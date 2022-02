ARAFURASJØEN: De kinesiske myndighetene hadde ingen umiddelbare kommentarer til påstandene.

Australia hevder kinesisk krigsskip lyste opp fly med laser

Det australske militæret fordømmer det de omtaler som uprofesjonell oppførsel etter at et våpenfly skal ha blitt lyst opp med laser vest for Stillehavet.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Et kinesisk krigsskip skal ifølge Australia ha brukt en laser for å lyse opp et australsk våpenfly, skriver CNN.

De australske myndighetene kalte det en «alvorlig sikkerhetshendelse» i en uttalelse som ble publisert lørdag.

– Handlinger som dette kan potensial sette liv i fare. Vi fordømmer den uprofesjonelle og usikre militære oppførselen, skriver de i uttalelsen.

Piloter som tidligere har blitt utsatt for laserangrep har rapportert om smerter, spasmer, flekker i synet og midlertidig blindhet, skriver CNN.

Hendelsen skjedde tirsdag, da et australsk krigsfly, fløy over Arafurasjøen, som ligger vest for Stillehavet.

Det kinesiske marineskipet som pekte laseren mot det australske flyet var et av to krigsskip som seilte over Arafurasjøen, ifølge det australske militæret.

De publiserte bilder av to krigsskip, men sa ikke hvilket av de to skipene som pekte laseren mot det australske flyet.

TO SKIP: Det australske militæret publiserte bilder av to krigsskip, men sa ikke hvilket skip som pekte laseren mot flyet.

Økende spenninger

De kinesiske myndighetene har ikke kommet med noen kommentarer til Australias påstander. Etter hendelsen passerte de kinesiske skipene gjennom Torresstredet inn i Korallhavet, heter det i uttalelsen.

Hendelsen skal ikke være den første gangen kinesiske fartøy har lyst med laser mot australske fly. I mai 2019 sa australske piloter at de ble siktet på flere ganger av lasere under et oppdrag over Sør-Kinahavet.

Militære spenninger mellom Kina og Australia har vært stigende, og økte i november da de australske myndighetene sa at de skulle inngå en avtale med USA og Storbritannia om å anskaffe atomdrevne ubåter.

Samme dag som avtalen ble kunngjort, sa talspersonen for det kinesiske utenriksdepartementet Zhao Lijia, at Australia seriøst bør «vurdere om de skal se på Kina som en partner eller en trussel».