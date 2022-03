Advarer leiesoldater: − Den verste avgjørelsen i ditt liv

I en tale natt til fredag hevder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at de sitter på informasjon om at Russland rekrutterer leiesoldater fra andre land.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Deretter kommer han med en kraftig advarsel.

– Jeg vil nå advare alle som bidrar til å okkupere Ukraina, det vil være den verste avgjørelsen i ditt liv. Et langt liv er bedre enn penger. Du er tilbudt et kort et, sier han.

Han hevder Russland prøver å lure til seg mange unge mennesker for å gjennomføre militærtjeneste for Putin.

Holder fienden unna

Presidenten antyder at de russiske styrkene blir svakere dag for dag, ettersom de møter sterk motstand og tilbakeslag fra det ukrainske militæret.

– Vårt modige forsvar fortsetter å holde nøkkelområder unna fienden- Vi responderer på hvert angrep. På hvert slag mot våre okkuperte byer.

Samme dag gikk lederen for det regionale forsvaret i Kyiv ut på ukrainsk TV og sier at de har innledet en operasjon med mål om å få skjøvet russiske styrker ut fra utkantene av hovedstaden Kyiv, melder det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Beskjed til russerne

Videre i talen sin sier Zelenskyj at Ukraina har tatt stadig flere russiske vernepliktige til fange. Han hevder at flere av dem ikke vil returnere til Russland, at de heller ikke never hjemlandet.

Så henvender han seg til alle russere «som kan høre meg».

– Vi har ikke planlagt å ta tusenvis til fange. Vi trenger ikke døde russiske soldater. Vi vil ikke ha denne krigen, vi vil bare ha fred. Vi vil at du skal elske barnet ditt, mer enn du frykter myndighetene.

– Vi vil ikke forlate deg

Presidenten trekker fram samtaler med Tyskland, Frankrike, USA og andre land, og takker for støtte. Han nevner at det snakkes om videre forsikring av forsvar av landet, men vil ikke gå i detaljer.

– Fienden kan ikke vite hva de har i vente, akkurat som at de ikke visste hva som møtte dem etter invasjonen. Hvilket forsvar vi hadde, sier han.

Avslutningsvis henvender han seg til befolkningen i de byene som har vært spesielt rammet av krigshandlinger.

– Vårt Mariupol, vårt Kharkiv, vårt Chernihiv, Kyiv-regionen, Izyum og alle våre heltebyer. Vi gjør alt vi kan. Hæren, politiet, helsetjenesten, humanitære organisasjoner, kirken. Alle våre folk. Vi vil ikke forlate deg, og vi vil ikke tilgi dem. Frihet vil komme, det vet jeg.