Amerikansk journalist drept i Ukraina

Den amerikanske fotografen Brent Renaud er drept i Irpin og en annen journalist er skadet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var lederen lederen for de regionale politiet i Kyiv som først meldte at Renaud var drept. Irpin er en forstad nordvest for Kyiv, hvor russiske styrker har prøvd å trenge gjennom det ukrainske forsvaret.

Nyhetsbyrået AFP er også i området og sier de får bekreftet fra medisinsk personell i byen at amerikansk journalist er skutt og en annen er skadet.

Den tyske Bild-journalisten Paul Ronzheimer deler en video Bild har tatt som viser den andre, skadde journalisten bli fraktet vekk på en båre av flere menn.

Ifølge Innenriksdepartementets Gerasimenko blir den skadde behandlet på sykehuset Okhmatdyt.

Renaud har tidligere hatt oppdrag for New York Times og hadde med seg et pressekort derfra, som politi-lederen i Kyiv delte et bilde av. Avisen skriver dog i en uttalelse at fotografen ikke var på oppdrag for dem i Ukraina nå og sist jobbet for avisen i 2015.

– Brent var en talentfull fotograf og filmskaper som har bidratt til The New York Times gjennom flere år, skriver avisen.

New York Times meldte lørdag at det pågikk gatekamper mellom ukrainske og russiske styrker i Irpin og at det var noen av de kampene som hadde kommet nærmest hovedstaden så langt: