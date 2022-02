NED I KJELLEREN: Victor Pablovitch (72) oppdaget for et par dager siden at myndighetene mener at kjelleren under leiligheten hans skal brukes som bomberom i tilfelle luftangrep.

Kyivs kjellere klargjøres: − Alle må vite hvor de skal løpe

KYIV (VG) Mens innbyggerne i Ukrainas hovedstad i frykt og usikkerhet venter på Putins neste trekk, gjøres klesbutikker, barer, strippeklubber og overfylte kjellere klare som bomberom. VG gikk ut for å lete etter dem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I øyeblikket du innser at byen du bor i er under luftangrep, hva er det første du gjør?

I millionbyen Kyiv mener mange at det spørsmålet nå kan bli forskjellen på liv og død.

Ukrainske myndigheter har de siste dagene nemlig iverksatt en plan for å fylle opp byens bomberom med mat og medisiner, i tilfelle Vladimir Putin og Russland velger å angripe.

En mulig nedtrapping av konflikten har ikke stoppet intensiteten i arbeidet. Et interaktivt kart laget av myndighetene, som lister opp alt av potensielle skjulesteder, har gått viralt og deles innbyggere imellom.

Mens 150.000 russiske soldater omringer Ukraina på tre kanter, og USA har hevdet at en invasjon kan skje når som helst, brukte VG tirsdag kveld kartet for å se hva vi kunne finne. Vi ville også vite hva byens innbyggere egentlig forbereder seg på.

Se video – bli med ned i Kyivs kjellere:

– Vi har plass til 200 her

Vi går til et av punktene på kartet, og finner en mørk trapp ned mot en tung dør. 30-åringen Sergei står utenfor og røyker. Han sier at kjelleren er et matlager for nærliggende restauranter, og inviterer oss inn.

– Et bomberom her? Nei, jeg visste ikke at dette var på noen liste, sier han.

Kjellerrommene han viser oss rundt i er fylt av dunker med mat, kasseroller og en haug med rot.

– Jeg er patriot, og blir vi bombet av Russland må vi åpne dørene her og få inn så mange naboer som mulig. Vi har plass til om lag 200 her, sier han.

– Tror du det vil skje?

– Skulle det skje ville jeg vervet meg til militærtjeneste med en gang, men nei, jeg tror ikke det skjer. Vi er jo i et moderne århundre, og et menneskeliv er så dyrebart. Putin kan jo ikke gå så langt som å angripe oss, sier han, mens kollegaene i kjelleren nikker forsiktig.

fullskjerm neste Mange av bomberommene er stengt og okkupert av ulike forretninger. 1 av 3 Foto: Harald Henden / VG

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Harald Henden / VG

Ikke redd for russerne

Vi går opp og ut, og banker på døren til en leilighet der vi ser at lysene er på. 72-åringen Victor Pablovitch åpner opp. Han forteller at han er født i denne leiligheten og har bodd her hele livet.

– Jeg er ikke er redd for russerne, sier han og veiver med armene, som om han slår hele ideen som et angrep fra seg.

Likevel, bare for sikkerhets skyld, satt den pensjonerte ukraineren seg for noen dager siden ned foran datamaskinen, for å søke opp det nærmeste bomberommet i nabolaget. Kartet foreslo rommene under hans eget stuegulv, en kjeller som var bygget som bomberom mens Ukraina fortsatt var en del av Sovjetunionen.

– Jeg tror likevel jeg vil bli værende her i leiligheten, sier han.

VIL IKKE DRA: Diana Holoborodko (22) jobber i en klesforretning, men vet ikke at det er et bomberom bare noen meter unna. Hun sier hun ikke vil dra fra Kyiv, uansett hva som skjer.

TILFLUKT OG ALKOHOL: Et av stedene vi besøker er ment som tilfluktssted og bar.

Medisinlevering til bruktbutikk

Siden 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya og russisk-støttede opprørere tok kontroll over områder i Øst-Ukraina, har Kyiv gjennomført en omfattende restaurering av bygninger som kan brukes til å beskytte byens sivile.

Målet er at det skal være plass til alle byens innbyggerne under bakken, om et russisk luftangrep iverksettes.

Tidligere har bymyndighetene fortalt til VG at det frem til 2014 fantes rundt 1500 slike rom. Nå er antallet tredoblet til om lag 5000.

«BOMBEROM»: Flere av tilfluktsstedene er markert med piler på denne måten.

Mens det finnes ordentlige tilfluktsrom, beskyttet av armerte vegger, skal også 500 lagerrom, 409 underjordiske parkeringsplasser, 272 underjordiske passasjer, 47 T-banerom, eller 2888 kjellere kunne brukes.

Mens kartet markerer grad av beskyttelse ved de ulike bomberommene, er det ofte forvirring i nabolagene vi besøker. Vi fant mange låste metalldører, der naboer ikke aner hvem som har nøkkelen, eller hva som er på innsiden.

Men noen kjellerrom er mer klargjort enn andre.

Hvitmalte trapper fører oss ned til en trendy bruktbutikk for klær, som også server nykvernet espresso. Myndighetene i Kyiv ringte butikken for bare noen dager siden. Beskjeden var klar:

Med en gang et angrep på byen begynner, vil esker med mat og medisiner leveres til dem, slik at mennesker kan oppholde seg over tid inne i butikken.

fullskjerm neste KLESBUTIKK: I denne butikken for brukte klær, vil myndighetene frakte mat og medisiner hvis et russisk angrep pågår. 1 av 2 Foto: Harald Henden / VG

Tenker hele tiden på plan: – Så sint på Putin

For innbyggerne her er hverdagslivet fortsatt tilsynelatende normalt, gatene er fulle av travle ukrainere, men det er også en dyp, underliggende usikkerhet hos de fleste vi snakker med.

fullskjerm neste Kyivs bymyndigheter ber befolkningen orientere seg om hvor de skal søke trygghet. 1 av 2 Foto: Harald Henden / VG

Det er ikke som at alle er livredde, eller tror at et russisk fullskalaangrep nødvendigvis vil skje, men mange forsøker å lage en slags plan for hva de vil foreta seg hvis det skjer.

56-åringen Victor, for eksempel, har drillet sin plan over og over i hodet.

Han er nå sikkerhetsvakt i et privat boligkompleks, men jobbet før i Ukrainas militære styrker. Jobben hans var å planlegge for beskyttelse av befolkningen i tilfelle massivt fiendtlig angrep.

– I denne situasjonen må alle vite hvor de skal løpe og gjemme seg. Her i bygningen vil jeg åpne opp dørene og slippe naboer ned i kjelleren, og jeg er trent i bistå med førstehjelp om det blir nødvendig, sier han til VG.

– Hva tror du vil skje?

– Jeg tror ikke Russland vil angripe Kyiv, men verden må ikke glemme at krigen allerede pågår og den vil fortsette i øst. Det er i den russiske mentaliteten å stjele andres ting. Ukrainere drepes, sier han, og legger til:

– Jeg er så sint på Vladimir Putin. Selvfølgelig har jeg de følelsene overfor vår fiende.

STRIPPEKLUBB OG BOMBEROM: En av kjellerne innbyggerne i Kyiv bes om å ta i bruk ved bombing av byen, er nå i bruk som strippeklubb.

2000 innbyggere under togstasjonen

Noen av de største offentlige bomberommene gjøres også klare nå. Myndighetene i Kyiv har behov for å vise at de har lagt gode nok planer, og tar VG og en haug av andre journalister med under byens togstasjon.

Vi får se en tom hall to etasjer under perrongen, som kan ta 2000 sivile, og et indre kammer som kan ta 100 personer av gangen. Der inne, i dypet, skal de som får plass også være sikret mot et atomangrep.

fullskjerm neste Bomberommene under Kyivs togstasjon klargjøres nå for store mengder mennesker. 1 av 5 Foto: Harald Henden / VG

Roman Ktachuk er sjef for avdelingen hos bymyndighetene som tar seg av befolkningens sikkerhet. Når han viser oss rundt, sier han at det er åpenbart at byen er avhengig av de mindre formelle bomberommene også.

– Vi vet at kartet vi har produsert kan føre til at mange finner låste dører og uklare kjellere. Dette gjelder rundt 20 prosent av punktene. Nå forsøker vi å ringe til eierne som har nøklene, slik at de er klare hvis noe skjer, sier han.

COCKTAILBAR: Et bomberom fra Sovjettiden kan nå tas i bruk igjen – hvis det skulle bli behov.

Tilflukt i en bar

Det er blitt sent på kvelden og et punkt på kartet fører oss inn en umarkert dør, ned tre trapper og inn i en cocktailbar, omringet av tykke murvegger. En gammel sovjetisk kinosal ligger vegg i vegg, og rommet vi er i, var i sin tid ment som et bomberom tilknyttet kinoen.

Ved baren sitter Oksana (30) fra Luhansk i Øst-Ukraina. Byen hun vokste opp i, og som foreldrene hennes nå bor i, er tatt over av russiskstøttede opprørere.

– Det er helt jævlig der, ingen infrastruktur og ingen jobber, sier hun.

Hun vet, som alle andre, ikke hva som vil skje de neste dagene.

– Hvis det skulle komme et angrep, er det vel fint å kunne søke tilflukt i en bar, er det ikke? spør hun, og smiler forsiktig.

En mannlig venn hun sitter i baren med, viser oss et instagram-innlegg han akkurat la ut.

Bildet viser en fancy, oransje drink, med ananas. I teksten som følger, står det:

«En kjapp siste drink før Russland invaderer:)»