I FLAMMER: En drivstofftank på Al Zahrani-kraftverket, sør i Libanon, brenner. Her forsøkes det å slukke brannen.

Libanon-kraftverk står i brann

SAYDA/OSLO (VG) En brann har mandag morgen brutt ut i en drivstofftank ved et av Libanons største kraftverk, al Zahrani. Landet har nå vært uten strøm i tre dager.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert

SISTE: Ifølge energiministeren i Libanon er brannen ved 09.50-tiden, norsk tid, under kontroll, melder Reuters.

Tidligere mandag morgen opplyste en talsperson i det libanonesiske miliæret at det brant tanken det brant i, inneholdt bensin, ifølge Al Jazeera.

Røyken fra kraftverket som ligger rundt åtte kilometer fra byen Sayda langs Middelhavskysten, er synlig fra to mils avstand.

– Vi fokuserer nå på å fjerne beboere fra området samtidig som vi forsøker å slukke brannen, sa talspersonen da.

Tanken står i brann bare to dager etter at landets to største kraftverk, al Zahrani som nå står i brann og Deri Amma, har problemer – noe som førte til at hele Libanon har vært uten strøm de siste dagene.

Talspersonen sa også at deres prioritet for øyeblikket ikke er å forhindre at brannen sprer seg til andre drivstofftanker, ifølge al Jazeera.

BRANN: Flere personer ser på den sort røyken som stiger opp fra brannen ved kraftverket al Zahrani i Libanon mandag morgen.

I forbindelse med brannen skal også en høy lyd som minnet om en eksplosjon ha blitt hørt, ifølge den libanesiske TV-kanalen Al Jadeed.

Strømbruddet i landet er på det offentlige nettet, som de siste ukene og månedene har hatt problemer med å levere strøm de siste ukene og månedene.

Landet har nå gått tom for fossilt drivstoff til generatorene som har gitt strøm til det offentlige nettet noen få timer hver dag.

Nå når landets offentlige kraftverk er tomme for strøm er det kun husstander med private generatorer som får noe strøm, men også for dem er situasjonen vanskelig fordi mange ikke har råd til drivstoff.

Det er like over ett år siden den kraftige eksplosjonen i Beirut som tok livet av flere enn 200 personer, skadet flere tusener og ødela nærliggende nabolag i den libanesiske hovedstaden.