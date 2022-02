Blinken har avlyst møte med Lavrov

Det blir ikke noe møte mellom USAs og Russlands utenriksministere denne uken.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I går anerkjente Putin den såkalte uavhengigheten til to regioner i Ukraina. Få timer senere ga han tillatelse til russiske tropper til å gå inn i de to regionene. Vi har gjort det klart at vi ville komme med raske og alvorlige konsekvenser, sier USAs utenriksminister Anthony Blinken under et pressemøte tirsdag.

Han forteller så om sanksjonene som Biden annonserte tidligere tirsdag kveld.

Blinken forteller at han planla å møte sin russiske motpart, Sergej Lavrov, denne uken, så lenge Russland ikke invaderte Ukraina. Det ser han ikke lenger en grunn til.

– Nå som Russlands invasjon begynner gir det ikke lenger mening for meg å møte ham lenger. I dag sendte jeg Lavrov et brev som informerte ham om dette.

Møtet var planlagt å finne sted i Genève torsdag, og skulle blant annet omhandle et mulig toppmøte mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin.

På oppfølgingsspørsmål fra pressen sier han at dersom det er diplomatiske løsninger for å unngå en krig i Ukraina ønskes det velkommen.

– Men da må Russland ta det alvorlig.

Blinken viser videre til talen som Putin holdt mandag, der han blant annet snakket om at Ukraina historisk har vært en del av Russland.

– Han sendte ikke mer enn 150.000 tropper for tilfeldige militærøvelser, et fabrikkert folkemord eller andre årsaker. Planen hans hele veien har vært å ta over Ukraina og innlemme det som en del av Russland. Det er derfor dette er den største faren mot Europa siden andre verdenskrig, sier Blinken.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg beskrev situasjonen som «det farligste tidspunktet for europeisk sikkerhet på en generasjon» tidligere tirsdag.

TOPPMØTE: Diplomater fra Ukraina og USA møttes tirsdag. Utenriksministrene fra de to landene deltok.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba deltok også på pressemøtet, som ble avholdt etter samtaler de har hatt tirsdag.

– Ukraina tror sterkt at tiden for sanksjoner er nå, derfor ønsker vi Bidens grep velkommen. Verden må med all sin økonomiske makt straffe Russland for det de har gjort og det de vil komme til å gjøre, sier Ukrainas utenriksminister Kuleba.

– Slå mot Russlands økonomi hardt, og gjør det nå.

Han sier Ukraina står klare for enhver utvikling. Kuleba forteller at han under møtet med USAs utenriksminister Blinken diskuterte en rekke grep.

– Vi setter stor pris på de konkrete grepene USA har tatt. Vi har de siste dagene fått en rekke henvendelser fra land som fordømmer Russlands handlinger, og jeg vil takke for det, men nå er det handling som gjelder.

Han sier videre at han takker USA for støtten de har gitt til landet. USA hadde i midten av februar sendt nesten 1200 tonn forsvarsmateriell til Ukraina, ifølge Den amerikanske ambassaden i Kyiv. De har blant annet sendt Javelin-raketter og ammunisjon til landet.