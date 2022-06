HOLDT FANGET: Ofrenes leveforhold er av National Crime Agency skildret med beskrivelser av skitne madrasser på gulvet, og skitne tepper og sengetøy.

Britisk par dømt: Holdt folk fanget i «Porten til helvetet»

I dette rommet skal flere av ofrene ha blitt stuet sammen og «holdt fanget» av det britiske paret. Nå er de dømt til ni og 16 års fengsel.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Retten mener at Maros Tancos (45) og Joanna Gomulska (46) trafficket minst 29 sårbare mennesker til Storbritannia med lovnader om et bedre liv, skriver Sky News.

Onsdag ble de dømt til fengsel for lovbrudd som dreier seg om moderne slaveri, etter en tre måneder lang rettssak. Han til 16 års fengsel, hun til ni år. Begge benektet anklagene.

Slovakiske barnehjemsofre

Noen av ofrene har vokst opp i barnehjem i Slovakia, mens andre var fra Ungarn.

Tancos var selv fra Slovakia, og hadde tilgang til «klare forsyninger», har Mark Morrison, senior etterforskningsoffiser ved National Crime Agency (NCA), fortalt til Sky News.

– Den psykiske kvalen som disse mennene og kvinnene har gått gjennom er helt avskyelig, sa Morrison til nyhetsmediet.

Ifølge The Guardian har Morrison beskrevet hvordan ofrene måtte sove på skitne madrasser på gulvet, med skitne tepper og sengetøy. Et av ofrene fortalte i retten at hun sov på et rom med fem til seks andre kvinner, mens mellom seks og syv menn sov på loftet, skriver BBC.

De fornærmede er fra sent i tenårene til 30-årene. I hovedsak var de menn som ikke snakker engelsk, forteller Sky News.

ARRESTERT: Her blir Joanna Gomulska arrestert av NCA i Bristol.

«Porten til helvete»

Ifølge dommen ble ofrene ble holdt som moderne slaver i huset i Bristol, som har fått tilnavnet «Porten til helvetet». Huset hadde tre soverom, og opp til ti personer som bodde der samtidig.

Der ble de holdt i et tiår, mens de var ofre for vold og dødstrusler, ifølge dommen.

Forholdene ble oppdaget etter at politiet i 2017 ble varslet av slovakiske myndigheter om at en av innbyggerne hadde «rømt fra slaveri» ved en adresse i Bristol.

Etterforskningen ledet til at fem ofre ble funnet på eiendommen, og til pågripelsen av Tancos og Gomulska juli 2017.

Tvunget til å jobbe uten betaling

I retten ble det beskrevet at ofrene ble fratatt sine ID-dokumenter, telefoner og bankkort. Paret skal også ha åpnet bankkontoer og søkt om lån og kredittkort i deres navn.

Det ble også fortalt at ofrene ble tvunget til å jobbe for paret uten betaling. Når de fikk lønn for andre jobber, ble pengene brukt av paret på biler og gambling, ifølge retten.

Retten fikk høre om hvordan ofre jobbet på Tancos’ bilvaskeri i Bristol, før de dro til andre jobber om natten. Ifølge vitneforklaringer ble et av ofrene tvunget til å jobbe på bilvaskeriet med brukket arm, mens en annen ble gravid og fødte et feilernært barn.

I retten fortalte kvinnen som fødte barn i fangenskap om forholdene:

– Jeg visste jeg ikke kunne dra. Det var ingenting jeg kunne gjøre, skriver BBC.

Ifølge NCA ble det mellom 2010 og 2017 overført nesten 300.000 britiske pund fra ofrenes kontoer, som tilsvarer nærmere 3.650.000 norske kroner.

For jobben gjort ved bilvasken, ville ofrene tjent 923.000 britiske pund (omtrent 11.221.00 norske kroner) ved minstelønn, skriver Sky News.