DØMT TIL LIVSTID: Robert Durst (78) må sitte i fengsel resten av livet.

Mangemillionær (78) dømt til livstid i fengsel

Robert Durst, kjent fra TV-dokumentaren «The Jinx», er dømt til livstid i fengsel for drapet på Susan Berman for 21 år siden.

Av Roy Kvatningen

– Hva faen var det jeg gjorde? Drepte dem alle, selvsagt.

Disse to korte setningene kom eiendomsmillionæren Robert Durst med i slutten av siste episode av HBO-dokumentarserien «The Jinx», som ble en seersuksess i 2015.

I ettertid har Durst hevdet at han var ruset da han sa dette.

I rettssaken mot ham i California, hvor han sto tiltalt for drapet på Susan Berman, hevdet hans forsvarsadvokat Dick DeGuerin at uttalelsen var et resultat av kynisk klipping fra filmskaperne.

Durst ble forrige måned likevel kjent skyldig i drapet på venninnen i 2000. Straffeutmålingen kom natt til fredag: Livstid uten mulighet for løslatelse.

Forsvant i 1982

Berman ble funnet drept i sitt hjem i Los Angeles i 2000. Dette skjedde 18 år etter at Robert Dursts kone, Kathleen McCormack Durst, forsvant på mystisk vis.

Hun ble borte etter at paret hadde en krangel under et middagsselskap i Connecticut.

Robert Durst hevder at han kjørte henne til togstasjonen og senere snakket med henne over telefon da hun var fremme i deres leilighet i New York.

Mens politiet etterforsket forsvinningen, fungerte Susan Berman som talsperson for Durst i media. Han var på dette tidspunkt en kjent eiendomsfigur i New York, som arving etter Seymour Durst.

I TV-dokumentaren erkjenner han at han ikke snakket med kona på telefon etter krangelen. Hun blir imidlertid aldri funnet.

Parterte naboen

I 2001 ble den tredje personen med tilknytning til Durst funnet død - hans nabo Morris Black. Denne gang i Texas, der Durst levde i skjul utkledt som kvinne.

Black ble funnet partert i Galveston Bay.

Durst ble tiltalt for dette drapet, men frifunnet fordi juryen mente at han gjorde det i selvforsvar.

Han ble i stedet dømt for bevismanipulering, fordi han parterte liket.

Durst benekter enhver befatning med drapene på Susan Berman og Kathleen McCormick Durst.

Politiet hadde gjenåpnet etterforskningen av drapet på Kathleen McCormick Durst da Berman ble henrettet i Los Angeles.

Juryen mener at Durst drepte Berman fordi hun kunne få ham dømt for drapet på sin kone i 1982, ifølge Los Angeles Times.

DeGuerin har allerede gjort det klart at Durst vil anke skyldspørsmålet.