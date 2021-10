ÅSTEDET: Politiet vokter metodistkirken i Leigh-on-Sea, der den britiske parlamentarikeren David Amess ble knivstukket til døde fredag.

Parlamentet minnes knivdrept politiker: Ønsker mildere ordskifte

Det britiske underhuset trer sammen i dag for å minnes representanten som fredag ble knivdrept: – I dag kan vi starte på ny, sier speaker sir Lindsay Hoyle.

Den konservative parlamentarikeren David Amess (69) døde fredag av skadene, etter at han ble angrepet med kniv under et møte med velgere i Leigh-on-Sea øst for London.

Politiet kaller drapet en terrorhandling og undersøker om motivet er knyttet til islamistisk ekstremisme. En 25 år gammel britisk-somalier er pågrepet og siktet.

Med 37 år i Parlamentet var David Amess en veteran som var godt likt over partigrensene.

– David var venn av alle. Han tilførte varme, han var en politiker som elsket jobben og som var elsket av sine velgere, sier Underhusets speaker Lindsay Hoyle til LBC Radio.

Klokken 15.30 norsk tid mandag blir det ett minutts stillhet i Underhuset, før representantene i to timer deler minneord om sin respekterte og folkekjære kollega.

MINNET: Et blafrende lys og et portrett av sir David Amess sto fremme under en minnegudstjeneste i Leigh-on-Sea søndag.

Hoyle håper drapet kan lede til politisk endring og en ny begynnelse.

– Hva vi ikke trenger, er hatet

– La arven etter sir David være snillere, mer sympatisk politikk, sier speakeren, som styrer ordet og talerne i det britiske underhuset.

Han oppfordrer parlamentarikerne til å komme sammen og tenke gjennom hvilket språk de bruker, når de lar politiske meningsforskjeller komme til uttrykk.

–Hva vi ikke trenger, er hatet og alt det vemmelige. Er vi snillere mot hverandre, vil også allmennheten være snillere. Og mediene har selvsagt en rolle å spille her, sier Hoyle til LBC.

KNUST: Avdødes ektefelle Julia (t.v.) og andre pårørende besøkte åstedet.

Avdødes ektefelle Julia og deres fem barn uttalte søndag at familien er sønderknust.

– Vi ber folk om å sette til side sine uenigheter og vise godhet og kjærlighet til alle. Dette er den eneste veien videre – sett hatet til side og jobb mot samhold, skriver familien.

De oppfordrer til toleranse og forståelse, uansett rase, religion eller politisk syn.

– Sjokkert og ulykkelige

Etter drapet har omkring 30 somaliske organisasjoner og ledere i Storbritannia uttrykt sin sympati og medfølelse med Amess nærmeste og hans velgere.

– Vi er sjokkert og ulykkelige over den meningsløse volden som er begått mot et uskyldig medlem av Parlamentet, skriver organisasjonene i en fellesuttalelse.

Statsminister Boris Johnson besøkte lørdag åstedet – se video:

Sir David Amess var trolig ikke et utvalgt terrormål, skriver The Telegraph.

Med anonym kilde skriver London-avisen at 25-åringen kan ha vært ute etter å drepe hvilken som helst nasjonal politiker, før han lyktes med å få en avtale med Amess.

Drapet skjedde i en metodistkirke i Leigh-On-Sea, der Amess skulle møte lokale velgere én til én for å lytte til deres anliggender og om mulig hjelpe dem.

Vil styrke sikkerheten

Britiske parlamentsmedlemmer reiser ukentlig fra London for å ha slike konsultasjoner, kalt «surgeries», med valgkretsen på hjemstedet.

Speaker Lindsay Hole sier at mens Parlamentet er en festning voktet av tungt bevæpnet politi, må politikerne gis bedre beskyttelse når de er ute.

Innenriksminister Priti Patel lover at parlamentarikeres sikkerhet skal styrkes, men minner om at møter med velgerne er folkevalgtes rolle, ansvar og plikt i et demokrati.

Britisk politi ber ifølge BBC parlamentsmedlemmer ta kontakt for samtaler om sin personlige sikkerhet og underrette politiet om hvor de befinner seg.

TAP: Byråd i Southend-on-Sea og tidligere borgermester John Lamb sier at David Amess’ bortgang er et fryktelig tap.

VG møtte søndag tidligere borgermester i Southend-On-Sea John Lamb, som tidlig kom til åstedet og står i nær kontakt med Sir David Amess’ nære familie.

– Mann for folket

– Det kan være at personen som har begått handlingen, var indoktrinert og tenkte som en terrorist. Uansett er det ingen tvil om at denne personen var ute etter å drepe, sa Lamb.

Hele søndagen kom alvorstyngede innbyggere i kystbyen i Essex til åstedet for å legge ned blomster og hilsener ved politisperringene.

– Han var en elskelig og hjelpsom mann, en mann for folket. Jeg kan ikke fatte hvorfor noen vil gjøre noe sånt, sa Lyn Clairemont til VG.

RANSAKING: Politiet foretar undersøkelser i et hus i Nord-London, der den drapssiktede 25-åringen skal ha en forbindelse.

Den drapssiktede, som skal ha påført David Amess 17 knivstikk, ble ifølge britiske medier for seks år siden rapportert til myndighetene for sine ekstreme tilbøyeligheter.

Ikke klassifisert som trussel

Den britisk-somaliske muslimen ble meldt inn i et forebyggende program mot radikalisering kalt Prevent, men det er uklart om og hvor lenge han var involvert.

Han var aldri formelt klassifisert av sikkerhetstjenesten MI5 som en trussel.

25-åringen skal ifølge Daily Mail ha blitt ytterligere tiltrukket av radikal islam mens landet var stengt ned, etter å ha sett på videoer publisert av en beryktet hatpredikant.

Uavhengig av drapet er Prevent-programmet under evaluering.