HISTORISK: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kjempet for ukrainsk medlemskap i EU og tar denne nyheten svært godt.

Ukraina og Moldova er kandidatland: − Historisk øyeblikk

EUs toppledere har torsdag vært samlet i Brussel for å vurdere om de to landene skal tas opp som kandidatland, noe de nå har blitt. Ukrainas president jubler over nyheten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lederne i EUs til sammen 27 medlemsland har godkjent Moldova og Ukraina som EU-kandidatland under et toppmøte i EU-hovedstaden Brussel.

Georgia er ikke gitt formell kandidatstatus, men er likevel ønsket inn i varmen. Spørsmålet om kandidatur vil sees på når landet har møtt en rekke krav stilt av EU.

– EUs toppmøte har nettopp besluttet å gi kandidatstatus til Ukraina og Moldova. Et historisk øyeblikk. I dag markerer et viktig steg på deres vei mot EU, skriver Michel på Twitter.

EU-kommisjonsleder Ursula von Der Leyen skriver på Twitter at hun er svært fornøyd.

GRATULERER LANDENE: Lederen av EU-kommisjonen Ursula von Der Leyen er svært fornøyd med beslutningen.

– Gratulerer president Volodymyr Zelenskyj, president Maia Sandu og statsminister Irakli Garibashvili, skriver hun.

Hun skriver videre at denne avgjørelsen styrker hele Europa og EU.

– Ukraina, Moldova og Georgia må alle gjøre en jobb før de går videre til det neste skrittet i prosessen. Jeg vet de vil gjøre dette raskt. De vet hvor avgjørende dette er for deres demokratier, økonomier og innbyggere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker beslutningen fra EU svært velkommen.

– Det er et unikt og historisk øyeblikk i relasjonen mellom Ukraina og EU. Takknemlig til Charles Michel og Ursula von Der Leyen og EU-ledere for deres støtte. Ukrainas fremtid er med EU.

– Kommer til å ta tid

Statsministrene i både Sverige og Danmark mener det sender et viktig signal å gjøre Ukraina til et kandidatland.

– Det er et utrolig viktig signal til Ukraina og kommer naturligvis også å være viktig for alle dem som nå kjemper i Ukraina for demokrati og frihet for sitt land, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson på et pressetreff før møtestart.

VIL TA TID: Sveriges statsminister Magdalena Andersson sier det fortsatt er mye som gjenstår før landene kan bli fullverdige medlemmer av EU.

Begge de to nordiske lederne fremhevet at mye arbeid gjenstår før Ukraina kan bli fullverdig medlem i EU.

– Det trengs et reformarbeid for å leve opp til de vilkår som finnes når det gjelder rettsstaten, demokratiet og arbeidet mot korrupsjon, sa Andersson.

Selv om Ukraina og Moldova nå er godkjent som medlemsland er det fortsatt en lang vei å gå før de får medlemskap, tror Andersson.

– En ting er å få kandidatstatus. Noe annet er å få medlemskap, og det skal man forvente at kommer til å ta tid, sa hun.

Også Belgias statsminister, Alexander De Croo spår at det blir en tidkrevende prosess.

– Vi må være tydelige: For Ukraina kommer det til å være en lang, lang vei, med store reformer som vil ta lang tid, sa De Croo til pressen på vei inn til møtet.