FLYKTET: Joy Bishara rømte fra terrorister i 2014 og fikk et nytt liv i USA. Bildet er tatt i 2020.

Joy (25) ble kidnappet på skolen: − De skjøt mot oss

Joy Bishara (25) rømte fra terroristgruppen Boko Haram som 17-åring, etter at de bortførte henne og 275 andre jenter på skolen hun gikk på i Nigeria.

Publisert: Nå nettopp

I 2014 gikk Bishara på en internatskole i Chibok, et område sør i delstaten Borno i Nigeria. Guttene og jentene gikk sammen på skolen, men det var kun jentene som bodde der. Guttene fikk reise hjem etter skoletid og bo sammen med familien sin.

PREGET: Joy Bishara avbildet av journalister i mai 2014, like etter flukten.

14. april 2014 ble et vendepunkt i livet hennes. Mange av jentene hadde dratt hjem til familiene sine på besøk fordi det var en skoleferie, men noen av dem hadde blitt igjen. Joy Bishara var en av dem som ble igjen.

– Vi hadde en hyggelig kveld, og jeg hadde mange gode samtaler med venninnene mine den kvelden. Jeg husker ikke at jeg sovnet, men plutselig våknet jeg av at bakken ristet.

Hun beskriver øyeblikket som veldig forvirrende og skremmende.

– Jeg trodde at dette var slutten. Jeg tenkte at «nå er Gud her», forteller hun.

Deretter kom det en mann inn i rommet der hun lå og sov. Hun trodde det var en soldat fra det vanlige vaktholdet. De skal ha hentet ut alle jentene som fortsatt var på skolen.

– Plutselig ble vi kommandert ut, og alle jentene sto samlet utenfor. Da begynte jeg å riste av skrekk.

Lederen av en av Boko Harams grupper avbildet i 2018 i Nigeria.

Brant ned skolen

Hun forteller videre at det hun trodde var soldater gikk rundt på området for å finne det som var av verdi.

– Jeg innså da at de var fra terrororganisasjonen Boko Haram. De hadde våpen og skrek til oss. De skjøt mot oss og snakket om hvordan de pleide å brenne ned bygninger og dreper folk, sier 25-åringen.

– Hva visste du om Boko Haram fra før av når dette skjedde?

– Jeg hadde hørt om dem, men aldri hatt dem på nært hold. Det jeg hadde hørt var at de kun drepte menn. Så jeg var glad for at guttene ikke bodde på skolen slik vi gjorde.

Fakta om Boko Haram: Boko Haram er en salafistisk, islamistisk militant gruppe i Nigeria. Den er sekterisk og ekstremt voldelig, og har utført en rekke terroraksjoner. Gruppa har base og opererer i hovedsak i Nord-Nigeria, men har også utført aksjoner andre steder i landet, som i hovedstaden Abuja og i nabolandene Tsjad, Niger og Kamerun. Ifølge den globale terrorindeksen sto Boko Haram, sammen med Den islamske stat (IS), for over halvparten av alle terrordødsfall i verden i 2014. FN rapporterer at denne gruppen står for at mellom 2000 og 7000 kvinner og jenter er bortført. Det er publisert både forskningsrapporter og rapporter fra internasjonale organisasjoner om Boko Haram. Likevel er informasjonen om gruppa preget av usikkerhet og kontroverser. Kilde: Camilla Houeland, postdoktor i Samfunnsgeografi ved UiO, Store Norske Leksikon, 2021. Vis mer

Hun var også bekymret for om familien hennes hadde kommet seg i sikkerhet. Venninnen hennes hadde en mobil og fikk ringt hjem.

– Plutselig siktet de våpnene sine mot to jenter for å få dem til å vise hvor skolens mat og verdisaker befant seg. Så brant de ned hele skolen. Det var brann over alt. Jeg var i sjokk fordi de rettet våpen mot oss. Jeg trodde jo at de bare ville true og drepe menn.

– Da innså jeg at vi aldri ville slippe fri.

OVERLEVDE: Her er Joy avbildet i mai 2014, like før hun flyttet til USA.

Kjørt av gårde i stappfulle varebiler

Skolen ble brent helt ned, og terroristene jobbet med å stjele tre varebiler de skulle frakte de 300 jentene med, forteller Bishara.

– Vi fikk beskjed om å be vår siste bønn. Etter det sa de at vi måtte bestemme vår egen skjebne. Dø, eller bli med dem. Ingen vil jo dø. Så da hjalp vi hverandre inn i varebilene deres.

Det var mørkt, og ingen av jentene visste hvor de skulle.

– Jeg tenkte at jeg aldri ville se familien min igjen. Ingen av brødrene mine, som jeg hadde hjulpet med å oppdra. Da tenkte jeg «hva ville mamma gjort?». Jo, hun ville bedd, så jeg ba. Jeg skulle ikke la meg selv være en brikke i terroristenes onde plan.

Underveis i kjøreturen skal en av varebilene ha stoppet på grunn av motorstopp.

– De var kommet for langt unna landsbyen til å stjele en ny, og plutselig kunne vi ikke se varebilen som stoppet lenger.

