FORTVILELSE: En gråtende mann blir tatt hånd om like ved moskeen som ble rammet fredag.

Mange døde etter kraftig moskeeksplosjon i Afghanistan

Minst 15 skal være døde og over dobbelt så mange skadet etter det som trolig var et selvmordsangrep mot en moske under fredagsbønnen i Kandahar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Aghanske Tolo News skriver at en lokal myndighetskilde bekrefter eksplosjonen, som skal ha skjedd i en sjia-moské under fredagsbønnen.

Reuters melder om 15 døde og 31 skadde, ifølge helse-kilder.

BBC opererer med minst 16 drepte og 32 skadde. De har vært i kontakt med en lokal lege som forteller at skadde er tatt med til Mirwais-sykehuset.

Tolo News skriver at øyevitner rapporterer om mange døde, men understreker at antallet som er skadet eller drept ikke er offisielt bekreftet.

Bilder og videoer på sosiale medier, som det hevdes er fra moskeen, men som VG ikke har kunnet verifisere, viser at mange er rammet.

Ifølge lokale medier er det snakk om Imam Bargah-moskeen i Kandahar, som ligger sør i Afghanistan.

Årsaken til eksplosjonen er ikke bekreftet ennå, men det er mistanker om at det dreier seg om en selvmordsbombe.

Det er bare en uke siden - på forrige fredagsbønn - at en moské ble angrepet i Kunduz. Minst 50 mennesker døde i det angrepet. Da tok terrorgruppen IS-K på seg ansvaret for angrepet.

De tok også på seg ansvaret for selvmordsbomben som gikk av utenfor flyplassen i Kabul under evakueringen like etter at Taliban tok over makten i landet tidligere i år. IS-K, som er en lokal forgrening av IS, er uttalte motstandere av Taliban.

Artikkelen oppdateres.