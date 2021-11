Abortlov behandles i Høyesterett: − Viser at de forstår alvoret

WASHINGTON D.C. (VG) Etter tre timers engasjert høring om den kontroversielle Texas-loven, kan to konservative dommere være åpne for å stoppe den.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I dag hadde Høyesterett høring om den første av to saker denne høsten som kan endre abortlandskapet i USA dramatisk.

Den første saken som i dag ble tatt opp til vurdering var den omstridte Texas-loven.

Forrige gang like mye sto på spill var i 1992. Da endte Høyesterett med å bekrefte den føderale retten til abort frem til fosterets levedyktighet – etablert under den historiske Roe vs. Wade-avgjørelsen i 1973.

ADVOKAT: Molly Duane i svart kjole med solbriller er advokat ved Center of Reproductiv Rights, som fører saken for Høyesterett på vegne av flere abortklinikker. Selv er hun gravid med sitt andre barn.

– Sjokkerende

Texas-loven, kjent som Senate Bill 8, forbyr i praksis abort fra og med uke seks, og gjør ikke unntak for graviditeter som følge av voldtekt.

Dette er dermed USAs strengeste abortlov og den trådte i kraft 1. september.

– Det er sjokkerende at føderale domstoler i dette landet tillater staten Texas å latterliggjøre en presedens som har vært loven i fem tiår, sier Molly Duane til VG utenfor Høyesterett.

Hun er advokat ved Center of Reproductive Rights, som fører saken for Høyesterett på vegne av flere abortklinikker.

Amerikanske medier: Mulig skifte av flertall

Under høringen i dag la begge parter frem sine argumenter – som i stor grad koker ned til fine detaljer i over hundre år gamle avgjørelser og hvem som egentlig er partene i et tenkt søksmål som følge av en abort i Texas.

Tidligere president Donald Trump fikk innsatt tre dommere i Høyesterett i løpet av sine fire år, og retten har dermed nå et konservativt flertall på seks mot tre.

Mens retten ble hevet, melder flere amerikanske medier at konservative dommere som Amy Coney Barrett og Brett Kavanaugh, begge utnevnt under Trump, stilte spørsmål til partene som fremsto kritisk innstilt til Texas-loven.

Det vil i så fall bety at begge to forlater flertallet som på tampen av august lot loven tre i kraft.

ERSTATTET: Amy Coney Barrett erstattet den progressive dommeren Ruth Bader Ginsburg få dager før Trump tapte valget i fjor.

Stoppet ikke loven i august

Allerede kvelden før loven skulle trå i kraft, 1. september, fikk Høyesterett den på sitt bord, men et flertall på fem mot fire dommere viste til lovens særegne, juridiske finte:

Den skal ikke håndheves av offentlige myndigheter, men gjennom sivile søksmål fra privatpersoner mot eventuelle aborttilbydere og andre medhjelpere.

Høyesteretts flertall mente den gang at de derfor var avskåret fra å reelt behandle den, fordi det ikke var noen navngitte parter som var saksøkt.

Den andre saken som kan få stor betydning for abortrettigheter springer ut fra Mississippi og forklares i videoen under:

– Domstolenes suverenitet

Ved siden av abortklinikkenes anke, har også Biden-administrasjonen lagt frem en anke, som også ble hørt i dag.

Det hvite hus vil at loven skal kunne blokkeres, i det minste midlertidig før en endelig gjennomgang foreligger – trolig i juni neste år.

Regjeringsadvokat Elizabeth Prelogar forklarte for retten at Justisdepartementet ikke saksøker Texas fordi loven i og for seg er i strid med grunnloven, men fordi Texas bevisst strukturerte den slik at føderale domstoler forhindres i å gjøre noe med at den bryter med grunnloven, oppsummerer The New York Times.

Hun hevder dermed i praksis at Texas-loven er en trussel mot føderale domstolers suverenitet.

ABORTKLINIKK: Memphis Choices er en abortklinikk mange hundre kilometere unna Texas. På grunn av lovgivningen i Texas får de likevel kvinner som reiser helt hit for å få gjennomført abort.

– Forstår alvoret

Texas-loven angripes i dag fra disse abortklinikkene og fra Biden-administrasjonen i to ulike anker.

– Vi er her i stor grad for prosedyrespørsmål, hvorvidt en delstat kan utslette en grunnlovsfestet rettighet gjennom å strukturere en lov på en sånn måte at den håndheves av private. Det er spørsmålet retten skal vurdere i dag, sier Duane.

Hun mener Texas-loven åpenbart er i strid med grunnloven som følge av Roe vs. Wade-avgjørelsen fra 1973.

– At de har tatt opp saken så raskt tror jeg viser at de forstår alvoret og viktigheten av at de griper inn. Jeg er optimistisk og håper vi vil se rask handling fra retten for å løse bruddet på grunnlovsfestede rettigheter som har pågått to måneder i Texas, sier Duane.