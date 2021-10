forrige



fullskjerm neste VINKES AVSTED: Kronprins Akishino, kronprinsesse Kiko og prinsesse Kako vinker til prinsesse Mako, som er på vei til sitt eget bryllup. 1 av 3 Foto: Kyodo News

Ofret prinsessetittelen for kjærligheten – nå er «Japans Meghan og Harry» gift

Den turbulente forlovelsestiden ga henne PTSD. Etter tre år fra hverandre, fikk Japans prinsesse Mako endelig gifte seg med mannen hun kaller «uerstattelig».

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Jeg elsker Mako, og jeg vil tilbringe det ene livet jeg har sammen med den jeg elsker.

Det sa Kei Komuro på en pressekonferanse tirsdag. Han er mannen japanske prinsesse Mako tirsdag ofret prinsessetittelen sin for da hun svarte ja under bryllupet tidligere samme dag.

– Kei er uerstattelig for meg. For oss er ekteskap nødvendig for å pleie hjertene våre mens vi lever, sa Mako til pressekorpset.

Hun har etter ekteskapet mistet sin status som kongelig, da Komuro ikke er en adelig person.

FORELSKET: I dette bildet fra 2017 har paret akkurat erklært forlovelsen for det japanske folk. Nå, fire år senere, er de endelig gift.

I det japanske keiserhuset er reglene slik at kvinnelige familiemedlemmer mister sin status dersom de gifter seg med en ikke-adelig person. Menn kan derimot gifte seg med ikke-adelige kvinner, noe begge de to siste keiserne har gjort.

– De har aldri vaklet fra tanken om ekteskap. Da jeg i fjor på en pressekonferanse sa jeg ville godta ekteskapet mellom dem, var det fordi de alltid har vært konsekvente i hva de ønsker, sier kronprins Akishino i en uttalelse signert ham og kronprinsessen.

Meldingen er gjengitt av den japanske avisen Asahi.

Nedtonet seremoni

Paret møttes og forelsket seg da de studerte sammen på universitetet. Ett år etter at de i 2017 erklærte de at de var blitt forlovet, reiste Komuro til New York for å studere jus. Der har han vært siden, og paret gikk tre år uten å møte hverandre.

Komuro jobber nå som advokat i New York. Da han i oktober kom tilbake til Japan, hadde han anlagt en hestehale som skapte store overskrifter og ble stemplet som «respektløs» av japanske medier.

SKANDALØS FRISYRE: Kei Komuros hestehale skapte oppstyr etter landing på Tokyo-flyplassen Narita tidligere i oktober.

Mens prinsesse Mako ofret prinsessetittelen, var Kei Komuro villig til å ofre hestehalen for å få gifte seg. En hårklipp og er par uker senere, var både Komuro og prinsesse Mako klar til å si ja til hverandre i det som beskrives som en noe nedtonet seremoni.

Fordi det japanske folket i meningsmålinger har vært splittet i synet på ekteskapet, valgte keiserhuset å ikke holde en påkostet tradisjonell seremoni for paret.

TV-bilder viste prinsesse Mako kledd i en blå kjole og med brudebuketten i hendene i det hun først bukket til foreldrene sine, kronprins Akishino og prinsesse Kiko.

Deretter ga hun en lang klem til sin yngre søster, prinsesse Kako.

fullskjerm neste FØR BRYLLUPET: Prinsesse Mako sammen med sin søster og sine foreldre. 1 av 3 Foto: JAPAN POOL / POOL / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS POOL

– Søsteren min har vært, og vil alltid være viktig for meg. Jeg er oppriktig takknemlig overfor henne. Jeg er glad for at Kei Komuro bryr seg om henne, skriver prinsesse Kako i en egen uttalelse.

Etter klemmen gikk Mako inn i en sølvfarget bil som kjørte henne til seremonien. Selve bryllupet ble ikke kringkastet.

PTSD etter voldsom kritikk

Paret har i flere år vært gjenstand for kritikk og negativ oppmerksomhet i mediene. Tidligere i år opplyste keiserhuset at prinsesse Mako hadde fått diagnosen posttraumatisk stress (PTSD) som følge av trykket fra mediene.

– Den konstante kritikken av Keis handlinger, samt ensidig spekulasjon som ikke tok hensyn til mine følelser, gjorde at usannheter fremsto som virkelighet, sa Mako etter bryllupet tirsdag.

fullskjerm neste KRITISKE: En tredjedel av den japanske befolkningen sier i en meningsmåling utført av tabloidavisen Yomiuri at de ikke støtter ekteskapet mellom Komuro og prinsessen. Litt over halvparten sier de har et positivt syn på ekteskapet. 1 av 3 Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Kritikken har i internasjonale medier gitt paret kallenavnet «Japans Meghan og Harry», og det er trukket flere paralleller til det britiske kjendisparet. Også Komuro og Mako flytter fra hjemlandet for å bo i USA, hvor de skal bygge seg et nytt liv i New York.

– Det jeg ønsker, er å leve et fredfullt liv i et nytt miljø, sa Mako i en uttalelse sendt ut tirsdag.

De første skandalene dukket opp noen måneder etter paret først kunngjorde forlovelsen: Komuros mor skal ha mottatt en sum på nærmere 300.000 kroner fra en mann hun tidligere har vært forlovet med.

PÅ TV: Nyheter om prinsesse Makos store dag på den japanske rikskringkasteren NHK tirsdag.

Da forlovelsen gikk i vasken, skal mannen ha krevd pengene tilbake fra mor og sønn Komuro.

Kei Komuro har nå skrevet en forklaring av saken på 24 sider, hvor han hevder pengene var en gave, ikke et lån. Likevel har han sagt at de skal se på hvordan de skal betale tilbake summen.

Stadig færre arvinger

Prinsesse Makos avskjed med det japanske keiserhuset, gjør at antallet mulige arvinger til Krysantemumtronen er stadig færre.

Japansk lov tilsier at kvinner ikke kan bli regjerende keiserinner, og det nåværende keiserparet har kun en datter. Dette betyr at det er keiser Naruhitos bror, Akishino som per nå er arving til tronen.

I stedet for keiserens datter, prinsesse Aiko, er det kun kronprins Akishinos sønn prins Hisahito som i neste generasjon står i arverekken. Dersom Hisahito ikke får en mannlig etterkommer, vil arverekken bli brutt.

KEISERFAMILIEN: Keiserinne Masako, Keiser Naruhito og deres datter prinsesse Aiko fotografert i den keiserlige boligen i Tokyo. Bildet er tatt i anledning nyttårsfeiringen i 2020.

Hisahito og Makos søster Kiko kan heller ikke arve tronen, men dersom hun får en sønn sammen med en adelig mann, kan vedkommende bli en mulig arving.

Spørsmålet om særbarheten for tronens arverekke har i flere år vært diskutert i den japanske riksdagen, uten at reglene for kvinnelig arverett har blitt utvidet.

Da tidligere keiser Akihito (87) ba om å få abdisere, krevde også dette en grunnlovsendring for at han skulle få lov. Han ble den første japanske monarken som abdiserte på 200 år. Landet gikk da inn i en ny ære, som fikk navnet «Reiwa» (令和), som betyr «vakker harmoni».

