Ukrainsk politi-leder: Internasjonal journalist drept i Ukraina

Lederen for de regionale politiet i Kyiv melder at en journalist fra New York Times er drept og en annen journalist er skadet.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er ikke bekreftet av New York Times.

Den tyske Bild-journalisten Paul Ronzheimer skriver at en amerikansk journalist er drept. En video Bild har tatt viser den andre, skadde journalisten bli fraktet vekk på en båre av flere menn.

Det har tidligere vært harde kamper i området hvor politi-lederen sier at hendelsen skjedde.

Politi-lederen har delt et bilde reporterens pressekort, hvor det står New York Times.