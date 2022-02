NYE ØVELSER: Russland har varslet store militærøvelser i Barentshavet lørdag. Bildet er tatt av Russlands forsvar lørdag 19. februar og viser et strategisk overlydsbombefly over Middelhavet på vei fra Syria.

Russisk militærøvelse utenfor Finnmarkskysten: − Dramatisk og provoserende

MÜNCHEN/OSLO (VG) Russland har lørdag formiddag startet en stor øvelse av sitt kjernefysiske system. Blant annet skal ballistiske missiler som kan bære atomvåpen, testes under president Vladimir Putins oversyn. Et stort område i Barentshavet er reservert til øvelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 11.30 sier Kreml til flere russiske medier at øvelsene i Barentshavet er i gang. Russland skal teste ballistiske missiler og kryssermissiler, som kan bære atombomber, vil bli avfyrt.

Russlands president Vladimir Putin skal observere øvelsen fra et kontrollsenter.

Det er sendt ut et farevarsel like utenfor Finnmarkskysten. Ifølge The Barents Observer er halve området i Norges økonomiske sone. Farevarselet er ment for å gi beskjed til sivile om å holde seg unna området.

Samtidig som øvelsen starter, pågår sikkerhetskonferansen i München lørdag formiddag. Der gjentar Nato-sjef Jens Stoltenberg at Nato fortsatt ikke ser noen tegn til at Russland gjør som de har sagt og trekker tropper tilbake fra grenseområdene.

– Dramatisk og provoserende

Ståle Ulriksen er forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen. Han mener øvelsen er en form for påminnelse fra Russland om at de har store atomvåpen.

– Disse strategiske øvelsene pleier å være på høsten, at det kommer nå oppfatter jeg som et signal i forbindelse med Ukraina og at Russland vil minne verden på at de har atomvåpen og evne til å bruke dem.

– Jeg synes det er ganske dramatisk og provoserende slik de har valgt å gjøre det nå, de har ikke gjort det slik før, sier Ulriksen.

Russland bruker å ha slike øvelser. Det som er uvanlig er tidspunktet og at området de skyter.

– Vanligvis skyter de mye lenger øst. Dette er nærmere land enn vanlig, og mye nærmere Norge, sier Ulriksen.

Han tolker timingen som et budskap til USA og vesten, men nedslagsfeltet for missilene som en beskjed til Norge. Det siste kan ha forbindelse med den planlagte NATO-øvelsen, Cold Reponse, som skal gjennomføres i og rundt Norge i mars og april.

UVANLIG: Forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen Ståle Ulriksen sier Russland øver unormalt nært Norge, og at tidspunktet han tolkes som et signal.

– Største i moderne tid

Forsvaret ønsker ikke å kommentere eventuell aktivitet fra andre land i Barentshavet lørdag formiddag, men viser til dette sitatet fra Major Elisabeth Eikeland til The Barents Observer for noen dager siden:

– Den russiske NOTAM-øvelsen er den største siden den kalde krigen. Det er den største i moderne tid.

Øvelsen skjer mens spenningene rundt Ukraina øker.

Fredag kveld sa USAs president Joe Biden at han er overbevist om at Russland vil angripe Ukraina i løpet av de neste dagene – og at hovedstaden Kyiv er et mål.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) kommenterte øvelsen til VG i Brussel tidligere denne uken:

– Fareområdet er varslet på ordinær måte. Dette er øvelser Russland gjennomfører med jevne mellomrom. Vi ser ikke noe ekstraordinært i det. Den eneste forskjellen er at disse øvelsene gjerne skjer på høsten, nå er den varslet til februar, sa han da.