– Det var da en stemme oppi hodet mitt fortalte meg at jeg måtte hoppe. Jeg trodde jeg var blitt gal. Hoppe fra en høy varebil i fart?

Hun delte tankene sine med en annen av jentene ved siden av henne.

– Hva sa du til venninnen din?

– At jeg ikke ville bli med dem, fordi jeg ikke visste hvor de ville ta oss, og at hvis jeg døde ville jeg heller at familien min skulle finne liket mitt her, enn med terroristene.

SAVNET: En minnemarkering i 2019 for jentene som aldri kom hjem etter kidnappingen.

Klarte å rømme

Hun forteller at farten gjorde at tyngdekraften var helt borte, og hun ga opp å prøve å lande pent.

– Jeg bare slapp taket. Så åpnet jeg øynene, og pustet fortsatt. Da jeg innså det tenkte jeg bare at jeg måtte komme meg unna. Jeg løp og løp uten å stoppe, helt til neste morgen.

Bishara forteller at hun var langt unna hjemme, og at hun trengte hjelp til å komme seg hjem. Til slutt møtte hun på en mann på motorsykkel.

– Jeg visste ikke om han også var fra Boko Haram, men jeg måtte ta en sjanse og fortelle ham hvem jeg var for at han skulle hjelpe meg. Da kjørte han meg heldigvis tilbake til familien.

– Hvordan reagerte familien din på at du kom tilbake?

– Mamma gråt så mye. Hun hadde allerede lett etter meg på skolen, som var helt nedbrent. Alle familiene hadde vært der, og alle var forvirret og redde.

AKADEMIKER: Joy Bishara har tatt utdanning i sosialt arbeid.

I senere tid har terrorgruppen Boko Haram også tatt på seg skyld for angrepet, ifølge Associated Press. De skriver også at det var 276 skolejenter som ble kidnappet den kvelden. 97 av kvinnene skal ha blitt reddet eller kommet seg ut, skriver NBC News. Fortsatt er det noen av dem som er savnet.

Et nytt liv i USA

Bishara var en av få studenter ved skolen som kunne noe engelsk, og flere journalister tok derfor kontakt med henne etter kidnappingen for å høre henne fortelle historien sin.

– I tillegg kom det en kvinne til Nigeria fra kongressen i USA, fordi hun hadde sett meg på nyhetene. Hun ville fikse et stipend slik at jeg kunne studere i USA.

– Hva tenkte du da?

– At hun var gal. Jeg var akkurat kidnappet på skolen. Jeg kunne ikke forlate familien min, og dessuten hadde jeg en frykt for å dra tilbake på en skole i nærmeste fremtid.

Kvinnen fra den amerikanske kongressen beroliget henne og fortalte at USA er trygt nok til at kvinner ikke blir kidnappet på skolen.

– Etter å ha tenkt en stund dro jeg, jeg skjønte at det var min sjanse.

TOK SJANSEN: Bishara trosset frykten sin for nye skoleangrep og flyttet til USA.

Talte for FN

Den 13. oktober 2017 fikk hun muligheten til å fortelle historien sin om flukten under FNs sikkerhetsråds Arria-møte om angrep på skoler rundt om i verden.

Nå er Joy Bishara snart ferdig med en mastergrad i sosialt arbeid. Først ville hun bli lege, men etter hvert skjønte hun at det var sosialarbeider hun ville bli. Hun ble uteksaminert på bachelornivå i 2021.

– Nå skal jeg jobbe med interaktivitet med pasienter og pårørende på sykehus. Legene gir dødsbudskap, men jeg vil være der for dem når de prosesserer det også, sier hun.

Mener det er staters ansvar å forhindre skoleangrep

Angrep på utdanning og militær bruk av skoler og universiteter økte med en tredel globalt i 2020, viser data fra den Globale koalisjonen for beskyttelse av angrep på utdanning (GCPEA).

Redd Barna er medlem av GCPEA, som var medarrangør for en konferanse i Nigeria med samme tema som varte fra 25.–27. oktober. Det er første gang konferansen holdes i Afrika.

URETT: Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange mener vi trenger mer politisk handlingskraft for å unngå flere skoleangrep.

– Barn og unge har rett til å gå på skole, og de har rett til å være trygge. Angrep på skoler er derfor en dobbel urett mot barn. Det er staters ansvar å forhindre at barn og ungdom utsettes for de grufulle opplevelsene Joy Bishara og mange andre barn utsettes for. Vi trenger å se langt større politisk vilje og handlingskraft enn det vi har sett til nå, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

De mener det er avgjørende for både barna og en felles fremtid at verdens ledere gjør mer for å stanse utviklingen i angrep på utdanning.

– Flere land må signere erklæringen om trygge skoler, men ikke minst må de landene som har signert gjøre langt mer for å iverksette forpliktelsene som ligger i erklæringen, sier Lange.

Norge var også en av flere medarrangører for konferansen, og Norges nye utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt et digitalt innlegg under åpningen av konferansen, opplyser Redd Barna.