra påtalemyndighetene i Jefferson County.

Graber var spansklærer på Fairfield High School, hvor hun hadde undervist siden 2012. Hun var også en aktiv deltaker i det spansktalende miljøet i byen.

– Hun var en helt spesiell og fin person, med familien, men også overfor elevene sine, sier vennen Edith Cabrera.

Mike Beranek, president for Iowas utdanningsmyndigheter, sier alle er knust over de forferdelige nyhetene.

– Hver dag jobber lærere utrettelig for å beskytte elvene sine. Med sterkt engasjement har lærerne vært en del av grunnmuren i staten og landet i denne spesielle tiden. Vi kan ikke begripe at noen kan utøve vold mot dem.