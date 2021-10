Minst 17 skadet etter kniv- og brannangrep på tog: Her flykter de fra flammene

En mann gikk til angrep med kniv, og satte fyr på togvogna i Japan søndag ettermiddag.

Hendelsen fant sted på et tog på Keio Railway Line nær Kokuryo stasjon i byen Chofu – en forstad som ligger vest for Japans hovedstad Tokyo.

Videoklipp fra stedet viser hvordan folk løper for livet fra flammene, og flere flykter fra toget ved å klatre ut gjennom vinduene. Dørene på toget åpnet seg ikke, selv etter at det hadde stoppet ved stasjonen.

Minst 17 personer er skadet i angrepet, hvor en mann med kniv skal ha kuttet togpassasjerer, sprayet en «blank væske» i vognen, og tent på, skriver den japanske rikskringkasteren NHK.

Ett av ofrene, en mann i 60-årene, skal være alvorlig skadet og utenfor bevissthet.

Politiet har pågrepet en mann i 20-årene, som er mistenkt for knivangrepet. Han skal også ha spredd en væske i togvognen, før han tente på. Han ble senere pågrepet. Ifølge øyevitner til NHK skal han ha vært kledd i noe som lignet et halloween-kostyme.

Angrepet føyer seg inn i en lengre rekke knivangrep i Japan den siste tiden. Bare i 2021 har det skjedd to slike angrep på metrosystemet i Tokyo, melder BBC. Ni personr ble ifølge det britiske kringkasteren skadet i et angrep i august. Samme måned ble to andre skadet i et syreangrep på en metrostasjon.

I mai 2019 rystet en av de verste massedrapshendelsene i nyere japansk historie landet, da en mann i 30-årene drepte to og skadet 16 personer. Han gikk til angrep på barneskoleelever som ventet på bussen.

To måneder senere tok et annet angrep livet av 34 mennesker, da en 41 år gammel mann satte fyr på et animasjonsstudio i Kyoto.