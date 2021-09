forrige







DRAMATISK: Siden onsdag har skogbranner vært ute av kontroll i den spanske regionen Andalucía.

Skogbranner i Spania: − Hele fjellsiden står i brann

I fem dager har skogbranner herjet i den spanske regionen Andalucía. – Fra huset hvor vi holder til kan vi se hele fjellsiden stå i brann, sier Svein Erik Alte (68) til VG.

Av Harald Berg Sævereid

Han og familien oppholder seg i byen Estepona som ligger i området der brannene nå raser.

– Mens vi snakker sammen nå kan jeg se at Catalina-fly går i skytteltrafikk over husene her. Det hentes vann fra sjøen og flys opp i fjellsiden for å prøve å slukke brannene, sier nordmannen.







Nordmannen forteller at i helgen så det ut som at brannmannskap og frivillige begynte å få kontroll over brannene i fjellene rundt den spanske byen Estepona som har rundt 75.000 innbyggere.

– Men søndag morgen blåste det opp og flammer jeg vil anslå var rundt 20–30 meter høye, «hoppet over» toppen over fra den ene fjellsiden, og så spredte brannen seg over til den andre siden av fjelltoppen utenfor Estepona, sier Alte.

– Står bebyggelsen der huset deres ligger i fare for å bli utsatt for brannen?

– Slik vinden er akkurat nå er det ingen fare for oss, men skulle den dreie på vest vil også bebyggelsen her kunne være utsatt, sier Alte.

– Mange nordmenn her

Estepona og området rundt har et solid tilskudd av utenlandske beboere, ifølge Alte.

– Det mange nordmenn og andre skandinaver her, belgiere og briter tilhører også den utenlandske kolonien, sier Lillestrøm-mannen Svein Erik Alte som bor i Spania deler av året.

– I oktober setter vi kursen mot Norge igjen, sier han.

RØYKLAGT: Store områder rundt byen Estepona ligger i røyk, og skogbrannene i Andalucía fortsetter å spre seg.

«En av de største i Spanias historie»

Skogbrannene sør i Spania har fortsatt å spre seg siden de først ble meldt om onsdag i forrige uke.

«I løpet av en dag er omfanget av brannen doblet», skriver avisen Diario Sur.

En brannmann skal ha mistet livet i Malaga-provinsen, i forsøkene på å stoppe brannene i skogsområdet i Andalucia, ifølge den spanske storavisen El Pais.

Uventede endringer i vindforholdene gjorde brannene farligere søndag, etter at det lørdag var ventet at brannene skulle stabilisere seg.

Seks landsbyer i skogsområdet rundt Estepona i Andalucia er blitt evakuert – 2670 mennesker har måttet forlate hjemmene sine.

Brannens omkrets har økt fra 42 til 85 kilometer fra lørdag til søndag. 7400 hektar land er ødelagt, skriver Diario Sur.

Juan Sánchez i Infoca, de lokale brannmyndighetene i Andalucía, omtaler brannen som «en av de største i Spanias historie».

Værer har så langt ikke vært på brannvesenets side, men nå kan det snu. For ifølge Malaga Hoy sier værvarselet at det er 40 prosent sannsynlig at det vil regne i Estepona mandag, og sannsynligheten øker til 90 prosent tirsdag.