Politi-leder: Amerikansk journalist drept i Ukraina

Lederen for de regionale politiet i Kyiv melder at den amerikanske fotografen Brent Renaud er drept i Irpin og at en annen journalist er skadet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den tyske Bild-journalisten Paul Ronzheimer skriver også at en amerikansk journalist er drept i Irpin. Han deler en video Bild har tatt som viser den andre, skadde journalisten bli fraktet vekk på en båre av flere menn.

Politilederen har delt et bilde av fotografens pressekort, hvor det står New York Times. Avisen skriver dog i en uttalelse at fotografen ikke var på oppdrag for dem i Ukraina nå og sist jobbet for avisen i 2015.

– Brent var en talentfull fotograf og filmskaper som har bidratt til The New York Times gjennom flere år, skriver avisen.

Irpin er en forstad til Kyiv hvor det har vært harde kamper: