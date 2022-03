TALTE I SIKKERHETSRÅDET: – Russland vil bli holdt ansvarlig for sine grusomheter, sier den amerikanske FN-ambassadøren, Linda Thomas-Greenfield, torsdag.

Ukraina-krisemøte i FNs sikkerhetsråd: − Putin, stopp drapene

NEW YORK/OSLO (VG) Mer enn 700 sivile, 52 av dem barn, er drept i Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Men det egentlige tallet er antagelig «mye høyere».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De fleste av disse ofrene var forårsaket av bruk av eksplosive våpen med et bredt nedslagsområde i befolkede områder, sier FNs politiske sjef, Rosemary DiCarlo, torsdag.

Hun innledet det direktesendte krisemøtet i FNs sikkerhetsråd, hasteinnkalt av blant andre Norge, om den stadig mer prekære humanitære situasjonen i Ukraina.

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar og til og med 15. mars, har 726 sivile blitt drept, ifølge FNs tall. 52 av disse er barn.

Sannsynligvis er tallet «mye høyere», ifølge DiCarlo.

NORGES REPRESENTANT: Mona Juul er Norges FN-ambassadør. I januar hadde Norge presidentskapet i rådet.

Norge: – Meningsløs og ulovlig krig

– Hvis Russland bryr seg om de humanitære lidelsene denne krigen forårsaker, bør Russland stoppe sin meningsløse og ulovlige krig, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Hun sitter ved siden av Russland, én av Sikkerhetsrådets fem vetomakter, under møtet.

Dagen før krisemøtet – innkalt av Albania, Storbritannia, Frankrike, Irland og Norge – bombet russiske styrker et teater i den ukrainske byen Mariupol.

Teateret skal ha blitt brukt som tilfluktssted for sivile. Utenfor, i store, hvite bokstaver, skal det ha stått «barn» skrevet på russisk for å advare russiske styrker mot å angripe teateret.

Antall omkomne er foreløpig ukjent.

HÅPER PÅ FRED: Irlands FN-ambassadør Geraldine Byrne Nason.

USA: – President Putin, stopp drapene

Én etter én, fordømte FN-ambassadørene Russlands handlinger torsdag.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sier «Russland vil bli holdt ansvarlig for sine grusomheter», og adresserte den russiske presidenten Vladimir Putin direkte:

– Det er bare én måte å få slutt på denne galskapen. President Putin, stopp drapene.

Irlands FN-ambassadør Geraldine Byrne Nason sier Russlands invasjon av Ukraina «ikke bare er moralsk gal, den er ulovlig.»

– Det er aldri for sent å gjøre det rette, sier hun, og legger til at Irland fortsatt håper på fred.

KRISEMØTE: FNs sikkerhetsråd er ment å være en vokter av verdensfreden. Imidlertid begrenses det av sin egne strukturelle oppsetning. Av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer, har de fem faste – deriblant Russland – vetorett. Bildet er tatt 28. februar, etter at Russland utsatte en resolusjon om Ukraina-situasjonen – igjen.

Russland: – Desinformasjon

Russland avviser anklagene, og mener seg utsatt for vestlig propaganda uten rot i virkeligheten.

FN-ambassadør Vasilij Nebenzia holdt et forarget forsvar for landets «spesielle militæroperasjon». Vestlig «desinformasjon» har nådd nye høyder, mener Nebenzya.

– Vestlige politikere kunne ikke brydd seg mindre om lidelsene til sivile i Donbass, sier han, og viser til de ukrainske utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk, som Russland har anerkjent som uavhengige.

Uavhengige medier har dokumentert hvordan Russland benytter seg av falske faktasjekker i en ny form for propaganda.

RUSSLAND: FN-ambassadør Vasilij Nebenzia insisterte på at landet opprettholder humanitære forsyninger til Ukraina.

I ulike ledd av FN, siden krigens start, har det foregått flere ekstraordinære møter om den tilspissede situasjonen i Ukraina.

Under den første avstemningen i FNs sikkerhetsråd, hvor Russland sitter som vetomakt, ble resolusjonen blokkert av Russland selv.

Sikkerhetsrådet gikk da til det historiske skrittet å kalte inn Generalforsamlingen – som består av alle FNs medlemsland.

Her stemte kun fem land mot resolusjonen som fordømmer Russlands handlinger i Ukraina.

Siden resolusjonen ble godkjent, har Russland selv kalt inn Sikkerhetsrådet til møte. Den norske FN-ambassadøren har tidligere bekreftet til VG at dette er «Russlands forsøk på å endre narrativ».

Natt til torsdag norsk tid sendte også Russlands FN-ambassadør ut en resolusjon, som etter planen skal gå til avstemning i Sikkerhetsrådet førstkommende fredag.

Det har fått den ukrainske FN-ambassadøren til å rase på Twitter:

– Russlands appell til FN-medlemmer om å støtte det mest ekstreme hykleri – et «humanitært» utkast til en resolusjon fra en seriemorder, er opprørende, sier Serhij Kyslytsia.

I det russiske brevet til FN uttrykte landet bekymring over den humanitære situasjonen i Ukraina og ba det internasjonale samfunnet om å «ivareta internasjonal humanitær lov i landet».

Den ukrainske FN-ambassadøren oppfordrer resten av FNs medlemmer til å «tenke seg om to ganger før de dykker ned i blod fra barn og voksne henrettet av det russisk militæret i Ukraina».

Norge blant de største bidragsyterne

Flere av FNs talere torsdag advarte mot at Ukraina-krisen vil få «farlige ringvirkninger» langt utenfor landets egne grenser, blant annet ved at mat- og bensinpriser skyter i været.

Ukraina-krigen har ført til den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig.

– Over tre millioner mennesker har nå flyktet ut av landet, og inne i Ukraina er en storstilt humanitær krise under oppseiling, sier FN-ambassadør Juul til VG før møtet.

– FN gjør en livsviktig oppgave med å samle inn penger og koordinere den humanitære innsatsen, der Norge er blant de aller største bidragsyterne i verden.

Norge henter ut over 5000 flyktninger

Nabolandene har tatt den største støyten av flyktningstrømmen. Polen, som alene har tatt imot 1,9 millioner, ber resten av Europa om hjelp.

FN uttrykte spesielt bekymret for Moldova, et av Ukrainas fattigste naboland, som har tatt imot over 350.000 flyktninger, ifølge FN-tall.

Norge vil hente ut 5250 ukrainske flyktninger, deriblant 2500 flyktninger fra Moldova, kunngjorde regjeringen torsdag kveld.

Ifølge FNs anslag risikerer 90 prosent av den ukrainske befolkningen fattigdom som følge av den russiske invasjonen.