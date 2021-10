forrige



fullskjerm neste John Lamb utenfor den konservative foreningen i Leigh 1 av 3 Foto: Nina E. Rangoy

Varslet sønnen til knivdrept politiker: − Ba ham forberede sin mor på det verste

SOUTHEND-ON-SEA (VG) John Lamb sto ved politisperringene mens livet til hans gamle venn David Amess ebbet ut: – Det er et fryktelig tap, sier den tidligere borgermesteren.

Av Sven Arne Buggeland , NINA RANGØY (foto) og Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Sir David Amess (69) ble fredag angrepet med kniv mens han møtte velgere i Southend-on-Sea øst for London. En 25 år gammel brite av somalisk herkomst er siktet for drapet.

– Jeg skjønte det var ille, når ambulansearbeiderne kjempet i to og en halv time på stedet for å redde ham, sier byråd John Lamb (73) til VG morgenen etter tragedien.

Statsminister Boris Johnson og Labour-leder Keir Starmer har nettopp lagt ned krans ved åstedet, for å hedre det konservative parlamentsmedlemmet som ble revet bort.

Lamb kommer rett fra markeringen med partitoppene, for å snakke med VG. Slipset er sort, øynene vennlige, men triste. Han støtter seg på enn sølvbeslått spaserstokk.

Knapt et døgn før var han blant de aller første som ble varslet om dramaet i metodistkirken, der sir David holdt åpent hus for alle som trengte hans hjelp og støtte.

KIRKEN: Dagen etter drapet på sir David Amess jobber politi og kriminalteknikerne på åstedet ved Belfairs metodistkirke i Leigh-On-Sea, sørøst i London.

– Min nestleder Judith ringte oppskaket. Hun hadde fra en medarbeider der inne fått høre at sir David var knivstukket flere ganger og at ambulanse og politi var på vei, sier Lamb.

Mens han sto utenfor sperringene, var han i kontakt med Amess’ sønn David.

– Jeg ba ham forberede sin mor på det verste, at utfallet kanskje ikke ble som vi håpet. Når de ikke tok ham til sykehus med en gang, skjønte jeg at det var veldig alvorlig, sier Lamb.

Fembarnsfaren døde da han skulle flyttes over i luftambulansen.

25-åringen som er siktet, ble pågrepet på stedet. Også en kniv er funnet. Torsdag kveld gikk britisk politi ut og erklærte drapet som en terrorhandling.

– Det kan være at personen som har begått handlingen, var indoktrinert og tenkte som en terrorist. Uansett er det ingen tvil om at denne personen var ute etter å drepe ham, sier Lamb.

fullskjerm neste DELTOK OGSÅ: Storbritannias statsminister Boris Johnson og Labour-leder sir Keir Starmer ved Belfairs metodistkirke for å nedlegge blomsterkranser ved åstedet for drapet på den britiske parlamentarikeren sir David Amess. 1 av 2 Foto: Andrew Parsons / No10 Downing Street HANDOUT / No10 Downing Street

David Amess hadde vært medlem av Underhuset i nærmere 38 år. Veteranen var en såkalt backbencher, uten fremtredende partiverv, likt og respektert over partigrensene.

Han var katolikk og abortmotstander, forkjemper for dyrs rettigheter. Han slåss også for at Southend skulle få bystatus og ville sette opp statue av Dronningen i badebyen.

– Han elsket Southend og arbeidet hardt for sin valgkrets. Han var en praktisk politiker, om det var noe han kunne gjøre for å hjelpe, så gjorde han det, sier John Lamb.

Byråden som forlot posten som borgermester i mai, sier at innbyggerne er sjokkerte og knust over ugjerningen som rammet deres fremste folkevalgte.

– Se bare alle blomstene som legges ned, sier John Lamb.

fullskjerm neste ROSES: De satte pris på støtten fra Amess, kvinnene som kjemper for pensjonsrettigheter for kvinner. 1 av 4 Foto: Nina Rangoy

Hele dagen kommer innbyggere til Eastwood Road North i Leigh med blomster og hilsener. Essex-politiet har sperret gaten, et titall tv-selskaper sender direkte fra åstedet.

Lyn Clairemont la ned bukett ved politisperringene lørdag ettermiddag.

– Jeg ville vise min respekt. Han var en elskverdig mann. Jeg vil aldri glemme hvordan han hjalp oss i fjor, sier Southend-kvinnen til VG.

Hun forteller at hun og mannen ikke kom noen vei mot en turoperatør, som skyldte dem mye penger. Ektemannens helse var i ferd med å svikte.

– To dager etter at vi la frem saken for sir David, fikk vi full tilbakebetaling. Vi står virkelig i gjeld til ham, han var en mann for folket. Lidenskapelig, det var han.

Tre kvinner med WASP på jakkeslaget, en organisasjon som kjemper for økte pensjoner for kvinner, legger også ned blomsterbuketter.

– Sir David var en av veldig få konservative som støttet oss i Parlamentet. Han var svært godt likt av alle, uansett politisk oppfatning, sier Maggie Briley og Debbie Dalton.

De bor like nedi gaten fra åstedet.

– Det er skremmende at noe slikt skjer på vår dørstokk.

MINNES: Lyn Clairmont har lagt ned blomster.

To fredager hver måned holdt David Amess møter rundt i byens nabolag, der innbyggerne kunne legge frem sine anliggender. Møtene var kunngjort på forhånd.

– Ofte kunne 20–40 mennesker møte opp for samtaler med ham. Så tok han saken videre med rette representant i Parlamentet eller med det lokale byrådet, sier John Lamb.

Vi snakker sammen i den konservative foreningens lille hus i Leigh.

Før var møtene på Lambs kontor over gangen, mens folk ventet i hallen innenfor. Men Amess ønsket å reise rundt i valgkretsen for å treffe folk der de bor.

Angrepet skal ha skjedd i et rom der bare politikeren og en kvinnelig medarbeider var til stede. Det var ingen form for vakthold. Debatten om sikring av folkevalgte er i gang.

– Det er risikabelt, men skal du gripe fatt i menneskers problemer, må du møte dem. Sir David utførte sin demokratiske plikt. Han gikk på jobb, men kom aldri hjem igjen.

FOREVIGET: John Lamb med ryggen til. Avdøde på veggen

John Lamb tenner lyset i hallen. Det britiske flagget Union Jack og et portrett av deres parlamentsmedlem siden 1997, David Amess, pryder veggene.

– Vi skulle samles her inne til vår årlige festmiddag i går kveld. Sir David skulle selvfølgelig vært der, han ville elsket å møte alle. For han var en folkets politiker, sier Lamb.

Han står i tett kontakt med avdødes familie.

– De har det veldig vanskelig. Familien er knust, men er også sinte. Etter alt hva han gjorde for andre mennesker, skulle det ende så fryktelig og tragisk.